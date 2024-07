Cartelera cultural: ¿A dónde ir esta semana en Sancti Spíritus?

Las comunidades disfrutan de los espectáculos de los artistas escénicos. (Foto: Facebook)

Con el objetivo de promocionar la diversidad de opciones concebidas por las instituciones culturales de Sancti Spíritus, Escambray reproduce la cartelera que publica el Portal del ciudadano para los próximos siete días. No obstante, este órgano de prensa no se responsabiliza con los cambios de última hora.

MUNICIPIO SANCTI SPÍRITUS

Taller de verano en la especialidad de danza

Fecha: del miércoles 10 al miércoles 17 a las 9:00 a.m.

Lugar: Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona

Cantata por el 122 aniversario del natalicio de Nicolás Guillén, con el Coro de claves, Septeto espirituano, Trío Miraflores y Orquesta de cuerdas

Fecha: jueves 11 a las 8:00 p.m.

Lugar: Patio de la Poesía de la Uneac

Casa de Abuelos de la Calle Martí

Jueves 11, 9:00 a.m., Lecturas de verano “La historia del Té”, charla sobre libro “El Té”, de Mercedes Crespo Villate

Jueves 11, 10:00 a.m., Conversatorio didáctico con títeres, con Teatro Paquelé.

Viernes 12, 10:00 a.m., Taller de apreciación, con el artista de la plástica Ángel Luis Alfaro Ramírez.

Casa de Cultura Municipal

Jueves 11, 9:00 a.m., Close up, lectura y debate de las obras literarias de jóvenes talleristas.

Sábado 13, 10:00 a.m., Retreta de la Banda Provincial de Conciertos.

Sábado 13, 11:00 a.m., Peña del Coro Infantil Reparador de Sueños.

Sábado 13, 10:00 p.m., Peña Con Clase, invitado el solista Sergio Rojas.

Domingo 14, 10:00 a.m., Matinée del Danzón, con el Club de Danzoneros.

Domingo 14, 9:00 a.m., Pa que Suene, con el solista Roberto Morales y sus invitados.

Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena

Jueves 11, 10:00 a.m., Conferencia “El Color de la Nación”, con el tema Caminos y Grietas del diálogo cultural.

Martes 16, 10:00 a.m., Lecturas de verano “Por un 26 de victoria”, encuentro con miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución cubana para recordar los sucesos y actos heroicos del 26 de julio de 1953 y como el líder de la Generación del Centenario, Fidel Castro Ruz, diseñó una estrategia de lucha a partir de las tradiciones de combate de los revolucionarios cubanos desde el siglo XIX. Se promoverá el texto “Pequeña Gigante” de la destacada escritora Marta Rojas, en la Sala General.

Parque de Agramonte

Jueves 11, 10:00 a.m., Presentación de la Compañía “Haciendo Futuro”.

Reparto Escribano

Jueves 11, 10:00 a.m., Presentación de los instructores de arte de la Brigada José Martí.

Cine Conrado Benítez

Jueves 11, Sábado 13 y Domingo 14, 8:30 p.m., Proyección del drama La Espera (Cuba 2022).

Viernes 12, 8:30 p.m., Proyección de la comedia de aventuras Jungle Cruise (EEUU, 2021).

Sábado 13, 4:00 p.m., Proyección del filme de aventuras fantástico El país de los sueños (EEUU, 2022).

Domingo 14, 4:00 p.m., Proyección del animado Pachamama: el tesoro sagrado (Francia, 2018).

Martes 16, 8:30 p.m., Proyección del filme de terror Maleficio (Taiwán, 2022.

Miércoles 17, 8:30 p.m., Proyección del drama Retrato de Teresa (Cuba, 1979).

Serapio Café del Teatro Principal

Jueves 11, Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14, 9:00 p.m., Proyección de audiovisuales y música grabada.

Café El Pícaro, de la Casa del Teatro

Jueves 11, Viernes 12, Sábado 13, Domingo 14, Martes 16 y Miércoles 17, 9:00 p.m., Proyección de audiovisuales y música grabada.

Barrio de Jobo Gordo del Consejo Popular Colón

Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14, T/D, Fiesta Veraniega en los Barrios, con música grabada y audiovisuales.

Sábado 13, 10:00 a.m., Presentación de la Compañía Haciendo Futuro.

Sábado 13, 9:00 p.m., Presentación del Órgano Oriental y el solista Efraín Delgado.

