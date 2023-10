Medicamentos, en compás de espera (+foto, infografías y video)

Del 40 por ciento de los medicamentos que está en falta actualmente en el cuadro básico de la provincia, los más preocupantes son los antipsicóticos, los antidepresivos y de uso cardiovascular. (Foto: ACN).

Lucila frente al WhatsApp a punto de un ICTUS (accidente cerebrovascular). Medicamentos SS, una megafarmacia virtual con miles de ofertas en solo minutos: Ibuprofeno de 650mg a 250 pesos; Ketotifeno, 280; Enalapril, 250; Ketoconazol, 650; Clotrimazol, 700… Frente a la pantalla del celular, Lucila frunce el ceño y se le escapa un ¡caramba! “No tengo otra opción”.

Desde hace meses en el tarjetón de su madre no se escribe fecha alguna, en una y otra ida a la farmacia solo ha tenido por respuesta: “Está en falta”.

Que el cuadro básico de medicamentos en Cuba registra una evidente afectación y que en Sancti Spíritus esta sea del 40 por ciento, y que en su mayoría corresponda a fármacos expendidos en las farmacias comunitarias deviene realidad compleja, que mueve los resortes más sensibles de la ciudadanía, parte de la cual ha encontrado en el mercado informal una salida forzada ante el déficit.

Directivos del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) y del Ministerio de Salud Pública (Minsap) han reconocido que dichas carencias se deben, entre otras causas, a las consecuencias asociadas a la pandemia de la covid y al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Todo ello ha conducido, a su vez, a la retirada de no pocos proveedores fiables; a la falta de materias primas, piezas de repuesto y otros insumos para producir medicamentos, así como a las afectaciones en los ingresos en divisas, confirmó la licenciada Laida Gallo Matos, jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas en la Dirección Provincial de Salud.

“Hoy, un gran número de los fármacos de tarjeta control (tarjetón) no están disponibles por falta de materias primas para su producción; otros son importados y no se pueden adquirir debido a problemas con la contratación y los proveedores; muchos de los cuales han denegado el contrato con Cuba porque están presionados por Estados Unidos. Se ha dado el caso de firmas de ese país que han comprado las industrias productoras, y estas han cancelado el contrato suscrito con Cuba. Contrario a los que algunos obcecadamente plantean, el bloqueo sí afecta a la industria farmacéutica cubana”, enfatizó Gallo Matos.

ALGUNAS PRECISIONES

Del 40 por ciento de los medicamentos que está en falta actualmente en el cuadro básico de la provincia, los más preocupantes son los antipsicóticos, los antidepresivos y de uso cardiovascular, y en su mayoría son importados, expuso Laida Gallo.

En relación con los analgésicos, no hay disponibilidad en las farmacias comunitarias; sin embargo, los existentes se priorizaron para las instituciones hospitalarias”, indicó.

Sobre los antibióticos, la funcionaria anunció una mejoría gradual de la situación debido a la apertura de nuevos laboratorios en La Habana encargados de producir importantes medicamentos, entre estos el Rocephin y la Cefazolina; medicamentos de uso hospitalario básicamente.

Por su parte, la Benzatinica —aunque existieron problemas con el proveedor, estos se solucionaron— debe entrar al país en fecha cercana, informó Gallo Matos.

Respecto a los antialérgicos, señaló que la Difenhidramina, la Loratadina y el Ketotifeno, muy demandados por la población, no están disponibles en la actualidad.

A pesar de que los fármacos antitumorales constituyen prioridad en el cuadro básico, en estos momentos hay afectaciones que ponen contra reloj la vida de no pocos pacientes.

“Los medicamentos de uso hospitalario más afectados hoy son los de Oncología; ante todo, porque son importados y es un tratamiento por tríada, hasta que no se disponga de los tres fármacos no se debe comenzar la terapia. No siempre se ha contado con las cantidades suficientes para dar respuesta a las necesidades.

Al referirse a los medicamentos controlados por tarjetón, Gallo Matos corroboró la ausencia marcada de estos, sobre todo los utilizados en especialidades como la Cardiología y la Psiquiatría, y en el tratamiento de algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus; en este último padecimiento, básicamente, la Metformina y la Insulina.

Acerca de los nuevos requerimientos para renovar los tarjetones, la funcionaria aclaró que está establecida dicha disposición para los pacientes con prescripción de la Carbamazepina, Colchicina y Materlac. También incluye a 14 medicamentos como la Diosmina, Losartan y la Gabapentina, así como otros siete que corresponden a especialidades médicas, expendidos directamente en la farmacia del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos.

¿Esta situación de baja cobertura, de poca importación y producción de medicamentos debe mantenerse en próximos meses­?

“Debe mantenerse, aunque se espera que mejore durante noviembre y diciembre, por lo menos en lo relacionado con los antibióticos, gracias a la nueva industria que está en marcha en La Habana”, apuntó finalmente Gallo Matos.

En un reciente comunicado, la dirección de BioCubaFarma manifestó que ese grupo empresarial continúa laborando intensamente con miras a lograr los ingresos de las exportaciones ya realizadas, y a llevar a cabo otras, que permitan garantizar el ciclo de reaprovisionamiento. En efecto, “uno de los problemas que más hemos tenido es la ruptura de ese ciclo, debido a retrasos en los ingresos y las demoras para poder pagar a los proveedores principalmente por la negativa de muchos bancos para trabajar con nosotros”, precisó la dirección de la entidad.

LO ANUNCIADO POR BIOCUBAFARMA

En septiembre pasado, la dirección de BioCubaFarma, en nota publicada en Cubadebate, informó que se había logrado financiar y adquirir los insumos necesarios para reanudar la producción de 16 medicamentos que se encontraban en el ciclo productivo y que serían distribuidos próximamente:

1. Clonazepan (1 mg tabletas)

2. Glibenclamida (5 mg tabletas)

3. Latanoprost (0,005 % colirio)

4. Salazosulfapiridina (0,5 g tabletas)

5. Metformina (500 mg tabletas)

6. Carvedilol (6,25 mg tabletas)

7. Propanolol (40 mg tabletas)

8. Montelukast (5 mg tabletas)

9. Metildopa (250 mg tabletas)

10. Sertralina (50 mg tabletas)

11. Lamotrigina (100 mg tabletas)

12. Azatioprina 50 mg tabletas)

13. Triamcinolona (crema)

14. Clobetasol (ungüento)

15. Jalea para ultrasonido

16. Dipirona infantil (supositorios)

También arribó el material de envase de los Anticonceptivos orales y se reanuda paulatinamente la producción de: Estracip, Aminor, Etinor y Trienor. De igual forma llegaron al país los insumos para la producción de vendas enyesadas, lo que permitirá reanudar la producción y recuperar la estabilidad en las entregas de dicho producto.

DIETAS MÉDICAS EN LA MIRA

La licenciada Laida Gallo Matos, jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas en la Dirección Provincial de Salud, confirmó la entrada en vigor este mes de la Resolución Conjunta 1/2023, de los ministerios de Salud Pública y de Comercio Interior, la cual elimina el requisito de renovación de las dietas médicas para enfermedades crónicas y establece su carácter vitalicio.

La disposición normativa incluye la diabetes mellitus; neoplasias; trasplantados; insuficiencia renal (crónica); parapléjicos, cuadripléjicos y postrados; retrovirosis crónica; fibrosis quística y xerodermia pigmentosa.

Con esta decisión se evita que un número significativo de pacientes o sus familiares acuda a las Oficodas e instituciones de salud para la renovación.