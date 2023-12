¿Cuánto ha cambiado Cuba tras un año de aprobar el Código de las Familias?

El ministro de Justicia, Oscar Silvera, expuso los resultados de la implementación de la nueva norma en el segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Abel Padrón/ Cubadebate)

Los resultados de la implementación del Código de las Familias, entre el 27 de septiembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023, fueron presentados este jueves por el ministro de Justicia, Oscar Silvera, en el segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Entre las acciones desarrolladas en este tiempo destacan el acercamiento de los servicios a la población, con 294 unidades notariales (34 más que en 2020), 334 registros del estado civil y 170 registros de la propiedad.

En atención a la complejidad de las instituciones familiares, es indispensable mantener en el sistema del Ministerio de Justicia la capacitación continua de todos los operadores jurídicos.

Se han impartido 16 seminarios técnicos a notarios y registradores, donde han sido abordadas figuras como el matrimonio, la revocación de la donación y el reconocimiento de filiación por multiparentalidad. También se ha actualizado el programa del curso a los cónsules que ejercen la función notarial y registral civil en el exterior para surtir efectos en Cuba.

En cuanto a la comunicación, se han habilitado canales de comunicación del Minjus, con notarios y registradores, para la recepción de consultas técnicas, a 75 de las cuales se ha dado respuesta. También se habilitaron correos electrónicos y canales de WhatsApp para recibir consultas de la población, en lo cual se destacó Pinar del Río, con respuestas a 224 consultas por esta vía.

Otra iniciativa ha sido la participación de expertos todos los lunes en el programa Haciendo Radio, donde explican las nuevas figuras e instituciones del código. El primer aniversario de esa normativa fue celebrado con acciones de comunicación y capacitación en el país.

Respecto al control, miembros del consejo de dirección, directores y expertos en derecho del Minjus han ejecutado acciones en las unidades notariales y registrales de toda la nación.

Las escrituras de asentimiento para disponer de la vivienda familiar son la figura de mayor actividad, con 6 272; las de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida suman 2 237, mientras que los pactos matrimoniales, dentro de los cuales los futuros cónyuges pueden acogerse a un régimen económico del matrimonio distinto al de la comunidad de bienes, se elevan a 290.

Por su parte, la revocación de donaciones, sobre todo de viviendas por las causas previstas, como, por ejemplo, la ingratitud, ascienden a 93; los matrimonios entre personas del mismo género, a 1 333 (806 entre hombres y 527 entre mujeres); las uniones de hecho afectivas, a 85, y a 31 los recién nacidos a quienes se les ha colocado en primer orden el apellido materno.

“En general, no se reportan incidencias negativas relevantes en el sistema del Ministerio de Justicia, por lo que consideramos que la implementación marcha satisfactoriamente”, señala el informe, y añade que sobre el Código de las Familias se continúan recibiendo buenos criterios de juristas del continente.

En cuanto a los planteamientos de la población, se han recibido 17, que fueron atendidos con inmediatez para su solución.

En relación con la Defensoría, implementada a partir del Acuerdo 9571 del 11 de mayo de 2023, el Ministerio de Justicia emprendió acciones dirigidas fundamentalmente a la concepción y regulación de las estructuras.

También fue aprobada la Resolución 496 del 6 de octubre de 2023 del ministro de Justicia para establecer las pautas relativas al funcionamiento del sistema de Defensoría; se acondicionaron los locales y se confeccionó el listado de defensores.

Actualmente, hay 312 defensores en el país, con perspectivas de aumentar el número, y se han tramitado 28 asuntos con incidencia en La Habana, Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas.

Reforma judicial, procesal y sustantiva en materia familiar

Con la entrada en vigor del Código de las Familias, comenzó una nueva realidad para los tribunales cubanos encargados de la materia familiar.

En este contexto, se ha producido un incremento considerable de la radicación de asuntos. En lo que va de año, la radicación asciende a 34 898 procesos, un incremento de 4 733 con respecto a igual etapa del año anterior.de 2022.

Los procesos de mayor presencia en la estructura de la radicación continúan siendo los divorcios (24 251), 6 611 de ellos por mutuo acuerdo; les siguen los alimentos (3 533) y los conflictos sobre guarda y cuidado y regulación del régimen de comunicación (2 239).

