Explican incrementos de ingresos para trabajadores de la educación

Autoridades del sector educacional profundizaron en la Mesa redonda sobre las medidas implementadas para beneficio de ese sector.

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, destacó en el programa Mesa Redonda de este jueves la repercusión que ha tenido el anuncio de las nuevas medidas entre los trabajadores del sector, tanto docentes como no docentes.

“Creo que también ha habido coincidencias históricas. Nosotros hemos estado recibiendo por diversas vías, aun en un periodo de receso, lo que piensan nuestros trabajadores.

“Ha sido extraordinario, porque hemos tenido la oportunidad de premiar por estos días los mejores resultados, y el propio 22 de diciembre vimos, como parte de la Asamblea, la intervención del primer secretario, tan emotiva, con un especial reconocimiento a nuestro sector”, dijo la ministra.

Tras destacar cómo fue la reciente jornada del educador “Ha sido extraordinario el impacto, porque yo creo que de esa misma manera en que la jornada por el día del educador es un reconocimiento de la sociedad toda a la encomiable y sacrificada labor de nuestros maestros, pues bueno también así se han asumido estas decisiones. Yo estoy segura de que en la medida que se vayan conociendo con mayor detalle esto se va a reforzar, pero realmente nosotros asumimos que es también un reconocimiento de toda la sociedad y que hay una aceptación general de que, efectivamente, sea precisamente con los trabajadores de la Educación que se pueden iniciar, y también con el sector de la Salud estas decisiones, a pesar de las tensiones tan complejas que tiene el presupuesto y sobre todo los retos que tiene el 2024”.

“Que incluso bajo esas condiciones se haya tomado la decisión, creo que es también un concepto que es histórico en nuestro proceso revolucionario, por la importancia de estas conquistas, efectivamente, como servicio de impacto a la sociedad, pero también por la trascendencia de los trabajadores del sistema de la Educación. Y quería trasladarlo porque ha estado prácticamente en redes, en las comunicaciones que nos han hecho los principales directivos”, comentó Trujillo Barreto.

“Nosotros hemos estado desarrollando un programa también por las vías que nos ha sido posible, porque hay que prepararse muy bien para poder implementar todas las medidas, y pienso que es importante reforzar esa idea. Este es un programa de medidas donde ahora también, al igual que en el sector de la salud, se van a anunciar aquellas que son más inmediatas. Pero es un programa muy integral, muy abarcador, que iremos informando, pero para el cual nos hemos tenido que preparar muy bien, y en función de eso continuaremos asegurando, a partir de la preparación a quienes tenemos que implementarlo en todos los niveles, porque además nuestro sistema es muy grande y van a participar muchas personas, más de 10 000 escuelas, y entonces para implementarlo adecuadamente y además en el tiempo que corresponde, nos tenemos que preparar muy bien, eso ha venido pasando de manera gradual”.

“Por lo tanto queremos trasladar también esa tranquilidad—dijo la ministra—porque ha exigido incluso ajustar resoluciones, que tengamos nosotros que idear nuevos procedimientos, y yo creo que esa es una idea que se debe conocer: que todo lo que se va a hacer ha tenido una participación no solo para proponer variantes y que algunas de ellas se puedan asumir ahora, otras se irán asumiendo posteriormente en la medida en que las condiciones del país lo permitan, sino que también ha habido una amplia participación de expertos, de personas de mucha experiencia en el sistema, para poder idear los procedimientos más adecuados y que no corramos el riesgo de que una implementación inadecuada retarde o tenga un impacto no adecuado, como parte de todas las medidas que se han ideado, precisamente, para el bienestar de nuestros trabajadores, pero yo diría, por supuesto, que de la sociedad toda, por la importancia que tiene en la construcción de nuestro modelo el sistema educativo sólido por el que hemos apostado siempre”, afirmó Trujillo Barreto.

