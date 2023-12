Plan Jaba: ¿beneficio o problema? (+video)

Ilustración: Osval.

“Yo no estoy aquí para controlar la cola, sino para despachar la mercancía”; con esa contundente afirmación respondió Alfredo Santana, dependiente de la unidad El Proletario, del Consejo Popular de Colón, quien reconoce, además, que existen quejas frecuentes de la población relacionadas con el mal funcionamiento del Plan Jaba.

Nada nuevo, si se tiene en cuenta que desde que surgió en 1992, como un sistema de otorgamiento e identificación de núcleos para dar prioridad a la mujer trabajadora en la compra de productos normados por la red de bodegas, muchos han sido los cuestionamientos. Aunque hay lugares donde funciona sin dificultad, no es lo que predomina.

Un recorrido de Escambray por algunas unidades comerciales de Sancti Spíritus saca a la luz malformaciones que arrastra el Plan Jaba y que indican, como punto neurálgico, el incumplimiento de lo establecido en la resolución conjunta, firmada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Ministerio del Comercio Interior, la cual inicialmente protegía solo a las mujeres vinculadas al empleo y en cuyo núcleo familiar no quedara nadie en casa durante el día, además de algunos casos excepcionales que se sometían a consideración en la propia comunidad.

Pero en el transcurso de más de tres décadas la propia norma sufrió modificaciones, razón por la cual durante el X Congreso de la FMC se incorporaron a la misma otros requerimientos para optar por tal beneficio, entre los que figuran ser mujer u hombre trabajador que residan solos o donde todos los integrantes de su núcleo familiar sean trabajadores, estudiantes o menores en edad no escolar.

Asimismo, se tienen en cuenta los estudiantes en edad laboral que viven solos, personas con invalidez física total comprobada y ancianos que vivan solos y que posean algún tipo de limitación o discapacidad.

La adecuación, claro está, beneficia a más personas en la comunidad y, por tanto, se incrementa el número de núcleos incorporados al sistema. Ante tal situación surgió entonces la variante de sumar en el proceso de actualización del Plan Jaba, que debe hacerse cada año, al igual que el cambio de la Libreta de Abastecimiento, las Oficinas de Registro de Consumidores (Oficodas), las cuales reciben desde los bloques o delegaciones de base de la FMC las listas actualizadas con los datos exigidos para ponerles a las libretas el cuño que patentiza la legalidad del mencionado beneficio.

Pero, ¿se cumple con lo dispuesto? ¿Hasta dónde los administrativos velan por lo establecido en las unidades comerciales?

Las opiniones recogidas por Escambray varían, aunque todas indican descontrol, indisciplina y falta de exigencia, entre otras irregularidades. Por ejemplo, en la panadería La Ceiba los mayores reclamos parten de las personas que hacen normalmente la cola y tienen que soportar que otras, con el derecho al Plan Jaba, se escuden en el mismo para comprar los productos de otros núcleos. Así lo asegura Carmen Carracedo Rodríguez, dependienta con años de experiencia: “Aquí yo sí pongo orden y les vendo a dos con Plan Jaba y a uno de la cola normal”.

Sin embargo, Ana Díaz Santos, de la bodega La Libertadora, afirma que diariamente se incumple con lo dispuesto, pues nadie controla si es válido el cuño o si quien dice tener Plan Jaba es en realidad integrante de ese núcleo familiar.

En este cúmulo de criterios aflora el de Rosa María Beltrán, una de las consumidoras de El Proletario, evidentemente afectada: “Yo soy trabajadora porque luego de jubilarme fui recontratada y, aunque tengo derecho al Plan Jaba, mi libreta no está actualizada porque la compañera de la FMC en la delegación Leonor Pérez alega no tener tiempo para realizar el listado que exige la Oficoda. Ante esta situación, fui a dicha oficina de Registro de Consumidores y me denegaron el cuño, porque me argumentaron que el trámite no se hace individualmente; por tanto, estoy pagando las consecuencias de un mal procedimiento”.

El caso es que muchos de los que poseen el Plan Jaba siempre que van a la bodega, la casilla o el punto de venta del pan y la leche se enfrentan murmullos, protestas y hasta al encaramiento del resto, a quienes no les asiste ese derecho.

En el Registro de Consumidores Sur 07-10, de la ciudad de Sancti Spíritus, su administradora, Marisley Consuegra Bernal, asegura que desde que comenzó el nuevo proceso de legalización del Plan Jaba en el sistema de Oficodas, hace más de dos años, siempre se han atendido a las representantes de la FMC que acuden con las listas actualizadas para plasmar el cuño en la Libreta de Abastecimiento, y abundó sobre la posibilidad de atender a casos individuales que, por algún motivo, quedaron fuera del censo, siempre que lleven una carta del centro de trabajo que los reconozca como integrantes de ese colectivo laboral.

Sin embargo, Maybel González Marín, secretaria general de la FMC en la provincia, apunta que una de las mayores preocupaciones de las mujeres hoy es el mal uso del Plan Jaba, por lo que la organización pretende volver a darles la responsabilidad de su aprobación a las estructuras de base, mediante la secretaria del bloque, tal y como sucedió en los inicios de este sistema, lo cual sería analizado en el próximo congreso, previsto para marzo del 2024.

“Se está abogando por que sea una persona responsable la encargada de realizar el censo de las mujeres y hombres que tengan necesidad de dicho beneficio en cada lugar y a su vez realice la actualización mediante la firma autorizada en la Libreta de Abastecimiento. De igual forma, habrá una copia de la lista en la bodega y en la propia delegación de base de la FMC”, precisa.

Nadie pone en dudas que el procedimiento se complejizó en los últimos tiempos, principalmente, por el trámite mediante la Oficoda, que creó insatisfacciones en las personas que optan por tal ayuda, muchas de las cuales alegan que no siempre fueron bien atendidas.

El caso es que el Plan Jaba ha transitado por distintos períodos y adecuaciones, que van desde un sello que se pegaba en la libreta, hasta llegar al cuño o la firma autorizada de hoy, sin que por eso se pierda la esencia y el protagonismo que desde sus inicios le correspondió a la FMC, ni se delegue en otros factores la responsabilidad de su control, encomendada al sector del Comercio.

Además del irrespeto a lo que establece la resolución, todavía quedan otros problemas por resolver, como establecer horarios de compra para esas personas que poseen Plan Jaba, entre otras medidas. ¿En qué parte del mencionado documento se dice que durante los feriados o los fines de semana no es válido comprar por ese sistema, cuando hay trabajadores como los de la Salud o los de centros de producción continua que laboran esos días?

Mientras se sigue buscando una solución al dilema, todo parece indicar que el tema del Plan Jaba tendrá orden cuando se reconozca y respete como un beneficio y no como un problema ante la indisciplina e incomprensión de algunos y la falta de control de otros.