Autoridades confirman: No se reportan fallecidos por intoxicación alimentaria en Corralillo

La gráfica muestra la cadena de reenvío de la información falsa y el recipiente en que se comercializó la leche condensada por la ECIL de Sagua La Grande.

En las redes sociales se ha difundido en las últimas horas una información falsa, en la que se afirma que en el municipio villaclareño de Corralillo fallecieron 12 personas por consumo de leche condensada contaminada con salmonela.

A fin de esclarecer el asunto, Escambray dialogó vía telefónica con Yudelkis Remón Reyes, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en Corralillo que atiende la esfera político-ideológica, quien explicó que lo que realmente ocurrió allí fue el ingreso en centros de la Salud de 12 personas, entre niños y embarazadas, con síntomas de deshidratación por diarreas y vómitos, a causa del consumo de una leche condensada que se vendió por la ECIL de Sagua La Grande en tres consejos populares de ese municipio: Sierra Morena, Corralillo y La Línea.

Agregó que los pacientes, después de bridarles la atención primaria, fueron remitidos al hospital de Sagua La Grande, y que ya están de alta.

En intercambio con el doctor Gumersindo Acebo Nerey, de la dirección del Hospital de Sagua La Grande, precisó que, efectivamente, el día 7 fueron ingresadas en ese centro las 12 personas remitidas desde Corralillo, con un cuadro de vómitos y diarreas, que ya venían hidratadas desde el centro de Salud de ese municipio, las cuales permanecieron una noche y parte del siguiente día ingresadas. Al estar completamente restablecidas, todas fueron dadas de alta desde este jueves.

Agregó el galeno que fueron enviadas muestras de la leche condensada comercializada por la ECIL de Sagua La Grande en Corralillo a los laboratorios correspondientes, a fin de realizarles análisis, resultado que aún no está concluido, pero aclaró que la entidad vendió esa misma leche en otros dos municipios villaclareños y no se reportó ningún caso de intoxicación alimentaria. Las personas atendidas con inmediatez por el sistema de Salud villaclareño no evolucionaron a ningún cuadro de gravedad y en su totalidad se encuentran en un estado favorable.

Escambray llama a hacer un uso responsable de las redes sociales, siempre apegado a la verdad, pues noticias como estas se propagan y provocan alarmas innecesarias tanto en la población cubana como en quienes habitan fuera de la isla, además de afectar el prestigio de entidades económicas e instituciones de Salud.