“Ya se ha hablado por quienes nos antecedieron del concepto que muchos reconocen como antigüedad. Nosotros volvemos sobre él porque realmente es uno de los asuntos que se había priorizado no solo en planteamientos sistemáticos de los trabajadores del sector, sino que además en este caso, por primera vez, para el sistema de la Educación, por ejemplo, se involucran no solo los docentes sino también los trabajadores no docentes. Creo que eso tiene un impacto importante porque también forman parte de ese proceso educativo tan integral que tiene lugar desde la primera infancia, hasta todos los niveles educativos, que involucra el subsistema general de educación”, comentó.

“Los rangos son los mismos que se han comentado por el viceministro de Salud, y en nuestro caso queremos significar que nosotros estamos diciendo que más de 240 000 docentes se benefician de un modo u otro, porque, efectivamente, como acababa de explicar y quiero reiterar ahora, nos vamos a detener en estas que son medidas digamos más asociadas a presupuestos y a salarios, pero realmente, como es mucho más integral todo el programa de medidas que se van a implementar, también consideramos que todos se van a beneficiar.

Pero de todas maneras es precisamente el rango de los 30 años de experiencia el que más trabajadores docentes tiene en el sistema.

“Siempre digo que 30 años trabajando en la educación y para la educación, con las tantas noches de desvelo que tienen que dedicar los profesionales de la educación para hacer adecuadamente su trabajo y ejercer con calidad su actividad profesional es muchísimo. Y bueno, efectivamente, ahí es donde tenemos el rango de edad mayor y en los quince años de trabajo. Por lo tanto, es precisamente el ciclo de vida profesional que en este momento predomina, cuando estructuramos los rangos de edades y de experiencias en el caso de los docentes.

Explicaba que también los no docentes de algún modo van a tener un beneficio y eso para nosotros también es importante porque incluso hay niveles educativos que descansan una parte importante de la labor formativa en no docentes, por las características de las edades, por diversas razones, condiciones especiales por ejemplo en la educación especial, en la primera infancia, y eso siempre nosotros lo queremos reiterar porque es así y ha sido digamos novedoso en esta ocasión”, explicó.

“Por otro lado, nosotros también hemos estado distinguiendo, al menos en esta primera etapa, en este primer momento, en lo que nos es posible los ingresos para los profesores que se desempeñan en las escuelas pedagógicas. Y es que nosotros tenemos que revalorizar el modo en que establecemos la formación. Porque es la variable que más define después el resultado. Es decir, cómo formamos al docente. Y también en el caso de los IPVCE, que van a tener entonces distinción especial dentro del sistema, al menos en esta primera etapa es lo que ha sido posible. Yo creo que se va a recibir también con beneplácito, porque los IPVCE, las escuelas pedagógicas, tienen compromisos excepcionales también en esta etapa.

Y por otro lado me gustaría insistir en las medidas que están relacionadas con la remuneración para condiciones de sobrecarga. En este caso estamos estimulando a personas que, además de cumplir con la actividad que normalmente corresponde un docente de un nivel educativo, asume condiciones especiales para poder cumplir con las labores que correspondería a un docente que hoy no tenemos. Es decir, aquellos territorios donde hay una situación más compleja de cobertura, pero yo diría que prácticamente en todo el país puede haber una expresión mayor o menor de esta situación y que en definitiva lo hacen cada día. Porque realmente es muy difícil que una institución educativa no se comprometan nuestros maestros y nuestros profesores con el proceso formativo de un grupo mayor de estudiantes, porque hace falta para cubrir algún déficit en un momento determinado, en términos de cantidad de programas, de cantidad de niveles educativos con los que se trabaja; a veces en un centro mixto se trabaja con varios niveles educativos y nosotros hasta ahora habíamos tenido determinadas regulaciones que no permitían poder reconocer en su justa medida todo ese trabajo que de todas maneras nuestros profesionales hacen.

Asimismo—dijo—esto permitiría también que sean profesores del propio sistema de educación que mantienen su formación continua en el sistema, el efecto del trabajo metodológico y que pueden estar mucho más tiempo en la institución y digamos una respuesta de más estabilidad para esas carencias.

Educación Superior también recibe beneficios

En otro momento de la Mesa Redonda, el Dr. C. Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, explicó que ese sector recibirá igualmente los beneficios de estas nuevas disposiciones.

