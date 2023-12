Cienfuegos y Las Tunas rinden cuenta ante el Parlamento

Ambos territorios expusieron el desempeño de su labor ante el Parlamento cubano. (Foto: PL)

Las provincias cubanas de Las Tunas (oriente) y Cienfuegos (centro-sur) rindieron este jueves cuenta sobre su estrategia gubernamental y desarrollo económico-social ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento).

En el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del legislativo de la isla, el gobernador provincial de Las Tunas, Jaime Ernesto Chiang, explicó que el año 2022 estuvo caracterizado por un escenario de progresiva complejidad a causa de los efectos del bloqueo recrudecido de Estados Unidos y la crisis económica global, entre otros.

Detalló que los efectos de este escenario agravaron las carencias materiales, provocando desabastecimiento e inflación, con insuficientes resultados en las medidas adoptadas por el Consejo Provincial y los Consejos de la Administración Municipal a los diferentes niveles.

Agregó que la economía no avanzó con el dinamismo y la celeridad previstos por la imposibilidad de alcanzar los ingresos previstos por exportaciones.

Informó que no se alcanzaron las cifras planificadas en las producciones, en especial, de alimentos. Igualmente, en la circulación mercantil no fue posible estabilizar los precios ni controlar la inflación, al no incrementar los niveles de ofertas, elementos que obstaculizaron la implementación de las Estrategias de Desarrollo Municipales.

Apuntó que el territorio continuará en el fortalecimiento de la Empresa Estatal socialista, seguir potenciando la producción de alimentos, así como perfeccionar el encadenamiento con actores no estatales y el uso de las capacidades ociosas.

En el caso de la central provincia de Cienfuegos, la vicegobernadora, Yolexis Rodríguez, señaló que el territorio ha estado enfocado en perfeccionar la planificación de actividades, el control y el seguimiento de cada uno de los programas y proyectos concebidos en las estrategias de desarrollo provincial y municipales.

Adelantó que en el sureño territorio constituye prioridad el control de la ejecución del Plan del Economía y el Presupuesto del Estado, pues existen reservas por explotar, descontrol y desvío de recursos.

Rodríguez apuntó que la atención y seguimiento a los Programas de la Salud Pública y los servicios que se prestan al pueblo, también resulta clave.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Órganos Locales de la ANPP de la isla, Carlos Rafael Fuentes, recomendó a ambos territorios trabajar en las estrategias de desarrollo municipal e incrementar el aporte al presupuesto estatal.

Asimismo, el parlamentario instó a intensificar las acciones de control de los precios, avanzar en el perfeccionamiento del comercio, potenciar los atractivos endógenos, sistematizar el programa de recuperación azucarera y continuar desarrollando la ciencia.