¿Por qué avanza lentamente la venta de divisas en Cadeca Sancti Spíritus?

Las ventas por la aplicación Ticket en Cadeca eliminaron los tumultos frente a sus puertas. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Durante los últimos tiempos, no pocos espirituanos comentan sus preocupaciones con respecto a la lentitud en el avance de la cola virtual para comprar divisas en la Casa de Cambio (Cadeca), de Sancti Spíritus, a través de la plataforma Ticket, única vía legal para acceder a estas monedas.

Escambray buscó respuestas con la dirección de esa institución financiera en el territorio: “Realmente las ventas han mermado un poco, teniendo en cuenta que no es secreto para nadie que el turismo en Cuba está bastante deprimido y las ventas que se hacen aquí son en dependencia de las compras que se puedan hacer en los hoteles de Trinidad o de Sancti Spíritus”, reconoció Belkys Martínez Arévalo, directora de Cadeca en el territorio.

Y agregó que, “al no haber tantos turistas o estos cuando vienen no efectúan la venta de sus divisas con nosotros, tenemos menos disponibilidad para la comercialización en estos momentos que al comienzo, cuando había más turismo que ahora, esperemos a ver si este aumenta”.

Además del turismo, la captación de divisas por Cadeca igualmente depende de los cubanoamericanos con familiares en la isla, quienes en sus visitas al país a veces compran las tarjetas prepago en Moneda Libremente Convertible (MLC) para adquirir mercancías en las tiendas.

También sucede, agregó la directiva, que cuando comenzaron los expendios de divisas había pocas personas puestas en la Sala de espera de la aplicación, la dominaban poco, sin embargo, actualmente ya este servicio tiene una considerable demanda y por ejemplo hoy suman más de 26 400 clientes en esa cola virtual.

“Mientras más personas haya, por supuesto la demora va a ser mayor. Antes al mes y pico o dos meses los clientes volvían a comprar porque era muy fácil. Ahora no, la lista ha crecido bastante para todos los servicios, no solo para Cadeca. En el caso nuestro, al crecer esa cola y las ventas ser un poco menos, por supuesto que la demora es mucho mayor. Pero no se han dejado de vender ni un solo día divisas varias aquí y la aplicación Ticket está funcionando muy bien”, comentó Martínez Arévalo.

Siempre, en la ciudad espirituana estas monedas se comercializan mucho más que en Trinidad, porque a las personas de los municipios aledaños les resulta más fácil viajar aquí que a la sureña villa; y hasta ahora el Euro se ha mantenido como la moneda de mayor oferta, aunque también expenden dólares con regularidad.

Cuando los clientes adquieren las divisas en Cadeca tienen dos opciones: o se las llevan en billetes físicos o las pueden entrar a su tarjeta en MLC para adquirir productos en la red comercial.

“Nadie está obligado a ponerlas en tarjeta, la decisión es del cliente, si se lo lleva en efectivo o si lo pone en tarjeta. Pero, en este último caso existe una ventaja: cuando compran 100 le caen 100 MLC en su tarjeta, porque es uno por uno; mientras que si adquiere Euros físicos solo se le venden entre 90 y 95 porque el cálculo se realiza en base a 123. 60, que es el importe por el que se vende el dólar americano”, concluyó la ejecutiva.