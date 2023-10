Ponerle vida a los años

La Cátedra del Adulto Mayor en Sancti Spíritus ha graduado a más de seis mil personas de la tercera edad.

En 1991 se celebró por primera vez, el primero de octubre, como el Día Internacional de las Personas de Edad, conocido también como el Día del Adulto Mayor, que había sido instaurado el 14 de diciembre del año anterior por la Asamblea General de las Naciones Unidas; con el propósito de reconocer el valor de las personas de la tercera edad y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger y hacer valer sus derechos.

Con más de 2 millones de ancianos, Cuba –20,8% del total de la población– se encuentra entre los países más envejecidos en la región, y la provincia de Sancti Spíritus ocupa el tercer lugar nacional con 21,8%.

El envejecimiento poblacional tiene influencia en todas las esferas del desarrollo y es una realidad que tenemos que encarar, por esa razón en 2014, el Estado cubano aprobó la “Política para enfrentar los elevados niveles de envejecimiento de la población”; que con la participación integrada de muchos sectores de la sociedad con la cual se pretende, además de estimular la fecundidad y la natalidad, brindar atención a las necesidades de los adultos mayores y promover su participación en la vida económica, política y social del país.

CORRE, ABUELO; CORRE, ABUELA; QUE EN EL AULA NOS ESPERAN…

A partir del año 2000, el Ministerio de Educación Superior desde el programa de Extensión Universitaria cuenta con el proyecto “Educación para Mayores”, que da origen a la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM). A través de un programa nacional organizado con módulos de psicología, nutrición, higiene de los alimentos, cultura general y otras materias, se procura que el adulto mayor conozca cómo vivir a plenitud estos años; que pueden ser tan lindos como la juventud, si se sabe vivir.

“La verdad es que la Cátedra para mí es una medicina. No dejo de asistir a sus actividades.”, confiesa Mérida Rodríguez Clark, quien llegó gracias a la recomendación de una amiga cuando había perdido a seres queridos. “Allí encontré buenas amistades, he aprendido muchas cosas en estos 15 años, y salí de la depresión en la que me encontraba”, concluye una de las participantes de la CUAM espirituana, nacida en el año 2004.

Belén del Carmen lleva 18 años de sus 82 en la Cátedra y cada día se siente mejor en ella. “Tenemos muchas actividades con la colaboración de otras instituciones. Soy fundadora del Coro del Adulto Mayor en la Casa de Cultura, que todos sus integrantes somos miembros de la Cátedra y nos divertimos mucho” y sonriendo nos comenta que la Cátedra la oxigena.

Miembros de la Cátedra del Adulto Mayor integran el Coro “Flor y sus Maravillas”.

“Gracias a este programa del Ministerio de Educación Superior las personas de la tercera edad encontramos un espacio para aprender cada día más sobre diferentes temas que nos ayudan a lograr una existencia más plena”, refiere Liudmila Navarro, graduada en el 2013.

Norma García Machado, quien se desempeñara por más de una década en la dirección de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor “Raúl Ferrer” de Sancti Spíritus, reseña cómo a través de conferencias y otras actividades se le ofrece al adulto mayor las herramientas necesarias para disfrutar sus años elevando la calidad de vida. Explica que para ser partícipe de este proyecto de Extensión Universitaria no se exige un nivel cultural determinado ni se realizan exámenes, lo que algunos adultos temen. “Estos grupos se convierten en una gran familia, donde se ayudan unos a otros”, afirma.

La sociedad cubana tiene el reto de proteger a este grupo etario, recordemos que ellos son los maestros, combatientes y padres del pasado; pero siguen siendo pilares del presente y el futuro.

*Estudiante de Marxismo-Leninismo e Historia.