Celebraremos el 26 con trabajo (+fotos)

Deivy Pérez Martín detalló el aporte de cada uno de los sectores del territorio bajo el impulso de un sistema de trabajo denominado Sancti Spíritus en Marcha. (Foto: Juan Carlos Castellón/Escambray).

En la tierra del Yayabo aún resuena el entusiasmo por la noticia de la designación de Sancti Spíritus como sede del acto nacional por el aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Apenas horas después del suceso, las agendas comienzan a ubicarse al ritmo del 26. De ello y del significado de esa designación para el territorio dialogó con Escambray Deivy Pérez Martin, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización política en Sancti Spíritus.

“Es un estímulo al trabajo y así lo han reconocido los espirituanos. Es el reconocimiento al trabajo en un año tan complejo que no solo mide los resultados de este 2024, sino también los del 2023 y los espirituanos lo recibimos con compromiso, con gratitud por la confianza que han depositado en nosotros y la convicción de que ese entusiasmo y esa laboriosidad que nos caracterizan los vamos a tener presente en esta conmemoración, en este homenaje a la historia”.

La Primera Secretaria del Partido en la provincia elogió las muestras de cariño llegadas desde todos los sitios del país, tras conocerse la noticia: “Hemos tenido muchas muestras de felicitación, de apoyo a la decisión adoptada por el Buró Político y eso lo agradecemos los espirituanos. El tuit que hizo nuestro Primer Secretario y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la publicación que hizo el miembro del Buró Político y secretario de Organización, el compañero Roberto Morales Ojeda en las redes sociales dicen mucho de esa apreciación que desde la dirección del país se tuvo sobre el trabajo y el resultado de nuestra provincia en tiempos tan difíciles. Estamos conscientes de que es el reconocimiento a ese esfuerzo y creatividad de todos los días, pero a esa resistencia que hemos puesto en estos momentos tan complejos tratando de buscar soluciones, de buscar alternativas, de seguir avanzando, de mantenernos firmes, unidos, siempre con ese vigor y esa unidad que distinguen a los espirituanos.

“Los estados de opinión del pueblo son muy positivos y el pueblo está contento. Han sido muchas las llamadas que hemos recibido, aunque no todas las hemos podido contestar, desde la dirección del Partido Comunista de Cuba, desde el Secretariado del Comité Central, desde el Buró Político, desde la dirección del Gobierno, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los ministerios, de compañeros que dirigen entidades de todas las provincias… También nos han estado llamando espirituanos hijos de esta tierra, algunos que hace años viven fuera de la provincia, pero que sienten el orgullo, esa identidad y esa raíz yayabera; y todos nos felicitan, sienten suyo este reconocimiento. Muchos se han expresado por las redes sociales y por diferentes vías, incluso varios que están en diferentes lugares del mundo y mantienen ese sentimiento de apego hacia nuestra tierra nos han ratificado que ha sido una bien merecida sede y eso nos hace más grandes”.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: LA PRIORIDAD

“Hemos definido cuáles son las prioridades, a partir de las fortalezas de la provincia, de las potencialidades, de las debilidades que están bien identificadas y sobre todo de cómo movilizar el espíritu de los espirituanos a que participen desde diferentes escenarios y que todos tengan la oportunidad de aportar, creo que la convicción del sí se puede es lo que no ha llevado a este resultado.

La producción de alimentos se mantiene en la primera línea del quehacer del territorio. (Foto: José Luis Camellón/Escambray).

En tal sentido, la producción de alimentos se mantiene en la primera línea del quehacer del territorio. “Ha sido una prioridad el cumplimiento de las campañas de siembra, la atención a los cultivos y a las producciones fundamentales, la exigencia hacia la contratación, en garantizar el cierre de los ciclos productivos, aun cuando hemos tenido las carencias de combustible, de fertilizantes, de materia prima y de piezas de repuesto, pero siempre buscando dónde podemos hacer, dónde está la mejor semilla, qué logramos hacer con una yunta de bueyes, con un buen laboreo; cómo, apoyando con jornadas de trabajo voluntario, podemos impulsar el cumplimiento de esas producciones que son las que van a la mesa del espirituano, al consumo social, a garantizar sectores importantes dentro de la provincia y del país. Se ha trabajado, además, en recuperar la ganadería”.

