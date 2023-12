Academia de Hollywood define sus primeros finalistas para los Oscar

La Academia anunció la primera preselección de finalistas al Premio Oscar 2024. (Foto: PL)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya tiene este lunes sus primeras producciones finalistas preseleccionadas en 10 categorías, entre ellas, Mejor Filme Internacional.

Argentina no repitió en esta ocasión como sucedió en la edición anterior con el filme protagonizado por Ricardo Darín y quedó fuera de la competición en el mencionado apartado.

De esa manera, quedó sin clasificar la representante este año del país austral «Los delincuentes», de Rodrigo Moreno.

En su lugar optará por el Oscar a Mejor Película Internacional la mexicana «Totem», una cinta del género drama escrita y dirigida por Lila Avilés, coproducida entre México, Dinamarca y Francia.

La lista preseleccionada incluye también «La sociedad de la nieve» (España), de Jz A. Bayona, ambas serán las únicas concursante del cine de habla hispana en la 96 edición de los Oscar.

Muchos se aventuraron a apostar por la tan premiada de Chile «Los colonos», de Felipe Gálvez, pero tampoco quedó entre las finalistas para optar por la estatuilla dorada como Mejor Película Internacional.

Entre las 15 primeras preseleccionadas aparece la aspirante alemana «Sala de profesores», de Ílker Çatak, quien coescribió el guión junto a Johannes Duncker.

La primera nómina de títulos finalistas al Oscar internacional confirma a los que hasta aquí eran vistos en todos los pronósticos como potenciales candidatos a llevarse el premio.

Aparece la favorita para la gran mayoría de los expertos, se trata de «The Zone of Interest» (Reino Unido), así como, «The Taste of Things» (Francia), «Hojas de otoño» (Finlandia) y «Perfect Days» (Japón).

Para completar la lista de 15 finalistas anunciadas por la Academia de Hollywood aparecen algunos títulos esperados por los analistas, entre ellos, «The Promised Land» (Dinamarca), «Godland» (Islandia), «Io Capitano» (Italia), junto a otros más inusuales, como «Amerikatsi» (Armenia), «The Monk and the Gun» (Bután) y «The Mother of All Lies» (Marruecos).

Independiente a las películas internacionales, la Academia anunció la primera preselección de finalistas al Premio Oscar 2024 para otras nueve categorías.

Se trata de Largometraje Documental, Cortometraje Documental, Maquillaje y Vestuario, Música Original, ádemás, de Canción Original, Cortometraje, Corto Animado, Sonido y Efectos Visuales.

Hay otros nombres muy destacados entre potenciales ganadores y son los casos de los cortometrajes «Extraña forma de vida», de Pedro Almodóvar, disponible en Mubi, y «La maravillosa historia de Henry Sugar», de Wes Anderson, en Netflix, esta con la siempre estelar presencia del británico Ralph Fiennes.