Alberto Puig: el futuro del boxeo está garantizado

Atletas que no los teníamos previstos en los análisis que habíamos hecho previo a la competencia y sin embargo aquí han demostrado tener un alto nivel de preparación y también técnico, señala el presidente de la FCB. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

Sobre el ring del Polideportivo Yayabo, muchachos que apenas “desbotonan” pugnan por derribar pronósticos y llamar la atención de los técnicos, cuando otro ciclo olímpico asoma apenas termine el de Paris 2024.

También hay consagrados y otros no tanto que sienten la presión y defienden más que una corona, su mantención en el principal equipo boxístico de Cuba.

Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo. (Foto: Cubadebate).

Casi a mitad del Torneo Playa Girón y con la lupa mayor, Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de la disciplina, ausculta cada golpe, saca cuentas y parece respirar tranquilo, aun cuando su armada en los últimos tiempos ha visto “tambalear” su epíteto histórico de buque insignia del deporte cubano en cuanto evento múltiple se ha organizado a lo largo de más de seis décadas.

Es que cuando las condiciones económicas amenazaban con su realización, el torneo ha sobrevivido y ha superado, con creces, más de una expectativa. Y así lo hace saber a Escambray en un cuerpo a cuerpo en medio del evento.

“Sancti Spíritus se ha preparado muy bien, ha organizado un evento de alto nivel en medio de todas las dificultades, se ha recibido un apoyo muy importante de todas las autoridades del territorio y esta fiesta en su 60 aniversario ha sido de lujo. Además, ha contribuido mucho a la lucidez del evento la calidad con la que se han preparado las provincias. Llegar hasta aquí con las limitaciones de transporte ha requerido un esfuerzo también de todos los territorios porque todas las delegaciones vinieron en ómnibus, llegaron en tiempo y eso dio la posibilidad de que se pudiera desarrollar el programa”.

“Agréguele a ello que en los días feriados estuvieron entrenando los muchachos para llegar al evento con el nivel de preparación y competitivo que se ha podido ver aquí”.

Aunque está acostumbrado a ellas desde que dirige los destinos del boxeo cubano, e incluso antes, ha reparado en algunas decisiones no esperadas para algunos, previstas para él y sus cálculos de sostener el desarrollo del deporte: “Ha habido algunas sorpresas, atletas que no los teníamos previstos en los análisis que habíamos hecho previo a la competencia y sin embargo aquí han demostrado tener un alto nivel de preparación y también técnico.”

“Este evento para la estrategia del boxeo ha tenido históricamente un significado muy importante porque nos permite hacer una evaluación de la renovación del equipo, de aquí quizás algunos de los que están en el equipo nacional regresen para sus provincias y nos vamos a nutrir de algunos atletas que han demostrado su preparación para ingresar en la preselección nacional”.

“Además, este evento nos permite hacer la evaluación y selección de los atletas con perspectiva inmediata que van a estar en el entorno de 30 y tienen una atención diferenciada, incluso monetariamente son reconocidos, tienen el vestuario Puma, es decir, se les da una atención directa porque son los futuros atletas que ingresarán con posterioridad al equipo nacional”.

Tal visión, más la disciplina que ha mantenido el boxeo cubano en tal sentido, presupone que este Playa Girón, como casi todos “ha sido de lujo”, no solo por la estética que acompaña al Polideportivo Yayabo por estos días, sino por la presencia de sus estrellas principales, entre ellas los bicampeones olímpicos Julio César La Cruz y Arlen López.

“Es de obligatorio cumplimiento para todos los atletas estar en el Playa Girón. Aquí solo faltó Roiniel Iglesias, con quien hicimos un análisis con el colectivo técnico y con el propio atleta, porque ya por las peleas que ha efectuado en su vida, tiene las manos y los hombros con muchas lesiones y lo hemos preservado para peleas del boxeo profesional que, aunque tienen que ser a diez asaltos como los que ha hecho y ha ganado, es un solo día, a diferencia de este Girón, que es una todos los días y pueden ser cuatro o cinco en el mismo evento.

“El año pasado, por ejemplo, en el Mundial hizo un gran esfuerzo, peleó cuatro días seguidos y prácticamente había que chapistearlo cuando terminaba cada pelea, pero con un corazón inmenso. En reconocimiento a la calidad de este atleta lo hemos preservado en sus últimos años como boxeador para eventos del boxeo profesional. No quiere decir que, si en un momento determinado logra una recuperación de las lesiones y quiera participar en eventos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, no está exonerado, porque es una gloria del boxeo cubano”.

El 2023 no fue para el boxeo el mejor de los años al no lograr, como lo ha hecho a lo largo de estos años, arrasar en los medalleros de campeonatos mundiales, panamericanos e incluso centroamericanos. Pero Alberto Puig, no parece inmutarse, ni siquiera porque algunos cuestionaron su epíteto bien ganado de buque insignia.

“Podemos decirle a la familia boxística que el futuro está garantizado porque nosotros tuvimos que hacer una renovación muy grande en el primer evento que tuvimos el año pasado, que fue el campeonato mundial. De trece boxeadores, siete era la primera vez que participaban en un evento internacional y de ellos, tres lograron medalla de plata y uno logró bronce, muy pocos países lograron ese saldo con atletas jóvenes de 19, 20, 21 años. Quedamos en tercer lugar como país y estamos acostumbrados a que el boxeo cubano sea el primer lugar en todos los eventos del mundo”.

“Además, algunas figuras decidieron pelear por otros países u otras ligas y fue necesario reemplazarlas por atletas jóvenes, eso fue algo que nos afectó en 2023 y tenemos que decirlo autocríticamente y lo otro es que en eventos anteriores eran más divisiones y ahora ha existido una reducción en la fortaleza nuestra que es el boxeo masculino”.

“De hecho, no era lo mismo de diez divisiones a siete en los Panamericanos. Sin embargo, en el boxeo femenino llevamos apenas un año y logramos una medalla de bronce en los Centroamericanos. Ahí tenemos un grupo de guerreras con un corazón muy grande, tenemos en todas las EIDE mujeres practicando, ya las tenemos en todas las academias y próximamente vamos a hacer el primer campeonato nacional de boxeo femenino”.

El 2023 el boxeo cubano se adentró más en los circuitos internacionales que les exigieron más a nuestros hombres. Para Puig esta es también una pelea ganada.

“En el boxeo profesional nos ha ido muy bien. En Cuba había muchas teorías de que si los boxeadores nuestros no pegaban fuerte, no noqueaban y hemos efectuado 26 combates y 19 los hemos terminado por nocaut. Hemos peleado diez asaltos sin problemas. Recientemente Lázaro Álvarez peleó diez por una faja mundial, Roniel Iglesias ha peleado diez asaltos, Julio César La Cruz peleó y ganó en África a diez asaltos; o sea, nadie se esperaba que lo que llaman el boxeo amateur de Cuba, que ya no existe boxeo amateur, iba a tener esos resultados, ya estamos en una escala superior, ya no es solo ganar sino ganarles a los buenos del mundo y en ese proceso estamos en este minuto”.

¿Es o no el buque insignia?

“Ratifico que con las figuras jóvenes que ya tienen resultados mundiales y con nuestras mujeres, en el próximo ciclo olímpico, Cuba puede contar con su buque insignia y para las próximas olimpiadas ya está engrasando su maquinaria y prueba de ello es este evento. Es el buque con una tripulación joven, pero con un compromiso muy grande con Paris 2024 y el futuro del boxeo cubano”.