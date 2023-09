El mayor reto de Diorges

El espirituano ha registrado una actuación memorable en sus últimos eventos. (Foto: Calixto Llanes)

Cuando aún los tamices y aparatos centroamericanos de San Salvador no se han sacudido de la sorpresa, Diorges Escobar, el mejor gimnasta de la cita centroamericana, agita brazos, piernas y mente para el mayor reto que encarará en su joven carrera: el Campeonato Mundial de Amberes, desde el próximo 30 de septiembre.

Sabe que la distancia no es solo geográfica. En la urbe belga se enfrentará a parte de lo mejor de la gimnasia artística en el universo.

Con veinte años y solo dos experiencias competitivas internacionales: los Centroamericanos y el Campeonato Panamericano de Medellín, Colombia en mayo de este propio año y que le dio el boleto al Mundial, le tocará luchar en solitario al ser el único cubano que asista al torneo mundialista.

“Me gusta competir en el por equipos como en El Salvador porque sé que puedo aportar al país —confiesa a Escambray, desde la Escuela Nacional de Gimnasia—, pero siempre me ha gustado más competir solo. Desde pequeño me he preparado para el all around, porque si tengo un error ya sé que es culpa mía, soy perfeccionista y disfruto superar los límites y tener competidores que me exijan”.

No es rara la elección. Con esas divisas se llevó el oro en el all around de los Centroamericanos (también alcanzó oro en barra fija y plata en el por equipos) casi al estar hasta fuera de medallas cuando le quedaban menos pruebas de las que había realizado.

“En El Salvador estaban los seis mejores gimnastas del área, con mayores puntuaciones que yo, y eso me presionó un poco al principio y hasta en la tercera rotación aún lo sentía. En el por equipos logré sacar dos puntos por encima en esa misma posición, aunque por lesiones que he sufrido no puedo hacer mucha fuerza. Cuando miré a la pizarra y me ví como en el séptimo u octavo puesto me asusté y me dije: “Me tienen por allá atrás, pero voy con todo porque aquí no tengo nada que perder”.

“El profesor sacó las cuentas de lo que tenía que hacer y poco a poco fui subiendo. En las paralelas aun tenía esa presión porque no podía fallar. Cuando hice la completa y vi que caí y cómo caí, me relajé porque me di cuenta de lo que había logrado. El último aparato era la barra y sentía que todo el mundo estaba atento mirándome, sabía que si hacía una nota sobre los 13.80 podía coger plata u oro. Igual, cuando vi que caí y sentí que lo había hecho muy bien me dije: cogí la de oro.

Y lo logró, en una actuación memorable que lo convirtió en el único espirituano en alcanzar el título en la competencia de máximo acumulador en citas regionales. “Lo recuerdo y aún siento bien fuerte la alegría que me dio, habíamos pasado tanto, con un sacrificio enorme, pero en medio de todo, hasta soñaba que iba a lograr lo que al final logré”.

Porque compite con el corazón, pero con los pies en el tamiz, sabe que el Mundial es otra cosa.

“Poder competir en este Mundial representa un logro personal y para la gimnasia cubana; es una cosa totalmente nueva para mí, pero la experiencia me gusta, es lo que necesitaba y buscaba. El objetivo es clasificar para los Juegos Olímpicos de Francia en el 2024 y buscar una buena ubicación en la competencia de máximos acumuladores, aunque tengo una meta personal: batallar por ver si puedo estar entre los tres primeros en barra fija y manos libres. Sé que es difícil, pero he incorporado nuevos y más complejos ejercicios.

“He tenido que entrenar muy, muy duro en este verano en el que casi ni he tenido vacaciones y estar solo en la escuela no es fácil, pero para allá vamos con toda la energía positiva”.

Todas las competencias internacionales le han llegado de golpe, en un solo año y con escaso tiempo entre una y otra. Tras el Mundial tendrá, casi en días, los Juegos Panamericanos en los que, después de lo hecho en El Salvador, será el líder de la armada cubana.

“Participar en muchas competencias seguidas es fuerte porque casi siempre los atletas asisten a dos al año como máximo, pero a mí me gusta competir, sé que para los entrenadores y la Comisión los Panamericanos es lo fundamental y, de hecho, este Mundial me sirve de preparación, pero siempre me propongo metas individuales, me exijo mucho y salgo a dar lo mejor de mí, lo máximo en cada ejercicio”.

Entre aparatos y retos Diorges Escobar ha debido crecer y rápido en una carrera ascendente. En los Juegos Escolares Nacionales del 2014 alcanzó cuatro medallas de oro, y en el 2015 fue el máximo acumulador. Ya juvenil en el Campeonato Nacional del 2017 obtuvo tres preseas doradas y una de plata, y en el 2018 arrasó con seis de oro, incluido el reinado en el all around, una de plata y un bronce.

“El Mundial será mi gran prueba, los rivales son muy fuertes, pero voy con todo para ver si logro otra sorpresa”.