Museo Casa Natal Serafín Sánchez Valdivia

Viernes 12, 7:30 a.m., Ruta Cultural “Por los caminos de Serafín”, recorrido por lugares relacionados con el ilustre mambí.

Museo de Arte Colonial

Viernes 12, 8:30 a.m., Ruta Minerva, conociendo la Cerámica Inglesa.

Museo Casa Natal Serafín Sánchez, Casa de Cultura y Museo de Historia Natural

Viernes 12, 9:00 a.m., Ruta Cultural Serafín Sánchez, visitas dirigidas con los niños de la Comunidad de Pojabo.

Teatro Guiñol

Viernes 12, 10:00 a.m., Talleres de Verano, con Teatro Paquelé.

Sábado 13, 10:00 a.m., Presentación de Teatro Paquelé, con espectáculo de variedades.

Casa de la Guayabera

Viernes 12 y Sábado 13, 9:00 p.m., Noches para los jóvenes, con atractivas propuestas que incluye animación en vivo, juegos participativos, entre otras.

Martes 16, 10:00 a.m., Taller de narrativa “El viejo y el mar”, lectura y debate de textos de narrativa.

Comunidad La Unión del Consejo Popular Pojabo

Sábado 13, 10:00 a.m., Presentación del Movimiento de Artistas Aficionados.

Casa de la Trova

Sábado 13, 10:00 p.m., Noche de Son, con el Septeto Son del Yayabo.

Domingo 14, 1:00 p.m., Matinée de Domingo, con el Septeto Juvenil.

Galería de Arte Oscar Fernández Morera

Martes 16, 10:00 a.m., Taller de Dibujo, con el artista de la plástica Ángel Luis Alfaro Ramírez.

Librería Julio A. Mella

Miércoles 17, 10:00 a.m., Presentación de Libros de Literatura Infantil.

MUNICIPIO YAGUAJAY

Biblioteca de la Comunidad de Itabo

Viernes 12, 3:00 p.m., Tertulia Literaria, en homenaje al natalicio de Mariana Grajales y la promoción de las obras “Mujer en el 68” de Armando O Caballero y “Cuba y su historia” de Francisca López.

Casa de Cultura Municipal

Sábado 13, 9:00 a.m., Poesía para la Vida, intercambio con escritores del territorio entre poesía, décimas y cuentos.

Casa de Cultura de Jarahueca

Sábado 13, 9:00 a.m., Peña infantil Locos Bajitos, veraneando los colmeneros entre adivinanzas, música y juegos de participación.

Parque de la Comunidad de Jarahueca

Sábado 13, 9:00 a.m., Cantando con Ada, dedicada a recordar a la instructora de arte Ada Elba Pérez con canciones y juegos de participación.

Círculo de Abuelos de la Comunidad de Meneses

Sábado 13, 2:30 p.m., Tradiciones de mis Abuelos, con anécdotas y cuentos relacionados con los sucesos del 26 de julio.

Casa de Cultura de Venegas

Domingo 14, 9:00 a.m., Décima y Poesía, taller de creación con los niños sobre el verano y competencia ¿Quién lo hace mejor?

Casa de Cultura de Mayajigua

Domingo 14, 2:00 p.m., Letulandia, Proyecto Ambienta con lectura de cuentos y juegos de participación.

Hospital Municipal

Lunes 15, 2:00 p.m., Mi prioridad, intercambio con pacientes abordando el tema de la no discriminación racial en la atención de la salud en nuestra Revolución, en la Sala de Hombres.

MUNICIPIO JATIBONICO

Casa de Cultura Municipal

Viernes 12, 9:00 a.m., Talleres de Verano, en la manifestación de música.

Viernes 12, 9:00 p.m., Urban Rap, presentación del Movimiento de Artistas Aficionados del Municipio en la especialidad de Danza.

Lunes 15, 9:00 a.m., Talleres de Verano, en la especialidad de Teatro donde se trabaja la actuación y la manipulación de títeres.

Comunidades de La Yaya, El 26 y El Patio

Sábado 13, T/D, Guerrilla Cultural 50 Aniversario, con todas las instituciones culturales, el INDER y la Brigada José Martí.

MUNICIPIO TAGUASCO

XXIX edición de la Jornada de la Cultura Siguaneyense, promoción del movimiento de artistas aficionados y resultados de la creación artística de la comunidad

Fecha: del jueves 11 al domingo 14

Lugar: Siguaney

Círculo Social Obrero de la Comunidad Desembarco del Granma

Viernes 12, 6:00 p.m., El arte de la Décima, con el decimista Nelson Martín Herrera.