La recuperación cañera ha estado también en la mira. “A mi modo de ver, la producción cañero- azucarera ha sido el sector más deprimido en esta etapa; no obstante, hemos logrado fabricar más de 15 000 toneladas de de azúcar y seguimos batallando por hacer más; se ha logrado producir de los derivados un nivel de alcohol. Estamos empeñados en sembrar todo lo que podamos”.

Al aporte de otros renglones de la macroeconomía también se refirió la Primera Secretaria del Partido en la provincia: “Han sido muy importantes los indicadores económicos, se ha trabajado en la sustitución de las importaciones y las exportaciones, fuimos estrictos celadores de indicadores, no solo en el orden numérico, sino en cómo se respalda en producciones físicas, en calidad de servicios. Tratamos de conseguir que nuestras empresas estatales jueguen un mejor papel y que todas, articuladas con el sector no estatal, también como actores económicos que son, logren ir dando respuestas y buscando soluciones”.

El proceso inversionista y su impacto en varias áreas de la economía y los servicios figuran entre los resultados que respaldaron la designación de la sede.

En el Hospital Pediátrico José Martí se repararon las unidades de terapia intensiva. (Foto: Facebook).

“Aun cuando no logramos cumplir con todas las inversiones, sí se avanzó en algunas muy importantes relacionadas con el Turismo, donde laboramos en la recuperación de la red hotelera y se puso en marcha un hotel cinco estrellas que nos da la posibilidad de que nos distinga con un turismo diferente en Trinidad.

“En el sector de la Salud, destaca lo que estamos haciendo en la Sala Polivalente hacia la Terapia Intensiva en el Hospital Provincial, en la Sala de Cirugía del Hospital Pediátrico, en las salas del Hospital Psiquiátrico de la provincia.

“También se trabaja en los Recursos Hidráulicos, en la Agricultura, es decir, se trata de un conjunto de inversiones que hemos destinado, con los medios que hemos tenido y el presupuesto con el que hemos contado, hacia esos lugares para dar un mejor servicio al pueblo, a elevar la calidad de vida y que todo tenga un impacto también en la economía”.

Sancti Spíritus exhibe una una tasa de mortalidad infantil de de 2.8 por cada 1 000 nacidos vivos. (Foto: Arelys García/Escambray).

LO SOCIAL TAMBIÉN CUENTA

El aporte del sector social, con la Salud al frente, fue decisivo también en el otorgamiento de la sede, al decir de Deivy Pérez Martín.

“Un esfuerzo muy grande nos llevó a que el sector de la Salud llegara a este momento con una tasa de mortalidad infantil de de 2.8 por cada 1 000 nacidos vivos, una tasa de Primer Mundo, y ese es el fruto del esfuerzo de nuestros médicos, enfermeros, de nuestra atención primaria y secundaria, de los hospitales, nuestros especialistas, de la propia familia, que también se ha educado y ha ido ganando una cultura general de esa intersectorialidad para atender este programa. De igual manera, se prioriza otro grupo de tareas del sector, aun cuando nos afectan las carencias de medios diagnósticos, de medicamentos, de recursos humanos, pero los trabajadores se han empeñado en seguir apostando por la calidad de vida”.

El sector de la Educación ha sido un puntal con indicadores de calidad del proceso docente educativo. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

En este período, otros sectores también se distinguieron, como la Educación, que ha sido un puntal, con indicadores de calidad del proceso docente educativo; la prestación de los servicios y la incorporación de algunos nuevos, aunque se encuentran por debajo de lo esperado.

