Aunque no estamos satisfechos, Sancti Spíritus tiene de los mejores precios

Para mejorar el transporte urbano ya comenzaron a circular algunos microbuses Ecomóvil. (Foto: Facebook).

Escribir y opinar de economía hoy en Cuba viene a ser como caminar sobre arenas movedizas. En medio de una crisis bien plantada, con un déficit financiero que no cesa, las presiones agregadas del bloqueo y el lastre de estructuras aún ineficientes, la isla intenta salir a flote. Pero el camino se hace tortuoso y largo. Mientras, la mayoría de las familias llenan crucigramas para establecer prioridades con sus menguadas billeteras.

El municipio espirituano, que aporta más del 60 por ciento de las ventas netas de la provincia y donde habita alrededor del 30 por ciento de los pobladores del territorio, vive también en el epicentro de esta realidad. No pocos cuestionamientos salen a relucir cada día: ¿Por qué falta la leche en una zona históricamente ganadera?, ¿qué entidades del territorio se bandean mejor en esta crisis y cuáles se mantienen contra las cuerdas?,¿quién va a poner freno a la escalada sin precedentes de los precios?

Jaile Rabelo Orellana, intendente del Gobierno en la cabecera provincial. (Foto: Facebook).

Escambray reproduce una síntesis de las respuestas a estas y otras interrogantes que Jaile Rabelo Orellana, intendente del Gobierno en la cabecera provincial, se aventuró a emitir: “A pesar de las dificultades, el municipio tiene muy buenas potencialidades para el desarrollo de la economía, mucho más hoy cuando pueden aprovecharse las oportunidades de los nuevos actores económicos. Ya tenemos más de 80 mipymes, que aportan, fundamentalmente, en la comercialización y venta de alimentos y en la construcción. Aunque las mayores posibilidades están en la Agricultura: más del 50 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto proviene de este sector”.

¿Cómo valora en general el desempeño de la economía en el municipio el pasado año y lo que va de 2024?

En el caso de los tres indicadores más importantes de la economía, el municipio sobrecumple las ventas netas en un 18 por ciento, no así las utilidades. También sobrecumple la circulación mercantil, pero sobre la base de los valores, en dinero. Incrementar las producciones físicas de alimentos, de bienes y servicios de todo tipo es lo fundamental para dar respuesta de verdad a las necesidades de la población porque esos indicadores en el municipio son favorables, pero el pueblo no los palpa, no tienen un impacto en su vida diaria.

En el 2023 no logramos tener superávit, es decir más ingresos que gastos, aunque superamos la cifra planificada. En este 2024 tenemos el desafío de lograr más de 500 millones de superávit, con el peso fundamental en las entidades estatales socialistas y el complemento de las nuevas formas de gestión y los más de 8 000 Trabajadores por Cuenta Propia que tiene este municipio, los cuales generan fuentes importantes de empleo.

Tenemos que trabajar, que crecer para que la demanda sea el verdadero plan de la economía porque actualmente los planes son ínfimos —debido a la falta de recursos, de energía y de combustible—, y no dan respuesta a las necesidades.

¿Cuáles entidades del territorio se bandean mejor en esta crisis y cuáles se mantienen contra las cuerdas?

El municipio tuvo nueve empresas con pérdidas. En medio del escenario en que nos estamos desenvolviendo, las unidades de la Construcción y de Porcino han estado buscando alternativas para salir de esta situación crítica. Otra entidad que se ha venido recuperando es la Empresa Pecuaria Managuaco que cumplió su plan de leche y carne el año anterior y viene sobrecumpliendo este año también. Aunque lejos de sus posibilidades, es de las que más avanzan.

Recientemente, aquí creamos la Empresa Agroindustrial Municipal Sancti Spíritus, subordinada al Consejo de la Administración, que está trabajando en el rescate de la zona de San Andrés, sobre todo, un polo productivo al que se le han comprado sistemas de riego para aumentar las producciones de plátano burro y yuca. Ya allí se palpan resultados. Además, tenemos un potencial importante en la pesca, pero no cumplió sus principales indicadores por limitaciones con las embarcaciones, el combustible y las artes de pesca.

Algunas entidades se han ido deteriorando, como la Empresa de Alojamiento, donde necesita mejorar su oferta y la calidad en el servicio. El sector de la Gastronomía y el Comercio tienen que ganar en protagonismo y no dejarse absorber por los nuevos actores económicos. Aquí hay unidades que fueron insignias y necesitamos rescatar, como El Cochinito, El Pollito, El Shanghai, El Yangtsé, unidades que tradicionalmente han prestado un servicio con calidad y que en el actual escenario no han aprovechado todas las oportunidades y hoy no tienen el mejor resultado.

Los precios de la carne de cerdo alcanzan cifras impagables para la mayoría. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Sancti Spíritus, un municipio históricamente ganadero, amanece muchos días sin leche y con precios altísimos en los derivados lácteos, ¿cómo se proyecta el Gobierno para mejorar el desempeño de la ganadería y corregir la ineficiencia y el descontrol en la empresa láctea?

Esa es una preocupación nuestra y que trabajamos día a día por resolverla. El Lácteo ha tenido un número de dificultades, en gran medida subjetivas, relacionadas con los cuadros. Pero en esta problemática lo esencial tiene que ver con las producciones pecuarias, sin materia prima el Lácteo no puede producir. En otros momentos le entraba soya, leche en polvo, productos a los cuales hoy el país no puede acceder por las dificultades financieras. Entonces mucho más depende de la producción de leche del territorio.

