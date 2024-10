Campaña Dejen vivir a Cuba recauda más de 100 000 dólares en Estados Unidos

Estamos aumentando nuestra meta a 150 mil dólares para enviar más ayuda a quienes enfrentan apagones, escasez y daños por huracanes», dijo en la red social X la organización The People’s Forum

Mientras las primeras 30 toneladas de alimentos adquiridas en Estados Unidos por la campaña Dejen vivir a Cuba llegaron a la isla, en Washington la recaudación de fondos continúa, sobrepasando hoy los 115 mil dólares.

«Estamos aumentando nuestra meta a 150 mil dólares para enviar más ayuda a quienes enfrentan apagones, escasez y daños por huracanes», dijo en la red social X la organización The People’s Forum, que, junto al Proyecto Hatuey y el Partido por el Socialismo y la Liberación, realizan este esfuerzo coordinado.

El propósito inicial era recoger 100 mil dólares para la compra de alimentos y generadores de electricidad destinados a Cuba en este contexto de emergencia energética combinada con el paso de un huracán por el oriente del país.

Según el llamamiento publicado en Internet «en este momento, Cuba se enfrenta a un grave momento de crisis. En medio de un devastador apagón eléctrico, un huracán y el brutal bloqueo estadounidense en curso, el pueblo cubano enfrenta condiciones urgentes que amenazan su vida».

Recordó la convocatoria que los desastres naturales y el intento deliberado del Gobierno de los Estados Unidos de estrangular la economía cubana y limitar su capacidad de comercio han provocado una grave situación en Cuba, por eso “debemos actuar ahora”.

Las organizaciones coincidieron en que el pueblo cubano es resiliente. “Han enfrentado más de 65 años de un cruel bloqueo estadounidense, pero este momento es único: la triple amenaza de bloqueo, huracán y apagón hace que este momento sea especialmente urgente”, advirtieron.

El martes The People’s Forum publicó una carta en el diario The New York Times exigiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revertir en sus últimos 90 días en el cargo la brutal política de su antecesor, Donald Trump, hacia Cuba.

En más de seis décadas, el bloqueo costó a Cuba más de 164 mil millones de dólares en daños y unos cinco mil millones de dólares en pérdidas solo en el último año (marzo de 2023 a febrero de 2024), acotó la misiva al reiterar que anualmente Estados Unidos se queda solo ante la Asamblea General de la ONU mientras el mundo condena esta política unilateral y hostil.