“Hay que destacar el quehacer en las comunidades, en las que se priorizó mucho el trabajo social, en aras de atender a todas las familias con determinadas características que han requerido del acompañamiento del Estado, del Gobierno, de las organizaciones, con un respaldo hacia la asistencia social”.

Como motor impulsor de todas las acciones, la Primera Secretaria del partido destaca el Movimiento Sancti Spíritus en Marcha: “Todo ha estado marcado por la unidad, articulado con ese movimiento a partir del cual la creatividad y el vínculo con la ciencia y la innovación han impactado en todos esos indicadores, han transversalizado los resultados, nos han hecho alcanzar una distinción a nivel de país”.

En tal sentido, destacó al pueblo como el real protagonista del movimiento: “Lo más importante es que hemos logrado darles la participación a nuestros trabajadores, colectivos, al pueblo de manera general, porque todo ha sido en función de él y con él. Eso consolidó la unidad, ratificó esa confianza y ese apoyo incondicional que este ha dado al Partido y al Gobierno en un escenario extremadamente complejo”.

El pueblo ha tenido un papel decisivo en la reanimación de sus comunidades. (Foto: Facebook).

Y recalcó un concepto esencial. “No estamos satisfechos aún con los resultados. No pensemos que el haber logrado la sede quiere decir que aquí está todo resuelto. Lo decían así la nota del Buró Político y el Primer Secretario en su tuit; en Sancti Spíritus quedan muchas cosas que resolver y la primera insatisfecha con lo que nos queda por hacer soy yo, pero tengo la convicción y la firmeza de que hemos ido caminando hacia donde está la prioridad y de que seguiremos avanzando por ir buscándoles solución a todos esos problemas. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo, de conducirlo; el Partido, el Gobierno, todas las direcciones administrativas, todos nuestros cuadros que jugaron un papel decisivo en la conducción de los colectivos y del pueblo hacia esas metas logradas. La batalla es larga y dura, pero todos unidos lo vamos a lograr para transformar esas insatisfacciones y esos problemas que nos quedan todavía”.

LOS PRECIOS EN EL CENTRO DE LAS INSATISFACCIONES.

Dentro de las insatisfacciones principales, mencionó los precios. “Este tema es de los que más agobian al pueblo, hoy el apagón irrita, es incómodo y nos afecta la actividad laboral, la vida en el hogar, se afectan los servicios, pero lo de los precios agrava aún más la situación compleja que estamos viviendo y se expresa en la insatisfacción de los espirituanos y en la nuestra. Estamos trabajando en ordenar la comercialización porque no solo están altos los precios de los productos que vienen de la Agricultura.

“Debemos seguir avanzando con rapidez y paso firme en el reordenamiento de los precios, hay que hacer cumplir los que hoy se topan por los comités de concertación y lo otro es la exigencia y el control. Hay que regularlos, no pueden dejarse a la espontaneidad. Apreciamos que en las últimas semanas hemos ido avanzando, adoptando un grupo de medidas desde la dirección que le corresponde ejercer al Gobierno articulado con un grupo de instituciones, estamos ordenando la red de comercio de la Agricultura, porque tenemos muchos puntos de venta: están los MAE (Mercados Agropecuarios Estatales), los puntos de los cuentapropistas aprobados para esta actividad, pero están los puntos que eran llamados de la Agricultura Urbana y no están ordenados; no en todos la producción viene directamente del campo, sino que en el medio hay un eslabón, los llamados intermediarios, que son quienes encarecen los precios.

Debemos seguir avanzando con rapidez y paso firme en el reordenamiento de los precios, señaló la secretaria.