Los asuntos que marcan la reforma sustantiva en esta materia son el reconocimiento de la unión de hecho afectiva (540); la guarda y cuidado para abuelos, otros parientes o personas afectivamente cercanas (342); el reconocimiento de filiación socioafectiva (63); las discrepancias en el ejercicio de la responsabilidad parental (284) y la homologación de acuerdos.

Dentro de estos temas, tienen una especial complejidad los que persiguen la realización de trámites migratorios que involucran a personas menores de edad.

A tales efectos, se aprobó la Instrucción 279, de 17 de abril de 2023, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en la cual se establecieron pautas para la solución adecuada de los procesos relacionados con esa cuestión.

Implementación del Código de las Familias en la Fiscalía

La Ley 156/22, Código de las Familias, incrementó los asuntos en los que se precisa la participación del fiscal, tanto en sede judicial como notarial.

Ante esta realidad, fueron adoptadas medidas de preparación y reorganización de las fuerzas y actividades que permitieran, sin descuidar los deberes impuestos por ley a los fiscales, la utilización racional de los recursos humanos disponibles:

Entró en vigor la Resolución No. 3/2022 de la Fiscal General sobre los procedimientos de trabajo del fiscal en los procesos de protección de la familia y asuntos jurisdiccionales.

En municipios cabeceras y otros de importancia se designaron fiscales para la atención de los procesos jurisdiccionales no penales, asuntos notariales, protección a personas menores de edad y en situación de vulnerabilidad.

En el resto de los territorios esas actividades se alternan con la atención a los ciudadanos y la tramitación de reclamaciones, control de la legalidad en establecimientos penitenciarios y locales de detención, ejecución de verificaciones fiscales y otras acciones de control.

Para completar los cargos de asistentes del fiscal, la Fiscalía priorizó la incorporación de egresados de los cursos de técnico medio en derecho y superior en Asistencia Jurídica. El 74% fueron ubicados en las Fiscalías municipales y el 23%, en provincia.

Los asistentes intervienen en la tramitación de asuntos y procesos judiciales y notariales, en las investigaciones como sustento de la fundamentación técnica jurídica y objetiva del fiscal en escritos de contestación y dictámenes, en los trámites de notificación y en el control y seguimiento de los casos.

Según el informe, durante 2023 se han desempeñado 240 fiscales en funciones de protección a la familia y lo jurisdiccional no penal, el 15% del total. Los fiscales fueron complementados con 223 asistentes, el 30% del total.

Desde la puesta en vigor del código, ha habido más de 1 000 acciones de supervisión en provincias y municipios; además de cursos, talleres y seminarios para elevar la preparación, en los cuales participaron 1 772 fiscales y asistentes del fiscal.

Con respecto a igual etapa de 2022, aumenta el volumen de asuntos en los que han participado los fiscales.

Según lo expuesto ante los diputados, los fiscales actuaron en 9 099 procesos judiciales civiles y de familia (+ 3 555) e intervinieron en 8 673 audiencias (+ 7 819) convocadas por el tribunal. El mayor número de asuntos se registran en La Habana (1 533),Matanzas (781), Pinar del Río (763), Villa Clara (716), Santiago de Cuba (700), Camagüey (695) y Granma (651).

Los procesos de divorcio por justa causa, con 2 743 (+1 724); guarda y cuidado y régimen de comunicación, con 2 242 (+ 994), son el 55% del total de asuntos en los que los fiscales han intervenido.

A solicitud de las notarías, los fiscales municipales firmaron 54 escrituras públicas (48 en representación de menores de edad) y dictaminaron 847 asuntos, de los cuales el 44% corresponden a declaratoria de herederos.

“En sentido general, se aprecian avances en la calidad de la investigación de los procesos y asuntos que se tramitan”, dijo el ministro de Justicia.

No obstante –agregó–, mediante la supervisión se han identificado insuficiencias fundamentalmente relacionadas con la contestación de las demandas, “porque no siempre se incorporan los aspectos esclarecidos durante las investigaciones realizadas; no se actúa en todos los casos, como concierne a las funciones de la Fiscalía, para que la parte actora cumpla su obligación de aportar la dirección del demandado o la forma en que puede dársele a conocer la demanda”.