Casa de Cultura Municipal

Viernes 12, 10:00 p.m., Concierto, de la Agrupación Musical Órbita 5.

Domingo 14, 9:30 p.m., Conmigo en casa, con el solista Alexey Lorenzo García.

Círculo Social de Caja de Agua en la Comunidad de Tuinucú

Sábado 13, 10:00 a.m., Alegría Comunitaria, con el Grupo de Teatro Infantil Las Estrellitas.

Círculo Social Obrero de la Larga en la Comunidad de Zaza del Medio

Sábado 13, 10:00 a.m., Alegrías Infantiles, con el Proyecto Infantil Los Yayaberitos.

Círculo Social de la Comunidad de La Rana

Sábado 13, 4:00 p.m., Cultura y Comunidad, con la Agrupación Musical Los Regionales.

Club Río Zaza de la Comunidad de Zaza del Medio

Domingo 14, 10:00 a.m., Peña Campesina Roberto Pérez In memoriam, con el Quinteto Amanecer Zaceño.

Círculo Social Obrero de la Comunidad de Pozo Colorado

Domingo 14, 2:00 p.m., Que Viva el Punto Cubano, con el decimista Guillermo Rodríguez Rodríguez.

Círculo Social Obrero de Los Tramojos, en la Comunidad de Zaza del Medio

Martes 16, 10:00 a.m., Creando tu Propio Arte, con la Expo Colectiva de los artesanos Mireya Jacobino y Osmani Verdecía López.

MUNICIPIO CABAIGUÁN

El Despalillo

Jueves 11, 9:00 a.m., Identidad, charla con especialista de tradiciones sobre el danzón.

Barrio Vista Alegre de Guayos

Jueves 11, 10:00 a.m., Fiesta Cultural Recreativa, con instructores de artes en todas sus manifestaciones de conjunto con el INDER.

Hogar de Embarazadas

Viernes 12, 9:30 a.m., Expo Bibliográfica, con la promoción del artículo “Hijos: tener o no tener esa es la cuestión» que aparece en la revista Somos Jóvenes No 362 mayo 2015, charla con los presentes sobre la responsabilidad que implica el traer un niño al mundo.

Casa de Cultura de Guayos

Viernes 12, 9:00 p.m., El Arte en la Casa, con el club de danzoneros en su aniversario.

Lunes 15, 4:00 p.m., Letra con Arte, con la obra de Noelio Ramos en el taller literario.

Martes 16, 9:00 a.m., Los Niños y las Artes, taller con acciones de danza y música.

Casa de Cultura Municipal

Sábado 13, 9:00 a.m., Tertulia Literaria Mono Rosa, con aficionados a la literatura del territorio, charla e intercambio con escritores cabaiguanenses.

Comunidad San Rafael de Guayos

Sábado 13, 10:00 a.m., Fiesta Cultural Recreativa, con instructores de artes en todas sus manifestaciones de conjunto con el INDER.

Biblioteca Ramón Balboa de Guayos

Domingo 14, 9:00 a.m., Recital de Poesías, en homenaje a la poetisa Crucelia Hernández en el 4to aniversario de su muerte.

Plataforma de la Feria

Domingo 14, 10:00 a.m., Voces de mi pueblo, con aficionados del territorio.

Taller de Discapacitado

Martes 16, 9:30 a.m., Recordando al Mártir, conversatorio acerca del 94 aniversario del Mártir Vitalino Calero.

Ampliación Silverio Blanco Consejo Popular Urbano I

Miércoles 17, 10:00 a.m., Mi Barrio de Fiesta, con instructores de artes de la Casa de Cultura Arturo Alonso y miembros de la Brigada José Martí.

Escogida de Tabaco

Miércoles 17, 9:30 a.m., El Museo en la Comunidad, conversatorio sobre los objetos que se exponen en la sala de la comandancia del Che.

MUNICIPIO FOMENTO

Barrio Jardín

Jueves 11, 9:00 a.m., Zunzún Veraniego, con instructores de arte de la casa de cultura e instituciones del municipio.

Fábrica de Torcido

Jueves 11, 9:00 a.m., Arte en la Fábrica, donde interactúan todas las manifestaciones del arte.

Biblioteca Municipal

Viernes 12, 9:00 a.m., Exposición Bibliográfica “El cielo y el mar”, dedicada a la poesía infantil con la promoción de libros, en la Sala Infantil.

