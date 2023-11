¿Persistirán las lluvias sobre Sancti Spíritus este fin de semana?

Las lluvias han mojado pero no empapado a todo el territorio espirituano. (Foto: Rosario S. Jacomino/Escambray).

Aunque los nublados pueden continuar sobre el territorio espirituano en lo que resta del día de hoy, las precipitaciones abundantes que se esperaban —como consecuencia de los dos sistemas meteorológicos que por estos días han rondado a Cuba—, pasaron sin penas ni glorias por este territorio.

Freddy Ruiz, especialista del grupo de pronósticos del Centro meteorológico provincial, detalló a Escambray que aún la provincia se encuentra bajo la influencia de la banda de nublados de la vaguada que ha afectado en días pasados al occidente del país y que ahora se va desplazando hacia el este.

“Esta vaguada parece un frente frío, pero no lo es. Desde esta tarde las lluvias deben ir cesando, el tiempo debe ir mejorando. Los cielos pasarán de nublados completamente a parcialmente nublados y en horas de la noche ya puede haber poca nubosidad”, comentó.

Para mañana, agregó el experto, se puede presentar algún que otro chubasco aislado, bien aislado, sobre todo hacia la mitad norte del territorio y la montaña porque ya los vientos pasarán al noroeste y norte, con una masa de aire más seca, estable, como si hubiera pasado un frente, y por ende disminuirá la posibilidad de precipitaciones.

“Estas condiciones prevalecerán el domingo y a partir del lunes y martes continuará escasa la posibilidad de lluvia. Es decir que, en materia de lluvias, lo que no ocurrió hasta ahora no debe ocurrir y los acumulados no han sido nada significativos”, aseguró.

Y concluyó: “En cuanto a la posible depresión tropical —y digo posible porque todavía no acaba de definirse, es un área de bajas presiones y es poco probable que se forme la depresión, pero no se descarta—, se mueve al nordeste para cruzar sobre o muy próximo al oriente cubano y en nuestro territorio no debe influir”.

Por otra parte, su colega Evaristo Rivero Pérez aseguró que, aunque desde ayer ha llovido en toda la provincia, aquí no se han registrado intensas precipitaciones y los acumulados más significativos ocurrieron en la zona centro sur: San Carlos (50 milímetros), Méyer (40, 2 mm), Tunas de Zaza (39 mm) y Rafael Alfonso (34 mm).

En cuanto a los embalses, no han recibido escurrimientos significativos y se mantienen como hasta ahora: la Zaza con apenas el 33 por ciento de su volumen normal, Tuinucú y Siguaney al 100 por ciento de su capacidad y el resto por encima del 60 por ciento.