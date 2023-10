Torrefactora espirituana garantizará el café de la canasta familiar normada de octubre (+fotos)

Desde que arribaron los insumos se reanudó el procesamiento del café en la torrefactora cabaiguanense. (Foto: Curiel).

Después de varios meses de una inactividad que provocaba zozobra e incertidumbre, la Torrefactora cabaiguanense ha vuelto a inundar del inconfundible aroma del café a los vecinos del barrio del Jobo, en los cuales renace la esperanza de volver a recibir el tan anhelado producto ausente de la canasta familiar normada desde junio pasado.

Según Ricardo René Pérez Pérez, director de la industria, desde que arribaron los insumos se reanudó el procesamiento del café para asegurar las demandas pendientes de la provincia que incluye las cerca de 50 toneladas mensuales que deben producir para garantizar la cuota de los espirituanos.





No obstante, no es la escasez de la materia prima fundamental la única acusante ahora mismo de los atrasos en el proceso productivo, aseguró la propia fuente quien, además advirtió que la situación más preocupante se concentra en los continuos apagones que impiden avanzar a un ritmo más rápido, eso, sin contar la calidad del envase que no es la exigida por las normas técnicas de la maquinaria, lo cual origina significativos atrasos, pues “de cuatro toneladas de café que se deben procesar en media jornada de trabajo, hoy solo se ha podido envasar una”, concluyó Pérez Pérez.

La torrefactora garantizará la entrega del café de la canasta familiar correspondiente al mes de octubre.

Más de 5 000 litros de combustible mensuales precisa la torrefactora cabaiguanense para garantizar sus producciones con una tecnología prácticamente obsoleta, con décadas en cada uno de sus mecanismos tostando el aromático grano.

En la medida que se vayan completando las demandas comenzará de manera inmediata su distribución hacia los distintos municipios de la provincia y en el orden definido por el Gobierno Provincial: en el caso de Cabaiguán en estos momentos se puntualizan detalles para en Coordinación con las entidades del Comercio, agilizar el mecanismo.