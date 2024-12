Boxeo por Equipos: Adrián Licea es un gallo de pelea (+video)

Adrián Licea, de Sancti Spíritus (azul), en la división de los 71 kilogramos, es uno de los grandes talentos del boxeo cubano. (Foto: Roberto Morejón)

El gallo es el animal que tiene Sancti Spíritus como mascota para identificar a sus equipos deportivos, y el boxeador de esa provincia, Adrián Licea (71 kilogramos), bien se ha ganado la definición de Gallo de Pelea.

El púgil yayabero ha tenido una progresión acelerada en menos de un año. Pasó de ser un perfecto desconocido a una de las jóvenes promesas de la selección cubana de boxeo. Ganó medalla de plata en la división de los 69 kilogramos en el Torneo Nacional Playa Girón-2023, derrotando a tres rivales de la selección nacional, y con apenas dos de semanas de entrenamiento, tras recuperarse de hepatitis.

Ese resultado le abrió un puesto en la Escuela Nacional de Boxeo. Para el Girón de 2024 se consagró campeón de los 71 kilos, y en esta VII Serie Nacional de Boxeo por Equipos se ve más técnico y sabe administrar sus fuerzas para resolver cada combate.

«Antes tiraba golpes, no me preocupaba por el físico y llegaba al asalto final algo agotado. Eso lo he corregido en la selección nacional. Mi boxeo ha mejorado porque estoy trabajando con más rigor, enfocado en lograr grandes resultados», apuntó.

«No renuncio a mi fogosidad sobre el encerado, pero estudio más al rival para aprovechar sus puntos débiles. También he depurado mi técnica, según mis entrenadores».

Conocedor de que en 2025 hay Campeonato Mundial, Licea expresó que debe bajar a los 67 kilos en busca de hacer el grado con el equipo de los Domadores de Cuba, peso que domina sin dificultad.

«Ya sea en 67 o en 71, las dos divisiones están fuertes. Somos varios púgiles con juventud que tenemos el mismo deseo de ganar. Queremos que el boxeo cubano regrese a lo más alto», sentenció.

«Yo estoy preparado mentalmente para grandes retos, así enfoco mi entrenamiento, creo que ahí está la base del éxito que pueda conseguir en el futuro. Tengo que ser un gallo de pelea», dijo, después de vencer, por tercera ocasión en el año, a su compañero de la escuadra nacional, Jairo Munive.

CAMAGÜEY CON MEDIA CORONA EN EL BOLSILLO

La selección de Camagüey alcanzó su tercer triunfo, ahora frente a una combativa escuadra de Matanzas, garantizando ir a su jornada de descanso como líderes del certamen, con 156 puntos, por 65 sus victimarios de turno.

Los yumurinos se pararon firmes en el ring y le arrancaron cuatro triunfos a los locales, pero con el match nivelado a cuatro éxitos, los agramontinos Nelson William (92 kg) y Christian López (+92) no dejaron margen a dudas, y pusieron el pleito seis peleas por cuatro, suficiente para hacer 48 rayas por 32 los matanceros.

Sin ruido, Holguín ha sacado en dos presentaciones 96 puntos y está en condiciones de alcanzar una de las medallas en esta lid. En la salida más reciente aventajaron, por 6-4, a Sancti Spíritus con lo cual sumaron 48 puntos y llegaron a 96.

A los espirituanos les perjudica no tener púgiles en 80 y 92 kg. En la jornada archivaron 26 rayitas, con lo que certificaron 71 tantos.

Pinar del Río (46) le ganó el pulso a Guantánamo (32) seis duelos a cuatro. Sin embargo, los del Guaso van segundos en la lid, con 118 unidades, una más que los vueltabajeros.