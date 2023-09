Encabeza hashtag #Cuba tendencias en red X en Colombia

Desde el sábado, #Cuba ya venía sobresaliendo como tendencia en Colombia.

El hashtag #Cuba ocupa este lunes el primer lugar de tendencias en Colombia en la red X, impulsada por mensajes de Gustavo Petro contra la inclusión del país antillano en una lista de países patrocinadores del terrorismo.

Asimismo, por la reciente Cumbre del Grupo G77 y China, celebrada en La Habana, Cuba, considerada una exitosa reunión por la presencia de presidentes y delegaciones de esa colectividad de naciones del sur y los temas tratados en pos del desarrollo de sus miembros.

Desde el sábado, #Cuba ya venía sobresaliendo como tendencia por esta cita y el domingo escaló tras los mensajes posteados por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quién afirmó que la consecuencia criminal de la entrada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira.

Por ello, en nombre de su gobierno, pidió sacar a la nación antillana de esa espuria lista confeccionada por Estados Unidos.

Por medio de su perfil en X, explicó que la inclusión se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Iván Duque (2018-2022) al de Estados Unidos bajo la excusa que Cuba -al respetar los protocolo de los diálogos con el ELN sobre ruptura del proceso-, los negociadores de paz no podían ser entregados como rehenes, como pedía el exgobernante.

«Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. Hoy mi gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN, la Paz», detalló el jefe de Estado.

Petro recalcó que la consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba.

«Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia», advirtió.

Alertó que el gobierno de los Estados Unidos debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina.

«Sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo dialogo para superar los problemas de nuestra América común», remarcó el dignatario.

Expresó que el país cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha ayudado con nuestra Paz, ahora en la voz de mi gobierno, solicita terminar con esa bellaquería.

La respuesta de Iván Duque, que vive hoy en Estados Unidos, no se hizo esperar, pero generó una andanada de rechazo contra el exgobernante.

En numerosos mensajes culpan a Duque por «hacer trizas la paz», bombardeo a niños, magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, embestida contra las movilizaciones con saldo de decenas de muertos, detenidos, violaciones sexuales y lesiones en los ojos, y lo señalan por la llamada «Ñeñepolítica».