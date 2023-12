Gallos sueñan con montarse en el último vagón

Las posibilidades de los Gallos dependen de ellos mismos.

En horas, se definirán los últimos cupos para la postemporada de la II Liga Élite del béisbol. Y, aunque está en Las Tunas casi con respiración artificial, el equipo espirituano mantiene opciones de montarse en el último vagón del tren clasificatorio.

Al menos es la visión con que viajó a esa oriental provincia el mánager Lázaro Martínez, luego de que tres derrotas en el Huelga ante Industriales, esta propia semana, les bajaran la “cresta” a los Gallos, a los que en estos finales nada parece funcionarles y se han desinflado a punto tal de que juegan la última subserie sobre el filo de la navaja, obligados a ganarle a un conjunto que mantiene similares aspiraciones.

Al inicio del cotejo este viernes, ambos tenían igual balance: 17-19 y compartían los puestos cuatro-cinco. O sea que, para no esperar por los enredos del TQB y la acción de terceros, los espirituanos tienen que ganarles a los campeones nacionales en su tierra.

Para el director, varias son las razones que explican el porqué su equipo está contra la pared: “Hemos presentado varias situaciones, de lesiones, problemas personales de jugadores, se nos fueron cuatro lanzadores para un evento internacional del Sub-23 y no es la misma calidad en el pitcheo.

“Por todas esas cuestiones, nunca hemos tenido completo en el terreno al equipo de 32 jugadores, los regulares son nueve y si de ellos cuatro no están, por una razón u otra, eso influye porque los restantes aún no están para esta liga. Son muchachos nuevos y sin experiencia, además de que algunos refuerzos no han hecho el trabajo que esperábamos de ellos, y no es asunto de mala selección, sino de que no hemos tenido la dicha de que todos estén juntos”.

Interrogado sobre si junto con el bajo rendimiento también han descendido el ánimo y la combatividad, el mánager respondió: “La expectativa está, pero cuando la tienes y no la coges, eso incide en los jugadores porque no somos combativos y nos cuesta salir del bache en que estamos metidos, no nos han salido bien las cosas. Jugamos diferente en un principio, pero a partir de que se nos fueron algunos peloteros la calidad no es la misma, no es igual no contar con Yaser Julio y Yasniel González (el primero se lesionó y el segundo tuvo problemas personales); ahí tuvimos que echarle mano a la segunda parte del equipo que funcionó y jugó, pero hasta ahí.

“No han bateado de manera oportuna, el pitcheo no ha respondido. La defensa, aunque llegó a ser la mejor en un momento del torneo, parece que la presión de la competencia le puede haber caído encima”.

El juego de este viernes ya es historia y en los tres restantes hasta el lunes 25 se define la suerte de los Gallos ante un equipo que ha roto los pronósticos.

“Vamos a jugarles con las armas que tenemos y el equipo tiene que reflexionar y reaccionar. Ellos se han reunido solos, han conversado, pero el terreno es el que dice la última palabra; se juega bajo presión, pero hay que vencerla. No entregamos las armas hasta el juego 40”.

Con el boleto en la mano, Matanzas e Industriales iniciaron la última subserie bien relajados, mientras Artemisa se jugaba la clasificación en situación más cómoda.

Las semifinales del torneo empiezan el 4 de enero. Que los Gallos se mantengan vivos, aun en el filo de la navaja donde están hoy, depende de ellos mismos y de las armas que tengan para soportar la tensión y, aunque se trate de otro evento, pretenden romper el maleficio que en momentos como estos los persigue hasta hoy. Pero de eso hablaremos la próxima semana.