Lunes 15, 10:00 a.m., Entre libros y jóvenes “¡Protégete!”, con la promoción del libro “Vivir nuestra sexualidad y prevenir el VIH/SIDA” de Pedro Luis Castro Alegret, en la Sala Juvenil.

Parque Maceo

Domingo 14, 9:30 a.m., Peña Infantil, con payasos, juegos y canciones donde se insertan las instituciones del territorio.

Casa de Cultura Municipal

Domingo 14, 10:00 a.m., Peña Campesina, con poetas y repentistas.

Barrio Mario Muñoz

Martes 16, 9:00 a.m., Zunzún Veraniego, con instructores de arte de la casa de cultura e instituciones del municipio.

Hogar Materno

Martes 16, 10:00 a.m., Luz de Vida, entre canciones y poesías.

Comunidades de Quemadito y Crucero Quemadito

Miércoles 17, 9:00 a.m., Presentación del Proyecto Payasín, con obras infantiles, juegos de participación y presentación de títeres.

Kilómetro 1

Miércoles 17, 5:00 p.m., Fiestas Veraniegas, con Aficionados del territorio.

MUNICIPIO TRINIDAD

Hogar Materno

Jueves 11, 10:00 a.m., Presentación de Dador Teatro, con espectáculo de narración oral.

Galería de Arte Universal Benito Ortiz

Jueves 11, 3:00 p.m., Inauguración de Expo de los artistas Atner Cadalso y Carlos César Romar.

Martes 16, 10:00 a.m., Inauguración de la Exposición “De todo un poco”, del artista de la plástica Ángel Luis Alfaro Ramírez.

Palenque de los Congos Reales

Jueves 11 y Martes 16, 10:00 p.m., Presentación del Conjunto Folklórico de Trinidad Leyenda Folk, con el espectáculo La Makuta Trinitaria.

Museo de Arquitectura Colonial

Viernes 12, 10:00 a.m., Exposición Trinitaria “Trinidad Artesana” junto a la música del Sexteto Rafael Saroza.

Teatro La Caridad

Viernes 12, 10:00 a.m., Talleres Didácticos de Verano, con Teatro La Trinidad.

Viernes 12, 9:00 p.m., Presentación de Teatro La Trinidad, con la obra Opera Pánica.

Parque Céspedes

Sábado 13, 10:00 a.m., Fidel entre las Artes, dedicada a nuestro Comandante.

Lunes 15, 11:00 a.m., Presentación de la Compañía Haciendo Futuro.

Teatro Guiñol

Sábado 13, 10:00 a.m., Presentación de Dador Teatro, con la obra Historias de Burro.

Parque de la Comunidad de Condado

Domingo 14, 10:00 a.m., Literatura en Acción, taller literario Nicolás Guillén.

Museo Romántico

Lunes 15, 11:00 a.m., Curso de Verano, sobre la lencería y técnicas del tejido a crochet con el Proyecto Undimbre.

Museo Nacional de Lucha contra Bandidos

Miércoles 17, 10:00 a.m., El Libro del Mes, con la promoción del libro “El Grito del Moncada” del periodista, ensayista e historiador Mario Mencía Cobas.

Taller de Discapacitados

Miércoles 17, 10:00 a.m., Compartiendo con las Artes, se mostrarán las obras de Armando Portielles de la colección “La Madre Tierra”.

MUNICIPIO LA SIERPE

XXX Cruzada de Teatro Por la ruta de Camilo y Che, con Teatro Garabato, Teatro Parabajitos y Cabotín Teatro

Fecha: Del 10 al 13 de julio

Lugar: Comunidades del municipio

Miércoles 10

10:00 a.m.: En las Comunidades de Natividad, Mapos y San Carlos.

9:00 p.m.: En el Barrio de la Loma en La Sierpe y el poblado de Sierpe Vieja.

Jueves 11

10:00 a.m.: En las Comunidades de Brígido, 26 de Julio y Peralejo.

9:00 p.m.: En la Comunidades de El Jíbaro y Las Nuevas.

Viernes 12

10:00 a.m.: En los poblados de Torrijos, El Almendro y La Loma.

9:00 p.m.: En los poblados de Pitajones y La Sierpe.

Sábado 13

10:00 a.m.: En los poblados de San Carlos, Boquerones 1 y Chorrera.

Portales de la Tienda en el Consejo Popular de Las Nuevas

Domingo 14, 9:30 a.m., Expo de Artesanos, para mostrar el talento de los creadores.

Plaza Cultural de la Comunidad de San Carlos

Domingo 14, 2:00 p.m., Bailo Danzón, para revitalizar nuestro baile nacional.