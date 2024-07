Arrestan a 200 personas por protestar contra visita de Netanyahu a Estados Unidos

Grupos de activistas realizaron una sentada en oficinas del Congreso de Estados Unidos en rechazo al discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de visita en Washington

La Policía del Capitolio ejecutó varios arrestos este martes entre los participantes, quienes portaban camisetas rojas en la que se podía leer: “Not In Our Name” (No en nuestro nombre). (Foto: Internet).