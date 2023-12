Incrementos de ingresos para el sector salud consideran cuatro medidas fundamentales (+ video)

Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, explicó las medidas en el programa Mesa Redonda.

Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, informó que el sector agrupa a más de 409 000 trabajadores, de los que 279 429 son profesionales, incluidos universitarios, técnicos de nivel superior y medio, además de 130 000 trabajadores administrativos, operarios y de servicios, “que también juegan un papel muy importante en los servicios que diariamente recibe la población”.

Al intervenir este jueves en el programa Mesa Redonda, reconoció, además, el esfuerzo que hace el país para respaldar cada año en el presupuesto del Estado los recursos financieros para garantizar la sostenibilidad de una salud que es totalmente gratuita.

“La adopción de 22 medidas para el sector de la salud, en las que se incluyen cuatro fundamentales, va a influir en los ingresos de un grupo importante de trabajadores, sobre todo profesionales y técnicos vinculados directamente a los servicios médicos”, dijo.

Adelantó que hay cuatro medidas relativas a la colaboración médica y de los servicios como parte de la exportación de servicios. “Otras 12 se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de nuestros trabajadores. Tres se conciben para seguir incrementado la estimulación moral”.

El viceministro aclaró que centraría su intervención en las cuatro medidas relacionadas con los incrementos de ingresos, mientras que el resto serán dadas a conocer por el organismo en los próximos días.

Informó que las medidas que incrementan los ingresos de profesionales y técnicos directamente relacionados con la asistencia médica tienen una primera etapa y comenzarán a surtir efecto a partir del 1 de enero de 2024. Se espera que contribuyan a disminuir la fluctuación de los profesionales hacia otros empleos en el país.

Según Navarro Martínez, la primera medida dictamina establecer el pago adicional mensual por años de servicio para médicos, estomatólogos, personal de enfermería, psicólogos, tecnólogos, licenciados y técnicos que cumplen funciones específicas, propias de la actividad de salud.

“Este es un reclamo importante, sobre todo de médicos y estomatólogos, porque para enfermeras y tecnólogos estaba aprobado un mínimo de antigüedad; sin embargo, médicos y estomatólogos no tenían ese pago”, dijo y precisó que una escala establece un pago determinado por años de servicios.

Llamó a tener en cuenta que en la salud hay un grupo importante de profesionales con más de 30 años de servicios que siguen activos y “es justo que se les reconozca el esfuerzo que han hecho casi toda su vida después de graduados”.

Aclaró que, a partir de los 30 años de labor, cada dos años corresponde un incremento de 400 pesos mensuales. “No estamos hablando solo de esos 30 años, sino que en la medida en que van pasando los años, hay un incremento de 400 pesos mensuales”.

Esta medida de pago por antigüedad de trabajo en el sistema nacional de salud abarca a un total de 212 427 profesionales y técnicos, dijo Navarro Martínez.

Los trabajadores de las universidades de Ciencias Médicas recibirán el pago por años de servicios, según lo dispuesto por el sistema de educación superior.

La segunda medida aprobada consiste en incrementar la tarifa horaria (pesos por hora) para médicos, estomatólogos, personal de enfermería y tecnólogos en las siguientes cuantías y horarios:

Para médicos y estomatólogos, la tarifa será de 50 pesos (de lunes a viernes a partir de siete de la noche a siete de la mañana. Los sábados, a partir del mediodía, y el domingo desde las siete de la mañana)

“Este ha sido otro reclamo de nuestros trabajadores, no solo por lo que significa el pago de las horas trabajadas, sino por el reconocimiento a la labor en horarios nocturnos y los sábados y los domingos. Nuestros especialistas han tenido que incrementar, incluso, el número de guardias, a partir de las condiciones específicas que pueda haber en una institución”, comentó el viceministro.

Para el personal de enfermería, la tarifa es de 40 pesos/hora, en los horarios de siete de la noche a siete de la mañana. Los horarios dependen del ajuste que tengan, explicó.

Para los tecnólogos de la salud, la tarifa es de 30 pesos/ hora en el horario de siete de la noche a siete de la mañana.

La tercera medida está relacionada con que se aprobó un pago adicional por condiciones especiales de trabajo a médicos, estomatólogos, personal de enfermería, psicólogos, tecnólogos, farmacéuticos y otros profesionales técnicos que trabajan directamente en los servicios de la salud de mayor demanda asistencial y tienen un nivel de responsabilidad superior, o donde las características de la patología a atender demandan un esfuerzo físico o mental superior al normal.

“Esta medida relaciona el esfuerzo que hace el profesional con el reconocimiento, además de su salario”, apuntó Navarro Martínez.

Precisó que el Minsap estableció cinco grupos de condiciones especiales de trabajo, aplicables a médicos y estomatólogos, que incluyen servicios brindados, desde la atención primaria de salud hasta las más complejas en la actividad secundaria y terciaria.

El grupo 1 tiene tres pesos por hora; el grupo dos, 4.50 por hora; el grupo tres, seis pesos; el cuatro 7.80, y el cinco, 9.00 pesos.

“Ya está aprobado un documento del ministerio que será discutido en detalle con nuestros trabajadores, para que puedan conocer cuáles son esos servicios y a qué nivel”, dijo.

