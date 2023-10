Espirituano Kemel Gallo ocupó el lugar 35 en Mundial Juvenil de Ajedrez

Kemell se convirtió en el primer yayabero en participar en un evento ajedrecístico mundial. (Foto: Facebook).

El trebejista espirituano Kemel Gallo terminó en el lugar 35 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez que tuvo por sede a la ciudad de México.

El joven consiguió 6,5 unidades que le valieron para ganar catorce puntos (llegó con 2 356) y así pudo elevar su ELO hasta 2 370, aunque su cota personal es de 2 379.

Pese a convertirse en el primer yayabero en participar en un evento ajedrecístico mundial, contadas todas las categorías, la ubicación no le dejó el mejor de los sabores.

Tampoco pudo lograr uno de sus principales propósitos en la cita: obtener al menos una norma de Maestro Internacional.

“Si hubiese ganado las dos últimas partidas quedaba entre los tres primeros, pero al caer en esa penúltima, perdí todo tipo de chance y retrocedí, porque esos torneos tienen eso, te meten un papazo y te desgracian la vida”, comentó a Escambray.

“Por lo demás creo que mostré buen ajedrez, mucha calidad, hasta me sorprendí con algunas partidas por el nivel que mostré, pero por otra parte me dejó un sabor muy agridulce, las derrotas mías no están a mi nivel, pero ¿qué pasa? que algunas partidas las juego que parezco un niño y otras que parezco ser Magnus Carlsen, y eso realmente es triste… No sé qué me pasó, quizás pudo ser cansancio, pues todo el equipo estuvo fatal en las dos últimas rondas”.

La mejor ubicación por el equipo cubano la logró Ineymig Hernández al quedar en el puesto 12, mientras la villaclareña Roxángel Obregón ancló en el 14.

En el grupo abierto sin distinción de sexo, Jorge de Jesús Pérez se ubicó en el lugar 17 y además completó su primera norma de Maestro Internacional, y Roberto Alejandro Ramos, quedó relegado al 68.

En la justa participaron 85 trebejistas y los títulos recayeron en la argentina Candela Belén Francisco, entre las damas, y en el francés Marcandria Maurizzi, en el grupo abierto.