La esencia es que los resultados de la Agricultura limitan sus producciones. Estamos llamados al rescate de la ganadería, acaba de iniciar en Sancti Spíritus un proceso para el control sobre el uso de la tierra y el ganado. Se ha entregado mucha tierra y eso no ha tenido el impacto económico que debía tener.

Además, hemos disminuido en los últimos años la masa ganadera considerablemente. Influye el hurto y sacrificio, que el pasado año creció con respecto al 2022, pero si miramos por dentro hay más muertes de ganado que el que se pierde por hurto y sacrificio. Y han existido deficiencias en el control de la masa.

En la actual escasez de leche también incide la manera en que, durante los últimos tiempos, se han conformado los planes a partir del potencial y algunos indicadores, lo cual quizás deja un margen porque los campesinos cuando cumplen pueden vendérsela a otras personas o hacer queso. Eso limita el control desde el Gobierno.

Los productores tienen un encargo estatal, un encargo social, hay que poner la leche todos los días en los círculos, las escuelas, los hospitales y en la bodega. En Cuba, con la leche siempre lo que estaba indicado era que fuera para la industria y esas otras medidas que por momentos han estado vigentes han contribuido a limitar el control sobre la producción.

Lo más importante es volver a establecer que toda la leche vaya para la industria, se está valorando mejorarle el precio para seguir estimulando al campesino. Esta etapa ha sido bien difícil, pero en la primavera se van a estabilizar las dietas médicas; con algunas dificultades, no hemos renunciado a ellas y las vamos a mantener.

La otrora famosa Empresa de Cultivos Varios Banao no logra despegar, ¿a qué atribuye usted su decadencia y con cuáles recetas pretenden recuperarla?

Además del escenario y la limitación de recursos que sin dudas tienen una influencia, creo que esta empresa perdió las áreas estatales de producción y estamos llamados a recuperarlas para que no se limite solo a prestar servicios, acopiar, comercializar lo que les aportan las bases productivas y los campesinos privados.

Al depender de otros, pierde el control de las producciones y entonces se venden por vías incorrectas. No es que renunciemos a los campesinos líderes que han mantenido un resultado allí, pero también tiene que haber áreas estatales para que de verdad se fortalezca la empresa estatal socialista.

Tendremos que ir avanzando poco a poco, esta entidad es de la que más ajo y cebolla produce en Cuba, tiene un clima favorable, suelos con posibilidades. A partir de los proyectos de colaboración internacional y del aporte de la cuenta del uno por ciento del gobierno se reparó un canal y se aumentan las áreas de riego en El Caney. En los próximos meses eso va a incrementar las producciones. Ya tenemos un nivel importante de plátano y yuca, vamos a aumentar la cosecha de maíz, de soya, entre otros cultivos.

El tema de los precios es hoy el más cuestionado aquí, ¿qué acciones emprenden en el municipio para resolverlo?

Todos los días en la gestión de gobierno trabajamos en función de esto, aunque no logremos los resultados que se demandan. El escenario en que nos desenvolvemos hoy nos lleva a no poder lograr todavía ese resultado. Además, algunos precios son centralizados, no son facultad nuestra.

Aquí funciona un comité de contratación y concertación de precios todos los jueves a las tres de la tarde porque nosotros no ponemos los precios, los concertamos a partir del debate en ese comité donde pueden participar actores económicos, cualquier forma de comercialización, campesinos, está abierto para buscar una media y llegar a un acuerdo, con el fin de que nadie pierda.

Muchos detalles encarecen un producto: los precios del combustible, de la mano de obra, de los jornaleros, de los insumos. Hay que buscar un margen de utilidad justo para que no recaiga en el pueblo la ineficiencia de otros. Es muy difícil llegar a una ficha de costo razonable porque lo que a unos productores les cuesta 500 a otros les cuesta 1 000. Buscar una media es complejo para que ellos no pierdan ni se afecte tanto la población.

Hemos mantenido una política de no aumentar más allá del 30 por ciento de las utilidades en la comercialización de los productos. Para nada estamos satisfechos, pero en recorridos por el país hemos podido constatar que Sancti Spíritus tiene de los mejores precios, hay lugares donde los productos están más caros.

¿Y por qué no regulan los precios del transporte urbano —de las motonetas y motorinas—, como en otras ciudades de Cuba?

Tiene razón en eso, conocemos esa realidad, es una lucha constante, la mayoría son ilegales, las motorinas eléctricas que se escudan diciendo que son de ellos. Lo que esto lleva es mejor control porque el precio existe amparado por el Consejo de la Administración, pero ellos ponen esos precios abusivos y especulativos y no llevan ni combustible.

Para mejorar el transporte también se está haciendo una mipyme estatal con los Ecomóvil, que solo cobran 10 pesos, vamos a ir creciendo con ellos para contrarrestar la acción de estos ilegales. También hemos incrementado los ruteros en los horarios más complicados, siempre en dependencia de la disponibilidad del combustible.

A esos transportistas hay que caerles más arriba con los inspectores, están evadiendo el fisco, no aportan al presupuesto del Estado, tenemos mucha insatisfacción con esto. Se requiere ser más enérgico y exigente por parte de los impositores, del Minint. A veces se sienten impunes, pero el Estado tiene facultades para hacerlos cumplir la ley.