Para el personal de enfermería y otros técnicos, las tarifas se incrementan hasta los siguientes valores: grupo 1 (1.20 la hora); grupo 2 (2.30 la hora) y grupo 3 (3.50)

“Pudiera parecer mínimo, pero hay que tener en cuenta que esto es adicional a su escala salarial, además de la guardia y la antigüedad. Estamos reconociendo el esfuerzo que desarrolla un grupo de trabajadores”, comentó el viceministro. Esta medida va a beneficiar a 212 427 profesionales y técnicos de la salud.

La cuarta medida atañe a los ingresos de los profesionales de la salud y autoriza el pago por el máximo esfuerzo en la carga asistencial, docente, investigativa y de otros servicios que aseguren la vitalidad del sistema nacional de salud.

“Esta medida busca paliar el incremento del trabajo de nuestros profesionales, ante la falta de algún otro profesional en el mismo servicio donde pudieran asumir tareas que corresponden a otros, que hoy no tenemos cubiertas”, explicó.

Agregó que esta fuente de financiamiento es del fondo de salario no ejecutado. La medida no implica directamente un incremento del gasto en el presupuesto, pues se trata de la redistribución de ese financiamiento aprobado para cada unidad asistencial y que no se ejecuta porque no está cubierta la plaza. La cuantía máxima aprobada a pagar es un límite del ciento por ciento del salario escala del cargo que ocupa el trabajador..

Navarro Martínez apuntó que ese documento ya ha sido elaborado y discutido por el ministerio.

El resto de las medidas serán implementadas paulatinamente a partir del comportamiento de la economía del país y de la garantía material para algunas que demandan determinadas decisiones, con la participación de algunos organismos de la Administración Central del Estado y los Gobiernos locales. “Todas las medidas que han sido aprobadas para la salud pública serán ejecutadas progresivamente en el 2024”, dijo.

De acuerdo con Navarro Martínez, es importante señalar que, tal como explicó la viceministra de Finanzas y Precios, “estamos hablando de medidas con un costo por encima de los 13 000 millones de pesos que no estaban concebidos inicialmente en el presupuesto que generalmente utiliza el sistema nacional de salud.

“Ello no es más que una manifestación del esfuerzo del Gobierno y el Estado cubanos por proteger una de las conquistas más importantes de la Revolución, que, además, es esencia de esta: la salud pública”, afirmó.

“No quisiera –añadió Navarro Martínez– terminar esta explicación sin transmitirles, a nombre del doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, del equipo de dirección del ministerio y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del sector por la labor desarrollada durante 2023 para garantizar los servicios médicos, sometidos a limitaciones materiales todo el año, pero siempre primando el compromiso con la salud del pueblo.

“Esas son las virtudes de nuestros trabajadores, que también estarán puestas de manifiesto en el 65 aniversario del triunfo de la Revolución”.

Estas medidas beneficiarán a más de 250 000 trabajadores

A continuación intervino en la Mesa Redonda Santiago Badía González, secretario nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, quien se refirió a la segunda conferencia nacional del gremio, donde se reafirmó el compromiso superior de elevar la calidad de los servicios que se prestan al pueblo.

“El lema central de nuestra conferencia es ‘unidos y comprometidos con la salud del pueblo’, con ese pueblo que espera más de nosotros y que siempre está ahí y es parte de la familia cubana, porque más de 400 000 trabajadores del sector van a estar ahí junto a nuestro pueblo”, dijo.

Badía González destacó que estas medidas beneficiarán a más de 250 000 trabajadores, lo cual “es fruto de la voluntad política del Estado y del Gobierno. No es una reforma salarial. Las 22 medidas tienen que ver con necesidades reconocidas en el propio proceso de la conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Salud”.

Señaló que las cuatro relacionadas con ingresos son más inmediatas. “Por eso, se están desarrollando ya matutinos, también en las entregas de guardias, donde participan los trabajadores y las direcciones administrativas. Mañana viernes 29, en el consejo de dirección ampliado del ministro, vamos a estar en videoconferencia con todo el país para dar detalles de cómo implementar las medidas”.

Agregó que este mismo viernes, a las 11 de la mañana, con la subordinación nacional, “vamos a estar reunidos para explicar qué sucede es a partir del día primero, de la inmediatez que significa, porque lo necesitan y lo esperan nuestros trabajadores”.

Consideró que “son medidas muy revolucionarias que vienen a dar respuesta a cuestiones relacionadas con la antigüedad. Lo esperaban los trabajadores, era una necesidad sentida de los trabajadores en áreas como la nocturnidad, no la guardia médica, porque nuestros trabajadores trabajan los 365 días del año”.

También destacó la labor del personal de enfermería, “que está ahí siempre, al lado del paciente”, y mencionó la segunda conferencia que se va a desarrollar el 1 y 2 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, con 450 delegados e invitados. “El compromiso del sector es con los indicadores de salud, con hacer eficiente y sostenible el sistema, a la vez que se desarrolla también y prestar un servicio de la más alta calidad a nuestro pueblo”.

Tras sumarse a la felicitación del ministro de Salud Pública, el consejo de dirección, la Central de Trabajadores de Cuba y el movimiento obrero, afirmó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud “está muy comprometido con la nueva Ley de Salud Pública y con estas medidas que son muy revolucionarias y que van a llegar a la familia cubana”.