Samira de la Caridad ejerce la profesión que de niña soñó (+fotos)

En un aula de cuarto grado de la institución educativa Bernardo Arias Castillo del municipio cabecera, Samira se abre caminos en el mundo del magisterio. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

Samira de la Caridad Cordero González es de las estudiantes de cuarto año de las escuelas pedagógicas en la provincia de Sancti Spíritus que dieron el paso al frente en este territorio para apoyar la docencia, una alternativa puesta en práctica para atenuar el déficit de cobertura docente.

En un aula de cuarto grado de la institución educativa Bernardo Arias Castillo del municipio cabecera, Samira se abre caminos en el mundo del magisterio donde imparte las asignaturas de Lengua Española y El mundo en que vivimos.

Samira es una de las estudiantes de cuarto año de las escuelas pedagógicas en la provincia de Sancti Spíritus que dieron el paso al frente en este territorio para apoyar la docencia.

Y aunque nunca imagino que le tocaría esta responsabilidad antes del tiempo previsto, Samira de la Caridad sabe de la responsabilidad a la que se enfrenta aun siendo estudiante de la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive de Sancti Spíritus.

“Siempre me gustó ser maestra, crecí entre tizas y pizarrones, viendo a mi madre ejerciendo esta profesión en este mismo centro y quizás eso haya sido mi principal motivación”.

Hoy se enfrenta a un aula, comenta, y lo hace sin temores porque desde que se decidió por el noble arte del magisterio conocía de la importancia de formar a las nuevas generaciones; sin embargo, se siente segura y apuesta por beber la savia de cada docente que le rodea.

“Es una experiencia maravillosa y estoy convencida de que contribuirá a mi formación como maestra, aquí ya estoy experimentando cómo se hace una planificación de clases, cómo intercambiar con los alumnos en el transcursos de las diferentes actividades que realizamos en el aula, y hasta presenciar cómo mi tutora Aida Mesa Borges, con quien comparto el aula, imparte sus clases; en fin, son muchas las cosas que se aprenden en la práctica, y nada mejor que esto para formarme como una buena maestra”, sintetiza Samira.

Samira imparte las asignaturas de Lengua Española y El mundo en que vivimos a niños de cuarto grado en la escuela Bernardo Arias Castillo del municipio cabecera.

Entre los retos que tiene esta joven está continuar sus estudios para culminar la carrera, y después, el ingreso a la Universidad, como uno de sus grandes sueños.

“Yo desde chiquita quise ser maestra, jugaba a las escuelitas, veía a mi madre dar clases y eso me encantaba. Creo que lo estoy logrando”.

Con apenas 18 años de edad, Samira le pone corazón a todo cuanto hace y deja huellas entre sus alumnos por el intelecto que cultiva. Mas sus discípulos siguen cada paso, cada movimiento, cada expresión de su rostro, dentro de la acogedora aula de cuarto grado.

La reconocida educadora Aida Mesa Borges, con vasta experiencia en la profesión en esta escuela, destaca la preocupación, la disciplina y entrega conque Samira, a pesar de su juventud, enfrenta la tarea que le ha tocado, porque así lo eligió.

“Hay que estar a su lado para ver cómo sigue de cerca el aprendizaje de cada uno de sus alumnos, pero no solo eso, sino el de ella misma, pues ante cualquier duda, ahí está la pregunta para aclararse, y eso es muy bueno; siempre está dispuesta y abierta para nutrirse de conocimientos.

“La preparación de las clases las hacemos unidas, revisamos los contenidos y nos preparamos con antelación, creo que eso es una de las cosas que hemos logrado, para que todo nos salga bien.

“Esta experiencia que se adoptó para suplir el déficit de cobertura, no solo en Sancti Spíritus sino en todo el país, es única, ellos están a tiempo completo frente al aula, se preparan en una asignatura asesorados siempre por los docentes de mayor experiencia, y eso sin lugar a dudas los prepara mejor”.

