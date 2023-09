En La Sierpe se respira amor por el barrio (+fotos y video)

El municipio de La Sierpe es reconocido nacionalmente por su trabajo cederista. (Foto: Yoan Pérez).

Cuando se habla de entrega y amor por el barrio hay que señalar, necesariamente, a La Sierpe, un municipio pequeño en número de habitantes, pero grande en su desempeño, en los resultados y en la constancia con que trabaja cada una de las tareas de los Comités de Defensa de la Revolución.

Así ha sido por años y así lo demuestra siempre que se enfrenta a cualquier proceso, ya sea de fortalecimiento o de debate político, incluso, cuando se prepara desde las cuadras la participación en el período de elecciones que demanda del esfuerzo de todos; entonces, se sabe que con los residentes en ese terruño siempre se puede contar.

En La Sierpe existen 230 CDR y 30 zonas distribuidas en seis Consejos Populares, todas con características diferentes porque como parte de su geografía hay muchos asentamientos distantes, pero en ninguno falta el brazo que se extiende para donar voluntariamente la sangre, el vecino que colabora en la construcción de la vivienda del anciano al que le aprobaron subsidio o la mujer trabajadora social que visita a los casos más vulnerables.

Rafaela, la máxima representante de los CDR en La Sierpe, a la derecha de Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional; a la izquierda, Isabel Fragoso Valdés, dirigente de base. (Foto: Facebook).

DESDE EL BARRIO CRECE EL COMITÉ

Para Rafaela Oliva Contreras, coordinadora de los Comités de Defensa de la Revolución en La Sierpe y una de las tres delegadas que representan a Sancti Spíritus en el X Congreso, no ha sido fácil llevar las riendas de esta organización por más de 13 años; sin embargo, confiesa que el apego por lo que hace y la responsabilidad contraída con los más de 12 000 cederistas de este municipio son razones suficientes para no dejar a un lado ninguna tarea, aunque tenga que llevarla consigo hasta su hogar.

“En ocasiones llego a la casa y sigo coordinando un banco de sangre, una asamblea de base o preparando la movilización de los vecinos que participarán en un trabajo voluntario, entonces mi hijo me dice: ‘¡Mami, trajiste los CDR contigo! Eso sucede a menudo, pero no me molesta porque quiero que las cosas salgan de la mejor manera posible”.

Rafaela es ejemplo de dirigente cederista; por su desempeño y el del municipio fue estimulada con la realización de la primera Asamblea Piloto X Congreso a nivel de país, a lo que se une la elección como delegada. “Este es la tercera ocasión que asisto a un congreso, me siento plenamente feliz y mucho más comprometida con esta organización”.

En La Sierpe existen 230 CDR y 30 zonas distribuidas en seis Consejos Populares. (Foto: Xiomara Alsina/Escambray).

DE CARA AL CONGRESO

Previo al desarrollo del X Congreso, La Sierpe se empeñó en hacer un amplio diagnóstico en las 14 comunidades identificadas con situaciones de vulnerabilidad, a lo que se unió no solo lo relacionado con las familias, sino también con las mujeres y los niños que necesitan de un seguimiento para mejorar su calidad de vida y su inserción en programas de la sociedad.

“En Las Nuevas nos concentramos todos —aclara Rafaela—, quiero decir cada uno de los factores de la comunidad, desde los CDR y la FMC, hasta las organizaciones políticas, la Asociación de Combatientes, el Consejo Popular y, de conjunto con las entidades económicas, realizamos un trabajo de reanimación que fue reconocido a nivel de provincia. Así continuaremos con el resto de las que presentan dificultades porque ese es el papel que toca a la mayor organización de masas del país”.

Otras dos delegadas de ese sureño municipio nos están representando en este X Congreso, una de ellas es Pilar Noemí Ensera García coordinadora de la Zona No. 1, del Consejo Popular de La Sierpe, con reconocido desempeño en el trabajo en la base. “Soy directora de la Facultad Obrero y Campesina, donde constituí un destacamento de donantes de sangre, el único en una institución de ese tipo en toda la provincia, se trata de jóvenes a los que hemos motivado para que aumenten su nivel cultural y, a la vez, aporten su sangre para salvar vidas a quienes lo necesiten.

“Pero en Las Nuevas, por ejemplo, activamos un curso de superación para jóvenes desvinculados del estudio, precisamente porque se trata de un sitio muy distante y las condiciones con el transporte no les permite acercarse a la sede municipal, el levantamiento arrojó a 17 mujeres, las cuales ya están incorporadas a este programa para superarse y, una vez egresadas, puedan optar por puestos de trabajo que les exigen el grado 12 académico”.

Con Isabel Fragoso Valdés, la otra delegada al congreso, quien es coordinadora de la Zona No. 26 de La Sierpe, la conversación fluye desde otro punto de vista. “A mis mis 64 años de edad no imaginé que podría participar a un evento de esta magnitud, llevo 25 años en estas labores y te puedo asegurar que la experiencia adquirida con los CDR ha sido maravillosa, esa entrega ha sido la que me dio el privilegio de ser electa por mis vecinos para que los representara.

Pilar Noemí Ensera García coordinadora de la Zona No. 1, del Consejo Popular de La Sierpe. (Foto: Facebook).

“Mi zona es Vanguardia Nacional, al igual que el municipio, que lleva más de ocho años logrando tal condición, pero eso es gracias al trabajo que desarrollamos todos unidos. Tengo un destacamento compuesto por niños que nos apoyan en las tareas, como si fueran adultos y, aunque La Sierpe es un municipio con características especiales por su disposición urbanística, en las entradas a cada edificio y en los espacios libres mis cederistas siembran hortalizas, plantas medicinales, plátanos y otros cultivos que luego cosechan y distribuyen entre los residentes en esa área”.

Un recorrido por las calles de La Sierpe resulta suficiente para respirar aires de congreso, de unidad y amor por los CDR. Allí su gente se aferra al cultivo de la tierra y a la ganadería, apoya en lo que sea necesario, pero siempre que puede acude a la Feria, esa que construyeron con sus propios recursos, para celebrar cada logro en unión de la familia y la comunidad.