También ha habido insuficiencias en establecer con precisión la postura del fiscal frente a la pretensión actoral, y en la correspondencia entre la contestación, lo que se consigna en la pretensión concreta y las pruebas propuestas; todo lo cual afecta la calidad de su intervención.

Silvera apuntó que se continúa trabajando en la preparación de los fiscales y asistentes que tramitan los asuntos judiciales de materias no penales, profundizando en el dominio de las normas procesales y el Código de las Familias.

En ese empeño, se incrementan las acciones de supervisión a los territorios, con el fin de que aseguren el intercambio directo con los fiscales y asistentes y contribuyan a elevar la efectividad del órgano en la tramitación de procesos y asuntos.

El ministro de Justicia precisó que hasta el momento, la intervención del fiscal ha sido mayoritariamente en procesos civiles y familiares, a partir de los emplazamientos recibidos de los tribunales.

Entre las principales prioridades de la Fiscalía General de la República, mencionó continuar la preparación a fiscales, supervisores y asistentes del fiscal a todos los niveles; trabajar en la especialización de los fiscales con mejores resultados y experticia, como referentes para la atención a los asuntos de mayor complejidad y la enseñanza de los que se incorporan al órgano, y mantener la supervisión y el control de asuntos en municipios y provincias por las distintas vías posibles, que permita identificar las insuficiencias y evitar su repetición.

El Código de las Familias en los bufetes colectivos

Al amparo del Código de las Familias, en 2023 se han suscrito 34 365 contratos. Se estima cerrar el año con más de 41 240 en esta materia, lo que supera en 9 346 servicios la cifra de 2022.

No se ha generado en los bufetes ninguna queja proveniente de la no recepción y tramitación de estos asuntos, se informó en el plenario de la Asamblea Nacional.

Se explicó que la amplia gama de servicios, la complejidad y novedad de algunas instituciones familiares generan necesidad de permanente intercambio entre los juristas y, en especial, entre los abogados.

En acciones de superación nacional y en las provincias ha sido importante la presencia de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que acuden al llamado de los territorios y participan presencialmente en jornadas científicas, cursos de posgrado, charlas y otras modalidades.

En general, durante 2022 se realizaron 77 acciones de superación en función de la implementación del Código de las Familias. En 2023 se han ejecutado 74, con un total de de 1 470 graduados de los cursos y en tema familia dentro del diplomado de garantías constitucionales

Entre las dificultades se señala la necesidad de establecer sistemas de trabajo organizados para extender el uso de las tecnologías de la información, a todos los asuntos que lo requieran. A la par, el fenómeno migratorio es generador cada vez de mayor cantidad de asuntos en los que una de las partes está fuera del territorio nacional.

El ministro de Justicia aseveró que la implementación del Código de las Familias marcha de forma positiva.

“Las instituciones han cumplido las acciones de comunicación, preparación y control, que ha permitido la implementación positiva del código, una norma jurídica amplia, revolucionaria y compleja, que exige preparación y alto desempeño laboral en los juristas y otros profesionales implicados en esta hermosa tarea, a quien debemos reconocer, en general, por el esfuerzo, el estudio y los resultados.

“Debemos todos insistir en la comunicación institucional en cada una de las diversas aristas del Código de las Familias. Solo así nuestro pueblo seguirá ampliando sus conocimientos para lograr el ejercicio de sus derechos y garantías en el escenario familiar”, concluyó.

Las intervenciones de los diputados confirmaron los pasos positivos en la implementación del código, un instrumento jurídico del que “sentimos orgullosas y orgullosos”, afirmó Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, quien destacó el apoyo de las autoridades del Gobierno y el Partido en el proceso que llevó a esa norma y, especialmente, el del General de Ejçercito Raúl Castro.

“No hubiésemos llegado al momento al que hemos llegado si no hubiéramos tenido una revolución como la iniciada en enero de 1959 y el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro. Es también este un momento para reconocerlo”, dijo.