AMLO: Nunca le daremos la espalda a Cuba, para que no queden dudas

El mandatario de México respondió así, con gran energía, a una pregunta de un periodista en su conferencia de prensa matutina. (Foto: PL).

Nunca le daremos la espalda a Cuba, para que no queden dudas, incluido el petróleo, porque es un país que padece un bloqueo injusto, repitió este 16 de octubre Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario de México respondió así, con gran energía, a una pregunta de un periodista en su conferencia de prensa matutina sobre dichos inventados acerca de una supuesta sanción de Exibank por el suministro de petróleo a Cuba.

El periodista le interrogó si la decisión de suministrar crudo a Cuba había molestado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y López Obrador respondió que su vecino del norte había sido muy respetuoso al respecto y no les había sacado ese tema, «eso lo inventó la derecha».

Recordó que ya el director de la empresa Pemex, Octavio Oropeza, lo había dejado bien en claro y volvió a proyectar sus declaraciones negando las mentiras de los adversarios.

No hay diferencia en eso con Estados Unidos, pero al margen de ello, en todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer para que no quede dudas de una vez y por todas, lo vamos hacer incluido el petróleo, porque el pueblo de Cuba padece un bloqueo inhumano, injusto y no le vamos a dar la espalda, ni tenemos que pedir permiso a ningún gobierno extranjero porque somos libres, independientes y soberanos, expresó el presidente.

«Si los cubanos nos dicen véndannos petróleo porque no tenemos como adquirirlo claro que se lo vendemos al igual que ellos cuando nosotros les dijimos ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas y cuando la pandemia de Covid-19 y los mandaron y se los agradecemos mucho», afirmó.

Somos, dijo, partidarios de la fraternidad universal y eso nos hace diferentes y nos llena de orgullo ser distintos a los conservadores; no podemos ser iguales, y llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y el humanismo.

Nosotros lo que queremos es la fraternidad, la justicia y solidaridad con todos los pueblos, y si eso es ser comunistas, populistas que me apunten en la lista, aseguró.

Volvió a desmentir «a los papagayos de la derecha sobre las presuntas multas. Lo otro, para que lo entiendan de una vez, me han preguntado tantas veces que nos habían multado los de Exibank y que nos negaron un crédito, pero no hay nada de eso, ni multa ni con relación a Pemex, no sé por qué lo hacen», y volvió a citar al respecto las declaraciones del director de la empresa petrolera.