Lamenta Cuba daños causados por huracán Otis en México

El fenómeno provocó muchos daños materiales, sobre todo en las comunicaciones y las carreteras. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó este miércoles los daños ocasionados por el huracán Otis en México y expresó su solidaridad con la nación norteña.

Desde su cuenta en la red social X, el jefe de Estado envió un abrazo solidario a su homólogo Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano.

El mandatario cubano expresó la disposición de la nación caribeña de ayudar al país hermano, un sentimiento del cual también se hizo eco el canciller Bruno Rodríguez.

El ministro de Relaciones Exteriores trasladó en la plataforma su solidaridad y lamentó las pérdidas que provocó el fenómeno hidrometereológico, que tocó tierra mexicana con categoría 5, la más peligrosa de la escala Saffir-Simpson.

Un abrazo solidario al hermano @lopezobrador_ y al pueblo mexicano, dispuestos siempre a la ayuda fraterna. pic.twitter.com/9bjlC48Azn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 25, 2023

El huracán Otis provocó inundaciones y destrozos en varios edificios, además dejó incomunicado a una parte del estado de Guerrero, especialmente al puerto de Acapulco.

El presidente mexicano informó este miércoles que no hay datos de pérdidas humanas, «pero como no hay comunicaciones no sabemos con exactitud, aunque sí hay muchos daños materiales, sobre todo en las comunicaciones y las carreteras».

López Obrador explicó que el golpe no solamente fue muy fuerte, sino además rápido y casi no dio tiempo a prepararse porque en muy poco tiempo, en solo 12 horas, tomó fuerza y entró con categoría 5.