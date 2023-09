Cuba en Nueva York, las dimensiones del amor (+fotos y video)

Díaz-Canel interviene en acto de solidaridad con Cuba y Venezuela en EE.UU. (Fotos: PL).

Cuba recibió el abrazo solidario en Nueva York por parte de amplios sectores del pueblo de Estados Unidos que quieren hoy tender puentes de amor, sin sanciones ni bloqueos.

Un atestado auditorio en la sede de la Sociedad para Cultura Ética de Nueva York acogió la noche de este sábado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al canciller de Venezuela, Yván Gil, en un emotivo encuentro que reunió a más de mil personas bajo el nombre Voces de dignidad.

El evento, dentro de la agenda colateral del mandatario cubano durante la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, fue la ocasión precisa para agradecer las múltiples expresiones de apoyo desde que llegó a esta ciudad.

Díaz-Canel fue precedido en el podio por el activista y codirector de la organización The People’s Forum Manolo de los Santos, el periodista e historiador Vijay Prashad, la doctora graduada en la isla Samira Addrey, y el canciller Gil, quien señaló que el latido del mundo está en procesos revolucionarios como los que transcurren en Cuba y Venezuela.

“¿Me permiten hacérseles una pregunta? ¿después de todo lo que se ha dicho aquí, después de todos los sentimientos que se han expresado aquí…hace falta que yo hable?” Y la respuesta unánime fue “sí”.

Por eso apuntó que cuando ve “estas manifestaciones de solidaridad, este empeño de ustedes por apoyarnos uno también siente un enorme compromiso”.

Sabemos -subrayó- que no estamos luchando solo por Venezuela, no estamos luchando solo por Cuba, no estamos luchando solo por los países del sur, sino que ustedes y todos nosotros estamos luchando por un mundo mejor que es posible.

“La resistencia creativa del pueblo cubano ha demostrado que el imperialismo no tiene capacidad para doblegar nuestra voluntad ni quebrar el compromiso de nuestro pueblo con la Revolución y el Socialismo”, afirmó Díaz-Canel.

En un recinto desbordado de buenas energías, el mandatario recordó la impronta de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, así como la historia de respaldo de las voces dignas del pueblo norteamericano que durante estos años han mantenido el indeclinable reclamo por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Se refirió en este contexto a cómo en medio de un cerco recrudecido jóvenes científicos cubanos fueron los que crearon las vacunas que salvaron vidas durante la pandemia de la Covid-19.

Asistentes al acto de solidaridad con Cuba y Venezuela.

En medio de consignas, aplausos, los vivas a Cuba, Venezuela y a Puerto Rico libre, el jefe de Estado dijo: “Reclamamos solidaridad y no egoísmos, cooperación y no rivalidades, trabajo digno y no explotación, armonía, respeto y tolerancia y no racismo ni discriminación de ningún tipo”.

Los pueblos tienen derecho a determinar su destino sin injerencias ni imposiciones extranjeras, sentenció.

“Reciban un abrazo fraterno y solidario del pueblo de Cuba, reciban un mensaje de amistad para el pueblo norteamericano, y también para todos los pueblos representados por ustedes aquí”, añadió al recalcar la firme creencia en la enseñanza de “Fidel, que no hay fuerza capaz de vencer la fuerza de la verdad y de las ideas”.

El presidente Díaz-Canel reiteró el compromiso de seguir “junto a ustedes luchado por Cuba, luchando por el socialismo, luchando por la justicia social, luchando por conquistar un mundo mejor, y lo lograremos y venceremos”.

La impresionante jornada que, como él mismo expresara, constituyó su “última noche en Nueva York durante esta visita”, tuvo para completar dos excelentes momentos culturales: la vocalista Linqua Franqa, intérprete de un género con arraigo aquí, el hip hop, y el laureado pianista de origen cubano, ganador de varios premios Granmy Arturo O’Farril.