Aida Mesa Borges destaca la preocupación, la disciplina y entrega conque Samira, a pesar de su juventud.

Al decir de Mesa Borges, estos valientes han completado tres cursos de la carrera, donde han recibido casi toda la metodología, por lo tanto, lo que más necesitan es poner en práctica los conocimientos adquiridos, apoyados por las Instituciones educativas.

Aida siente el privilegio de ser maestra, y es del criterio que esta experiencia de traer a las aulas los estudiantes de cuarto año de las escuelas de Formación Pedagógica es algo muy positivo y que debía continuar.

DE TAL PALO TAL ASTILLA

Yoanys González Nodarse, con más de tres décadas dedicadas a la hermosa obra de educar y enseñar se siente feliz de que su hija Samira de la Caridad siga sus pasos y que la haya tomado como referencia para elegir esta profesión del magisterio.

“Ella fue alumna de esta escuela desde preescolar hasta sexto grado, luego vino aquí a hacer sus prácticas en los primeros años de su carrera como futura maestra y yo como su tutora, y ¡qué decir!, para mí ha sido un orgullo, como madre verla ahora desempañarse aquí como docente”.

Samira creció dentro de esta escuela, entre niños y maestros, por lo que tomar una tiza y un borrador entre sus manos era de las cosas que hacía muy a menudo aquí, y de niña, siempre jugaba a ser maestra, particulariza su mamá.

Yoanys González Nodarse, con más de tres décadas dedicadas a la hermosa obra de educar y enseñar se siente feliz de que su hija Samira de la Caridad siga sus pasos.

“Ella me tomó a mí como referente, que me encanta el trabajo con los niños, me gusta enseñar, verlos aprender a leer y a escribir; disfruto el avance de mis alumnos, y le digo, periodista, si volviera a nacer, volvería a ser maestra, y eso lo lleva también Samira en su sangre”.

Yoanys no escatima esfuerzos para que su hija Samira logre su objetivo: graduarse como maestra primaria, y no solo eso, sino que se haga una maestra responsable, como lo exige el momento actual.

LOS PINOS NUEVOS SON CONTINUIDAD

Carlos García Morales, jefe del Departamento de Formación y Actividad Científica en la Dirección General de Educación en la provincia de Sancti Spíritus, alega que son más de 220 los estudiantes procedentes de las Escuelas Pedagógicas Vladislav Volkov y Rafael María de Mendive los que hoy están frente a aulas para apoyar la docencia ante la necesidad de maestros.

“Esto fue una iniciativa que adoptó el Ministerio de Educación a nivel de país, en el actual curso escolar 2023-2024 para garantizar un maestro frente al aula”.

Aclaró que en estos momentos los estudiantes de cuarto año de las escuelas de Formación Pedagógica están presentes en escuelas de los ocho municipios espirituanos. “Después de haber transcurrido un mes desde que estos jóvenes se incorporaron de manera directa a las aulas espirituanas, los resultados de su desempeño son favorables, y eso nos regocija”.

Puntualizó que de manera combinada desempeñan su labor docente y reciben por parte de metodólogos, directivos y maestros de los territorios las asignaturas que complementan su formación profesional. Determinante es entonces el rol que desempeñan los tutores, sin ellos sería imposible el éxito de esta tarea.

“Con esta alternativa buscamos cubrir la cobertura docente, pero a su vez garantizar la docencia con calidad. Desde el papel que nos corresponde como directivos del sector, seguimos apostando por la preparación más integral y completa de nuestro personal docente desde que se inician en las Escuelas Pedagógicas o en aulas universitarias”.

Hoy, Samira de la Caridad Cordero González cumple sus sueños de crecerse como maestra, se muestra desenvuelta entre tizas, borrador, pizarra y sus alumnos de cuarto grado en la institución educativa Bernardo Arias Castillo, de Sancti Spíritus, centro que la vio crecer.