Respuesta a la vivienda de Alexander

Alexander Mendoza Lobaina es un niño de cinco años con varios antecedentes de enfermedades congénitas junto a otras patologías agravadas por un retraso psicomotor mental severo. Por sus múltiples enfermedades, relata su madre Yeneidy Lobaina Rodríguez, vecina de El Quemado, en Tuinucú, desde el año 2018 le fue asignada una vivienda del plan estatal.

“Es un caso crítico social que he tramitado desde esa fecha en todas las entidades del país, desde el municipio de Taguasco, los trabajadores sociales, una funcionaria de la Oficina de Atención a la población del Gobierno Municipal… Aquí empezó el peloteo y nunca me dieron respuesta”, refiere Lobaina Rodríguez en una misiva a Escambray.

Más allá de esas instancias referidas anteriormente, la afectada, en nombre del menor, reclamó al Consejo de Estado, el Gobierno y el Partido en Sancti Spíritus. “En enero del 2022, después de una entrevista con la secretaria del Partido en la provincia, me dijeron que me iban a asignar como vivienda el local que ocupa la parada de Tuinucú y mientras demoraba la construcción otorgarme una facilidad temporal en mi propia casa, casi en derrumbe. Nunca me entregaron la parada, y en mi casa arreglaron la mitad del techo y cuando le quitaron los puntales se derrumbó”, detalla Yeneidy.

“Luego me asignaron un solar en el mismo Tuinucú. Promovieron la tierra en febrero de este año y en abril el lugar estaba perdido en yerba y se convirtió en un microvertedero después que se me había dicho que estaban todos los materiales y los documentos firmados para comenzar la obra y solo faltaba una firma, además de la promesa de terminarla el 4 de diciembre de este año”, agrega la madre del menor.

Al indagar sobre el asunto, Escambray pudo conocer que, lamentablemente, muchas de las personas que a instancia local atendieron a la afectada durante estos años no se mantienen en el cargo. No obstante, Nelson de la Osa, actual viceintendente que atiende los programas constructivos en el municipio de Taguasco, asegura que “el inmueble está incluido en el plan estatal para este año. Actualmente se trabaja en la fase de nivelación del terreno para comenzar con la cimentación, para lo cual ya se han asignado 3.78 toneladas de cemento”.

Por su parte, Deisy Martínez Rojas, directora de la Vivienda en ese territorio, explicó que para este 2023 el compromiso del municipio es construir 18 inmuebles por la vía estatal, de las cuales solo se han concluido tres que venían con una secuencia del año anterior. “Uno de esos inmuebles que están pendientes es para dar respuesta al caso de este menor que tiene muchas limitaciones de salud. Se han solicitado los recursos para terminar este año la cimentación y quizás parte de la estructura a fin de entregarla en los primeros meses del 2024”.

Aun en medio de la situación económica del país y la innegable escasez de recursos, casi cinco años es mucho tiempo sin que se haya dado solución a un caso que requiere de atención diferenciada por los problemas de salud tanto de la madre como del niño.