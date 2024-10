Carta abierta pide a Biden revocar dura política contra Cuba

The People´s Forum publicó hoy una carta en The New York Times exigiéndole a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que revoque la dura política de su antecesor, Donald Trump, durante sus últimos 90 días en el cargo.

Desde X, la organización destacó que esta carta abierta se publica mientras la mayor de las Antillas experimenta simultáneamente una grave crisis energética y un huracán.

“Hoy publicamos una carta en @nytimes a @JoeBiden, exigiéndole que revoque la dura política de @realDonaldTrump hacia Cuba durante sus últimos 90 días en el cargo, mientras que #Cuba está experimentando simultáneamente una grave crisis energética y un huracán. #LetCubaLive”

El documento rememora que 10 años atrás, el presidente Barack Obama dio los primeros pasos para una normalización de las relaciones con la Isla. Sin embargo, al asumir Trump el cargo, desmanteló esa política.

Como consecuencia, agrega el texto, Cuba sufre actualmente un apagón nacional, exacerbado por la cruel política estadounidense que dura 60 años y ha costado al país más de 164 mil millones de dólares en daños, con más de 5 mil millones de dólares en pérdidas solo en el último año (marzo de 2023 a febrero de 2024).

Asimismo, la carta abierta destaca que la designación de Cuba por parte de Trump como “Estado patrocinador del terrorismo” y la imposición de más de 243 nuevas sanciones a la Isla representa una injusticia diseñada para crear una grave escasez, haciendo imposible que el pueblo cubano acceda a alimentos, medicamentos y combustible esenciales.

Más adelante emplaza a Biden, quien ha mantenido la política de Trump durante tres años y nueve meses y le insta a levantar esas medidas cuando restan solo 90 días de su mandato presidencial.

“No es demasiado tarde para hacer lo correcto. Usted puede cambiar esta realidad con una simple firma. Es hora de actuar. ¡Dejemos que Cuba viva!”, concluye el texto.