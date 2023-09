Proceso orgánico previo a XII Congreso de la UJC debe fevorecer debate diverso y enriquecedor

En estos meses se estarán realizando los 178 balances municipales, correspondientes a 168 municipios y 10 distritos.

Con la máxima de aspirar a una mejor juventud se realizan en todo el país los balances correspondientes al XII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), a celebrarse el próximo 4 de abril de 2024, dio a conocer este miércoles en La Habana su primera secretaria, Aylín Álvarez García.

En conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la organización, la dirigente juvenil transmitió su voluntad para que esos espacios contribuyan al debate diverso y enriquecedor acerca de temas actuales e internos, diseñados para que cada militante tenga la oportunidad de soñar, crecer y fundar.

Álvarez García precisó que como paso previo a este momento ya se realizaron los procesos de fortalecimiento en más de 25 mil organizaciones de base de todo el país, donde fueron renovados cerca del 36 por ciento (%) de los secretarios generales y 64% ratificados, y los balances en las zonas de trabajo.

Explicó que el eslogan del magno evento, “Crea tu felicidad”, constituye una invitación no solo a evaluar las complejas problemáticas de la realidad cubana sino a pensar en el país que se quiere construir en el cual quepan palabras como prosperidad, resilencia, progreso y futuro.

Para ello la organización y su membresía deben desempeñar su papel protagónico desde la participación y transformación para atajar asuntos tales como el embarazo en la adolescencia, el consumo de drogas, la desvinculación de los jóvenes del estudio y el trabajo y la emigración, entre otros, desde una representatividad más amplia y plural de las inquietudes y aspiraciones que atañen a las nuevas generaciones, agregó.

Subrayó que la mayor tarea en estos tiempos radica en motivar a una mayor cantidad de jóvenes para que puedan encontrar la realización de sus proyectos de vida dentro del socialismo y construyan así juntos su felicidad, premisas recogidas en la Política para la Atención Integral de la niñez, la adolescencia y las juventudes en Cuba, aprobada recientemente, y en el proyecto de modificación a los Reglamentos y Estatutos de la UJC que será presentado y sometido a votación en el Congreso.

Aunque podría parecer lo contrario por las dinámicas poblaciones, son más los jóvenes que hoy crecen a las filas de la UJC que los que se desactivan, respetando siempre el principio de la voluntariedad; no obstante, mientras un solo militante no quiera pertenecer a la organización constituye un motivo de preocupación acerca de las razones que motivan su salida y cómo se ha fallado o dejado de hacer como organización en cada caso particular, acotó en respuesta a una pregunta de ACN.

Se explicó en el encuentro que en estos meses se estarán realizando los 178 balances municipales, correspondientes a 168 municipios y 10 distritos, para culminar con las reuniones a nivel provincial entre diciembre y marzo, donde se estará discutiendo sobre el funcionamiento orgánico, la defensa de la Patria y el manejo de las redes sociales y posicionamiento de contenido, entre otros temas.

También se desarrollan desde agosto pasado las elecciones de candidatos al Congreso, hasta el momento han sido electos siete, los cuales tendrán representación de todos los sectores de la vida económica y social del país.