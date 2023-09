Lázaro Martínez: Los refuerzos que pedimos estaban en nuestros planes

Vamos a salir a batallar juego a juego, asegura Lázaro Martínez.

Tras varios días de la “rifa” de los refuerzos, que dejó muchas inquietudes y varias interrogantes, Lázaro Martínez Alfonso ya respira más tranquilo.

No tiene Sancti Spíritus todo lo que su afición hubiese querido, ni todo cuanto se calculó mientras hacía “el trabajo de mesa” previo a la petición. Incluso, a muchos por los que se inclinó les falta “linaje”. Mas, su director luce esperanzado con los 12 hombres que escogió para reforzar la selección que dirigirá en la Segunda Liga Élite.

“Uno hace como un plan, pero cuando vas a las peticiones, todo eso es cambiante porque somos seis directores pidiendo y a veces un jugador lo tienes en la mente o en la lista y viene otro y lo escoge; por ejemplo, Osvaldo Vázquez era nuestra selección como receptor, pero Santiago de Cuba lo pidió en primera opción. Lo otro era que si en la primera vuelta había un lanzador de calidad podíamos pedirlo, pero se nos dio la oportunidad de dos buenos jugadores como Yasniel González y Yasser Julio González, y por ahí nos fuimos, así lo habíamos hablado desde antes. También, eres el último en pedir y te llevan lo que tú pensabas. Otra es que hay directores que hablan con peloteros antes, por ejemplo, el receptor de Cienfuegos, Richel López, por ahí se nos fue otra posibilidad de tener uno ofensivo”.

Yasser Julio González figura entre los refuerzos para la Liga Élite. (Foto: Roberto Morejón)

¿Entonces tuviste que improvisar?

Los que pedimos estaban en nuestros planes. Juan Miguel Martínez fue mejor segunda base del torneo. Yuri Fernández fildeó para 970 y Juan Carlos Arencibia es el siol que buscábamos, él encaja con el equipo, pues le da alegría, combatividad. Se hizo lo que teníamos planteado, solo nos faltó un lanzador con un renombre, pero los que escogimos tienen calidad. Nos hablaron muy bien de Yunier Castillo, Raydel Alfonso, Albert Valladares y de Wilson Paredes, que quizás no esté en la forma óptima, pero nos dijo que está entrenando; a todos los he visto lanzar.

Para algunos pudo haber pedido a Randy Cueto.

Hablamos con Yovany Aragón, que es quien dirige la Sub-23, y nos dijo: ‘No pidan a ninguno de la categoría porque desde el 29 los recojo y hasta que no se acabe su campeonato internacional no van a jugar’, y nosotros tenemos a siete jugadores en esa preselección, también por ahí se nos escaparon muchos, entre ellos Cueto.

El pitcheo abridor de los Gallos terminó a rastras. ¿Con estos refuerzos no seguimos igual?

Creo que tenemos buen bullpen, siempre les vamos a pedir que nos lancen cuatro innings a los abridores, si nos caminan dos innings, son dos, y después reforzamos. El torneo no ha empezado, pero esos hombres nos lanzaron a nosotros en la Serie Nacional y lo hicieron bien.

Desde antes, manifestó la intención de no pedir figuras y sí peloteros que quisieran jugar.

“Es así. Hay jugadores que han sido pedidos y automáticamente han dicho no. En el caso nuestro, todos los que hemos pedido han dado el sí y están contentos y agradecidos por jugar con Sancti Spíritus. Como en la Serie Nacional tuvimos problemas serios en el cuadro, buscamos jugadores que tuvieran la misma línea, ninguno por encima del otro.

Aún no me responde: ¿Algún temor a las figuras que quedan en Cuba?

No le tengo temor porque aquí hay que venir con una disciplina y el que no venga con esa óptica, sea la estrella más grande que haya en Cuba, se va; pero delante de mí pidieron a Raúl González, que estaba en nuestros planes; con Yordan Manduley habíamos hablado, pero nos dijo que quería jugar cerca de su zona de residencia; a Yordanis Samón, lo pidió Matanzas. Nos enorgullecen las figuras, pero te repito: pedimos lo que teníamos pensado.

¿Se siente satisfecho con la elección?

Uno nunca puede decir que está satisfecho, a veces uno va con algo en la mente; sin embargo, no siempre sale lo que se previó, por eso se nos fue un lanzador de etiqueta. Ya te expliqué lo de Yaser Julio y Yasniel, pensé que los pedirían antes. Cuando solicité a Yasniel, todo el mundo se quedó pasmado, porque como aquí tengo a Yunier Mendoza, no pensaron que íbamos a pedirlo, pero Yasniel juega en los jardines y cuando a Mendoza se le vaya a dar un chance, lo pasamos a él para primera base, porque los dos estarán día a día con la alineación.

Muchos opinan que Sancti Spíritus es el más débil de los seis elencos que participarán en la Liga.

“Puede ser, obtuvimos el sexto lugar, o sea, el último, pero eso no importa, vamos a salir a batallar juego a juego, la divisa será la disciplina, la puntualidad y la unidad, porque todos vamos a tener en el pecho el nombre de Santi Spíritus. Saldrán a jugar para divertirse, tener confianza, aquí nadie les va a decir que hagan más de lo que tienen que hacer; el béisbol no es de nombre sino de hombres y los 32 están dispuestos para dar la batalla. Siempre hay personas que están a favor y otros en contra e, incluso, de esos últimos uno coge hasta experiencia de lo que opinan.

¿Cuándo estará el equipo completo?

Pensamos que sea a partir de la semana que viene porque la Comisión Nacional los debe trasladar. Lo que sí puedo decirte es que están locos por estar aquí, ya nos hemos comunicado con todos. Los de Ciego de Ávila y Villa Clara vinieron por sus propios medios y eso hay que aplaudirlo porque es señal de que tienen interés y deseos de hacer las cosas bien.

¿Pronóstico?

Siempre hay que plantearse luchar para estar entre los cuatro y después ver lo que puede pasar. Decirle a la afición que si algo sale mal porque se piensa que no escogimos a los que debíamos, solo hay un culpable que soy yo, pero lo nuestro es dar un buen espectáculo y que el público se vaya satisfecho. Nunca pensé llegar donde estoy, se me dio esta tarea que no es fácil; pero, como me gusta el béisbol, estoy contento y ansioso porque empiece la Liga.

REFUERZOS

Receptor

Lázaro Ponce (Industriales)

Jugadores de cuadro

Yasniel González (Mayabeque)

Juan Carlos Arencibia (Pinar del Río)

Laydel Águila (Isla de la Juventud)

Juan Miguel Martínez (Mayabeque)

Yuri Fernández (Villa Clara)

Jardinero

Yasser Julio González (Pinar del Río)

Lanzadores

Yunier Castillo (Granma)

Raydel Alfonso (Villa Clara)

Wilson Paredes (Holguín)

Albert Valladares (Mayabeque)

Luis Marrero (Ciego de Ávila))