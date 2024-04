Abogada de Jorge Glas: «Falta de comunicación por más de 48 horas viola sus derechos fundamentales»

En la fotografía se observa a Jorge Glas esposado dentro de un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La abogada Sonia Vera denunció que no tiene comunicación por más de 48 horas con su defendido, el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien fue conducido el 6 de abril a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en la ciudad de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador.

Urgente: La falta de comunicación con Jorge Glas en el Centro de Detención 'La Roca' por más de 48h viola sus derechos fundamentales y pone en riesgo su seguridad. Exigimos acceso inmediato y transparencia. #JusticiaParaGlas #DerechosHumanos pic.twitter.com/GOXuWkzfNE — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 7, 2024

En un oficio enviado al director del penal donde el Gobierno afirma haber ubicado a Glas, la defensora expresó una «preocupación y alarma profundas» debido a la imposibilidad de contactar con el exfuncionario desde que fuera sacado por la fuerza del interior de la Embajada mexicana en Quito, el 5 de abril, el mismo día en que fue aceptada su solicitud de asilo por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. «Este aislamiento no solo viola los principios básicos de derechos humanos, sino que también señala una preocupante amenaza a su seguridad y bienestar» aseguró.

Vera expuso que la gravedad de la situación de Jorge Glas en el centro penitenciario La Roca se ve intensificada por la reciente exposición no autorizada de fotografías personales dentro del recinto, las cuales circularon en las redes desde la noche del 6 de abril, a pocas horas de haber sido encarcelado.

«Este incidente, en conjunción con el historial documentado de violencia y tumultos dentro del sistema carcelario ecuatoriano —incluyendo masacres y ejecuciones extrajudiciales—, refuerza la premura de nuestra demanda. Se destaca la vulnerabilidad a la que Jorge Glas está expuesto, evidenciando un riesgo significativo para su vida y bienestar», precisa la misiva firmada en Bruselas.

La abogada instó a adoptar medidas para salvaguardar su seguridad y la observancia de sus derechos humanos y procesales. «La inacción frente a estas violaciones no solo pone en peligro a Jorge Glas, sino que también cuestiona la adherencia del sistema penitenciario ecuatoriano a las normativas internacionales de derechos humanos y las obligaciones legales propias del Estado», aseveró.

Entre las demandas de la abogada se exige, en primer lugar, que sean restituidos los canales de comunicación con el ahora recluso y el acceso sin restricciones a su equipo legal y de defensa nacional, la implementación de medios tecnológicos para establecer las comunicaciones seguras y privadas entre Glas y sus defensores, así como el ingreso al penal de observadores independientes para verificar sus condiciones.

Además, se solicita una inspección de un médico facultativo sanitario designado por la familia del exvicepresidente y transparencia en el manejo del caso. «La carga de garantizar su bienestar y asegurar el pleno respeto de sus derechos inalienables recae sin ambigüedades sobre los hombros de la administración del centro penitenciario «La Roca», extendiéndose al presidente Daniel Noboa Azín y al Estado ecuatoriano en su totalidad», asevera la defensora en su misiva.

«El pueblo de Ecuador no se merece el Gobierno que tiene actualmente»

La ex embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke, aseveró que el pueblo ecuatoriano es noble, además de que ve a México como «la Patria grande», por lo que calificó como errónea la decisión del presidente Daniel Noboa de ordenar la entrada violenta a la embajada mexicana en Quito.

«El presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo», sentenció Serur durante una conferencia de prensa este 7 de abril desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde arribó el cuerpo diplomático mexicano que se encontraba en Quito.

La diplomática aseveró que lo hecho por el gobierno de Noboa fue un «atropello» el cual la actual administración ecuatoriana «todavía no puedo dimensionar».

«El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puedo dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el Gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa, que desconoce el arte de la política y el buen gobierno. Que desconoce la importancia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si es inocente o culpable. No conocen su propia historia», acusó.

Por su parte, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseveró que elementos de seguridad de Ecuador entraron con lujo de violencia a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, lo cual, dijo, es un «hecho lamentable».

«Esto es algo inédito. Esto es algo que nunca, nunca en la historia reciente de América Latina había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la embajada de México en Chile. Es una situación sin precedentes y por lo tanto, nosotros de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático», señaló la secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Este domingo, arribó a México el personal diplomático acreditado en Ecuador, quienes salieron del país ante la ruptura de relaciones bilaterales entre ambas naciones. El 5 de abril, México decidió conceder asilo político a Jorge Glas, el exvicepresidente ecuatoriano (2013-2018), refugiado en la Embajada del país en Quito.

La Cancillería ecuatoriana calificó la decisión de ilegal y exigió que el político fuese extraditado.Un poco más tarde, la Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para detener a Glas. Después de que varios diplomáticos resultaran heridos durante el asalto al edificio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó lo ocurrido de «flagrante violación del derecho internacional».

(Con información de Sputnik)