“Desde el Gobierno estamos trabajando en el enfrentamiento para ordenar un grupo de actividades que hacen los trabajadores por cuenta propia individuales y otros que son articulados de conjunto con el Estado. Estamos en la batalla por la ficha de costo, ¿cuánto cuesta esto?, ¿cuánto cuesta lo otro?, ¿cuál es el precio final del producto? Y en los próximos días vamos a dar respuestas, aunque no será todo de golpe y porrazo. A esto se le suma un grupo de trabajo que desde el Gobierno Provincial se había creado para el enfrentamiento y las violaciones cuando no hay una actuación y una respuesta consciente y se agregan las directivas del Primer Ministro para ordenar la comercialización. El país está atravesando también un proceso inflacionario muy grande. En lo que nos toca a los espirituanos, entre todos tenemos que seguir ordenando las ventas, el destino final de las producciones, sus orígenes y cómo llegan al mostrador, al usuario; esa es de las batallas y de las prioridades que seguimos teniendo la sobre la mesa de análisis y el combate diarios”.

La convocatoria está hecha: trabajar para seguir avanzando y obtener los resultados que necesitamos para que se conviertan en bienestar para el pueblo.

EL TRABAJO, LA PRINCIPAL FIESTA

“El mejor homenaje a nuestros héroes y mártires, el que le podemos hacer al líder histórico de la Revolución Cubana, la mejor manera de ser consecuente con la enseñanza del General de Ejército Raúl Castro, con el acompañamiento a nuestro Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez es trabajar porque solo con el trabajo podremos seguir avanzando y obtener los resultados que necesitamos para que se conviertan en bienestar para el pueblo. En Sancti Spíritus no solo se ha trabajado pensando en esta provincia, sino pensando en Cuba y actuando como país.

“Es con trabajo porque en un escenario tan complejo hoy no tenemos todos los recursos para decir vamos a dedicarnos 15 días a hacer fiestas. La principal fiesta tiene que ser la del trabajo, que es lo que exigen los momentos actuales en la provincia. Aquí teníamos concebido un grupo de actividades en homenaje al 26 de Julio, que implicaba lo económico, lo social, lo productivo; actividades culturales, festivas, sobre todo buscando el acercamiento al barrio porque es en medio del escenario del verano, pero las limitaciones son muchas y trataremos de combinar el trabajo con la alegría, con el entusiasmo y con la recreación”.

Los trabajos voluntarios contribuyen a impulsar la siembra de productos que tanto demanda el pueblo.

Como prioridades de esa combinación, mencionó a la producción de alimentos: “Hay que aprovechar esta primavera y sembrar cuanta comida podamos, sembrar cuanta caña podamos, dar atenciones culturales y aprovechar las movilizaciones del pueblo hacia estas labores, incrementar la jornadas productivas, avanzar en la atención a todos los programas sociales, sobre todo a las familias en los programas de reanimación aprobados; haremos labores de mantenimiento, avanzaremos en el proceso inversionista y hemos evaluado cómo asfaltar y mejorar algunas calles en la ciudad y viales en las comunidades, obras que se quedaron pendientes de los aniversarios 510 de Trinidad y Sancti Spíritus.

“Se trabajará en el proceso inversionista de Recursos Hidráulicos, en el cambio de matriz energética y de todo lo que se está haciendo con los pozos a ver si podemos aliviarle el problema del abasto de agua a la población y eso se combinará con actividades deportivas y culturales en las comunidades, con proyectos culturales a partir del talento de cada localidad”.

Se trabajará en el proceso inversionista de Recursos Hidráulicos, en el cambio de matriz energética.

La Primera Secretaria del Partido en la provincia apuntó que las celebraciones incluirán actos políticos en todos los territorios, una gala político cultural y el acto central, que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución mayor General Serafín Sánchez.

“El escenario lo que nos conduce es a trabajar con alegría y entusiasmo. Esta sede nos resalta los valores y las cualidades que más distinguen a los espirituanos, que son la laboriosidad, la entrega.

“Si el año pasado fuimos destacados y este año somos sede, pues se debe a ese espíritu de trabajo que nos tiene que llevar hacia el futuro, a seguir avanzando y a que siempre seamos dignos herederos de la historia patria que nos ha legado este 26 de Julio a los espirituanos”.