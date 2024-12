El Coro de Clave de Sancti Spíritus será el anfitrión de la cita.

Rumbas y claves espirituanas sonorizarán la urbe del Yayabo cuando del 9 al 11 de diciembre próximos varios de sus espacios públicos y privados se hagan eco de los acordes de antaño en voces actuales.

“A esas expresiones musicales se dedica el XVI Encuentro de Coros —dice Rosa Rodríguez Bello, impulsora principal de un evento que en cada último mes del año permite volver a parte de las semillas de nuestra cultura—. Ambas caracterizan las agrupaciones que son herederas de la asociación, porque fue más que un coro, llamado La Yaya, fundado por Juan de la Cruz Echemendía en el barrio de Jesús María”.

No necesitaron de tanto empuje para proliferar. Sin tiempo que perder las claves y rumbas corrieron de barrio en barrio. Muchos espirituanos estimulados hacían suyas las calles por aquellos sonidos autóctonos contagiosos. Bastaba que los coros Grano de oro, Bayamo, Santa Ana, Cadí, … dejaran escapar sus sonidos para lanzar el llamado de ¡A echar un pie!

“Gracias a ese arraigo, Rafael Gómez Mayea, Teofilito, pasado el triunfo de la Revolución, devolvió a los escenarios la agrupación portadora de las claves y rumbas espirituanas. Se nombró Coro de Clave de Sancti Spíritus y se asumió como prolongación del de Jesús María, nacido en 1914, y que primero tuvo por nombre Club Joven Clave”.

El encuentro actual apuesta por reconocer a los compositores que, desde la génesis de esas melodías, han aportado al gran y diverso pentagrama de Sancti Spíritus con gran reconocimiento dentro y fuera del país.

“Y no solo forman parte del repertorio del Coro de Clave —anfitrión de estas actividades— sino de otros formatos como dúos, tríos y septetos. De ahí que nos acompañarán en las actividades exponentes de ese tipo de agrupación.

“Queremos nutrir a las nuevas generaciones de ese patrimonio musical. De ahí que extenderemos el encuentro a instituciones educativas de diferentes niveles de enseñanza, así como a centros de trabajo y, por supuesto, a espacios del sector cultural”.

El inicio oficial está previsto para la mañana del propio 9 de diciembre frente a la escultura de Gerardo Echemendía Madrigal, Serapio, hombre de claves y rumbas. Desde ahí, los asistentes arrollarán por todo el bulevar. Asistirán los coros Vocal Imago, el de Clave, el del Adulto mayor, el Septeto Espirituano y el Trío Miraflores.

“Desde allí nos dividiremos para regalar nuestro arte por diferentes puntos, entre ellos la tabaquería de la ciudad del Yayabo, los planteles educacionales Carlos de la Torre, Obdulio Morales y Eliseo Reyes, así como el Hogar de Ancianos de la calle Martí.

“Ya para el día 10 intentaremos cumplir con parte de un anhelo de muchas generaciones de espirituanos. Llegaremos al parque Antonio Maceo, el emblemático La Caridad. Si bien no tendrá lugar lo que caracterizó a esta urbe: el encuentro de todos los coros que se reunían ahí para demostrar sus talentos, sí arrollaremos por sus inmediaciones, y en la sede de la Fundación de la Naturaleza y el Hombre intercambiaremos con las más jóvenes generaciones sobre esa particularidad. Para ese momento hemos invitado para que se unan al resto de las agrupaciones, al coro integrado por miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Será esta su primera vez en este tipo de evento”.

El 11 de diciembre el Encuentro de Coros dirá adiós a la urbe del Yayabo con la presentación de todos los proyectos que tienen en sus repertorios rumbas y claves. Incluso, se unirán al espectáculo que cada año suma públicos de diferentes generaciones, cantorías infantiles del territorio y alumnos de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona.

“Y es que esos cultores empíricos de las rumbas y claves también nos legaron que hay que beber de las instituciones académicas”, concluyó Rosa Rodríguez Bello.

El Encuentro de Coros cada año fija en la memoria un pasado-presente orgullo no solo de Sancti Spíritus sino del resto de la nación porque, como expresó Juan Eduardo Bernal Echemendía en uno de los capítulos del podcast ConfesionEs de Juanelo: “Son una esencia, una responsabilidad que en el tiempo hemos tenido todos de aplaudirlos, de no olvidarlos, de decir que, como otras expresiones de la música y la cultura, no pueden faltarnos nunca los coros de claves porque son esencial de nuestra tradición”.