Insistió en el valor de reconocer la antigüedad, porque “nuestros trabajadores tienen una coherencia de pensamiento y un compromiso de muchos que dedican su vida a la enseñanza”.

Resaltó la relevancia de reconocer la labor no solo del claustro tradicional, sino también de los trabajadores no docentes, sumamente importantes en la educación superior.

“En materia de presupuesto, estas medidas representan un crecimiento del 10%, en un año donde más del 20% de ese aumento estaba concebido para atender el regreso al calendario tradicional. Esto significa un esfuerzo adicional para el país, pero merecido por nuestra fuerza laboral”, sostuvo.

Respecto a la sobrecarga docente, dijo que actualmente se trabaja en la elaboración de normas y procedimientos para respaldar los pagos, tanto en el pregrado como en el posgrado.

“Todos nuestros organismos formadores, excepto el Ministerio de Salud, que tendrá sus normativas propias, trabajan en colaboración con nosotros”, dijo.

En la educación superior hay otras medidas que no se implementarán de inmediato, sino en el transcurso del año, relacionadas con el reconocimiento del pago de profesores, investigadores y especialistas que trabajan en proyectos internacionales, tienen determinadas responsabilidades reconocidas por organizaciones internacionales y realizan un trabajo extremadamente complejo.

“Estos proyectos nos dan acceso a literatura, eventos y publicaciones de primer nivel. En algunos casos, nos permiten mejorar la infraestructura, y eso queremos resaltarlo en el 2024”, afirmó el Dr. Baluja García.

Otro tema importante es el reconocimiento a las exportaciones en fronteras. Al respecto, el ministro recordó que el mercado para servicios científicos y profesionales ha cambiado después de la pandemia de covid-19. “Ahora nos demandan muchos servicios en línea y también queremos reconocer eso”.

Apuntó que estas acciones “llegan para complementar un grupo de oportunidades que ya tenían nuestros profesores e investigadores para obtener nuevos ingresos. Todo el trabajo que responde a proyectos financiados tiene alguna posibilidad de remuneración y estas nuevas medidas vienen a completar ese paquete de posibilidades”.

Como parte de ese reconocimiento, el ministro mencionó igualmente la actualización desde 2022 del marco regulatorio para las condecoraciones, un cambio que permitió entregar en el actual año más de 3 000 distinciones. “Este reconocimiento moral es igualmente importante para nuestros trabajadores”, consideró

Desde 2022 –continuó el Dr. Baluja García–, tanto el Ministerio de Educación Superior como los organismos formadores trabajan en acciones para actualizar el reglamento de categorías docentes. “Ahora aumenta el rigor de los ejercicios, pero se flexibilizan los tiempos para acceder a las nuevas categorías. Sin dejar de la mano la calidad, eso tributa al fortalecimiento de nuestros recursos humanos”.

El sector también aspira a atender otras necesidades de profesores, investigadores y trabajadores no docentes.

Entre ellas, mencionó la creación de fondos de reservas en las empresas de interfaz para dedicarlos al área habitacional. Del mismo modo, está en el centro de atención la mejora en las condiciones de trabajo.

Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte: “Mayor compromiso”

En la Mesa Redonda, la Ing. Niurka María González Orbera, secretaria general del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, valoró como “muy positivas” estas medidas. Al respecto, recordó que impactan en los sindicatos de mayor afiliación en el país, y se implementan teniendo en cuenta reclamos de muchos de los afiliados.

“El reconocimiento a los trabajadores no docentes es uno de esos pedidos de muchos años que ahora tienen respuesta. Nuestros dirigentes sindicales están preparados para asumir los cambios, explicar y retroalimentarse de los propios trabajadores para garantizar el éxito”, aseguró.

“Estamos preparados y agradecidos. Esto será un apoyo a esos trabajadores que llevan años con nosotros, muchas veces en condiciones difíciles, con abnegación y profesionalidad, pero sin abandonarnos. Solo nos queda ratificar el compromiso de nuestros afiliados para realizar cualquier tarea por Cuba”, concluyó.