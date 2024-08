Banda de rock Aerosmith se retira de los escenarios

Aerosmith fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001.

El legendario grupo de rock estadounidense Aerosmith anunció su retirada definitiva de los escenarios, debido a los problemas de salud que aquejan hoy al líder y vocalista principal de la banda Steven Tyler.

El cantante sufrió una lesión en las cuerdas vocales en septiembre del año pasado, de la cual no ha logrado recuperarse, mientras la banda se encontraba inmersa en su gira de despedida “Peace Out: The Farewell Tour”.

Los intérpretes de grandes éxitos como “Dream On” o “Walk This Way”, informaron mediante un comunicado en sus redes sociales la cancelación del resto de los conciertos de la gira y su retirada de los escenarios.

En la nota publicada en su cuenta de X (antes Twitter) explicaron que «la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que vuelva a ser como era antes de su lesión”.

El texto señala que «lamentablemente, está claro que una recuperación completa no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, de retirarnos de los escenarios de gira».

Asimismo, la banda expresó su agradecimiento a los fanáticos que los han acompañado a lo largo de sus mas de 50 años de trayectoria.

Fundada en Boston, Estados Unidos, en 1970, Aerosmith es una de las agrupaciones de rock mas exitosas de todos los tiempos con más de 150 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Compuesta en la actualidad por Steven Tyler (cantante), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo), Joey Kramer (batería) y Brad Whitford (guitarra) son responsables de grandes éxitos como “Dude (Looks Like A Lady)”, “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Crazy” o “Janie’s Got a Gun”.

A lo largo de su carrera acumulan cuatro premios Grammy, 10 MTV Video Music Awards, cuatro Billboard y seis American Music Awards.

Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001 y desde el 2013 Steven Tyler y Joe Perry forman parte del Salón de la Fama de los Compositores.

A pesar de su retiro de los escenarios, Aerosmith no ha cerrado la puerta a otros proyectos creativos.