Divep en Sancti Spíritus se acerca al mercado popular (+fotos)

Entre las opciones que ofrece el establecimiento de Divep situado en Garaita está la venta de insumos de forma minorista a la población. (Fotos: Carmen Rodríguez/Escambray).

Son muchos los nombres y las variantes de trabajo por las que ha transitado Divep Sancti Spíritus, que tiene sus antecedentes originarios en la Empresa Provincial de Abastecimiento de Ventas de Equipos y Piezas, la antigua Epavep. Un año después se crea el Comité Estatal de Abastecimiento Técnico Material como organismo rector.

Con el tiempo la empresa pasa a la subordinación del Ministerio de Economía y Planificación, hasta que se aprueba definitivamente por el Consejo de Estado como parte del Ministerio de Industrias.

“La entidad es la única aprobada en Sancti Spíritus para la importación de los vehículos de motor y demás medios incluidos dentro del Decreto-Ley No. 83 del Consejo de Ministros, que establece lo relacionado con los vehículos de motor, remolques y semirremolques”, detalla Eduardo Cañizares Ruiz, al frente de empresa en Sancti Spíritus y también delegado del Ministerio de Industrias (Mindus) en la provincia.

“Es una organización comercializadora, exportadora e importadora, funciones que hasta hace muy poco solo se ejercían de manera mayorista, pero, a tono con las nuevas oportunidades que ofrecen las formas de gestión no estatal y las necesidades de la población, también asumimos esa responsabilidad y realizamos ventas minoristas.

“Aunque no tenemos conformada toda la infraestructura que requiere ese nuevo modo de hacer, esas ventas han tenido buena aceptación en la población. Con este fin nos insertamos en las ferias que se realizan en los municipios para ir acercando esa posibilidad al pueblo”, refiere el directivo.

Parte de los problemas de transporte de algunas entidades tienen solución en el taller de servicios de Divep.

ALIANZA ENTRE EMPRESAS

Pegado al Servicentro de Garaita radica uno de los establecimientos abiertos por Divep en la provincia, el cual, al decir de Dailín Echemendía Bedia, jefa del Grupo Comercial, comienza a ajustarse a las nuevas formas de mercado.

“Si bien se comercializan partes y piezas de repuesto, que constituyen la gama principal de productos que tenemos —gestión que está deprimida por la situación económica por la que atraviesa el país—, incursionamos en la nueva opción de llevar a la población otros recursos que no son tan utilizados por el sector estatal, pero le son útiles al residencial para cualquier solución hogareña. Se trata de mercancías con valores nobles porque llevan el precio mayorista y solo se aplica un 10 por ciento por encima del mismo, que es el aporte al presupuesto del Estado. Es un precio muy competitivo porque se ha vendido un latiguillo para lavamanos en 10 pesos y la boya de un tanque de inodoro en 5 pesos, lo mismo que las cajas eléctricas, que tienen montos ínfimos”, explica Dailín.

“Hablamos de un rodamiento que no esté en uso, o una correa —apunta Eduardo—. También a la feria espirituana de los domingos se llevó determinada cantidad de focos de autos y se vendieron todos. Es un mercado todavía incipiente para nosotros y partimos de los inventarios ociosos; las principales ofertas son las de consumo del hogar, desde detergente líquido, colchas de trapear, escobas, haraganes, hasta escurridores, percheros, conexiones y cubos, entre otros.

“Se corre el riesgo de que las personas los compren para revender, y para evitarlo no se vende al por mayor, sino que se limita la cantidad de algunos productos, como las bolsas plásticas, que se venden a 2 pesos”.

La mercancía lleva el precio mayorista y solo se aplica un 10 por ciento por encima del mismo, que es el aporte al presupuesto del Estado.

IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN

¿Qué vende Divep? ¿Qué exporta? Son las interrogantes de muchos espirituanos cuando pasan por la Carretera Central, esquina a Sobral y distinguen el cartel identificativo.

Dispuesto a aclarar dudas, Cañizares Ruiz asevera que la empresa exporta materias primas e insumos para la economía y, en la misma medida, también importa, fundamentalmente, partes y piezas.

“Ahora existe la novedad de que a partir del Decreto-Ley No. 87, se autoriza la importación de autos a las mipymes estatales y no estatales, así como a entidades; no así a los trabajadores por cuenta propia, aunque no se descarta que en un momento de pueda lograr la venta tanto a personas naturales como jurídicas.

“Por lo deprimida que se encuentra la compra y venta de partes y piezas, se han buscado alternativas con las producciones químicas y los encadenamientos con las nuevas formas de gestión no estatal, lo cual ha dado sus frutos, que se traducen en el sobrecumplimiento de un plan de ventas planificado para 72 millones de pesos con un real hasta la fecha de 92 millones y utilidades que reportan cifras millonarias que repercuten en que el salario promedio del medio centenar de trabajadores con que cuenta la entidad ronde los 16 000 pesos”, acota Eduardo.

De igual modo, este año se han importado más de 10 millones de pesos en materia primas, materiales e insumos, junto a la compra de dos automóviles, a los cuales se sumarán otros tres que están en proceso de compra.

“A partir de que el cliente hace la solicitud, licitamos y ofertamos como mínimo unas tres opciones para que escoja y con la que la persona elija se firma el contrato internacional para comenzar el proceso, que casi siempre tiene como países más abiertos al mercado a China, España, Canadá y México. Al mismo tiempo, en materia de exportación localmente en estos momentos facturamos la llamada madera plástica que se produce en Fomento, también el carbón activado y vegetal proveniente de diferentes entidades y de productores particulares”.

Parte de ese entramado lo constituye el taller, donde quedaron atrás los tiempos en que se atendía a tiempo completo la zafra azucarera y se prestaba el servicio técnico en el campo, además de buscar las piezas que hacían falta para las combinadas y colocarlas a pie de surco.

“Ahora —dice Ramón García, el jefe de servicios especializados— están a la mano todas las licencias que establecen lo normado para prestar servicios tanto mayoristas como minoristas y, a pesar de que no siempre existen los recursos, en esta etapa se ha marcado un hito en la recuperación de los medios de transporte, que se mantiene muy por encima de los parámetros exigidos y se ofrece, además, apoyo en ese sentido a otras entidades del territorio. De igual modo, existe la potestad para tramitar los cambios estructurales que se exigen en el registro de vehículos, un servicio que puede extenderse a los particulares”.

A este colectivo perteneciente al Mindus, organismo que se prepara para rendir cuenta en la próxima sesión del Parlamento cubano, lo caracteriza el compromiso tácito con lo que hacen, de ahí sus intentos de cumplir con algo tan cercano al pueblo como el programa de la vivienda, que lleva un nivel de insumos cuya responsabilidad recae sobre sus hombros.

Por eso pretenden seguir pegados a las necesidades de los espirituanos, piensan en mañana y preparan las condiciones a fin de tener un establecimiento propio para la venta a la población en los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán.

“La intención es crecer en ese sentido porque es una oportunidad más que tiene la población de adquirir productos a precios asequibles”.