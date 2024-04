Citma en Sancti Spíritus: Bajo control derrame de petróleo ocurrido posterior al accidente ferroviario (+fotos)

El derrame se produjo en la noche de lunes para martes en uno de los tanques descarrilados el sábado 13 de abril, que mantiene un nivel de combustible luego de la extracción; el vertimiento no fue significativo ni por la cantidad, ni por el impacto. Tras concluir este miércoles los últimos trabajos de reparaciones fue restablecido el paso en la Línea Central

Una brigada de la Refinería acciona para la evacuación del suelo afectado por el derrame. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray).

Aunque no es una consecuencia directa del accidente ferroviario ocurrido el sábado 13 de abril, en que se descarrilaron los dos últimos carros cisternas y el cabús de un tren que transportaba petróleo hacia la Refinería de Cabaiguán, en la noche del lunes para martes se produjo un derrame de crudo por la tapa de uno de los tanques volcados que mantiene un nivel de combustible luego de la extracción realizada por una brigada especializada de Cupet.

Leonel Díaz Camero delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Sancti Spíritus, declaró a Escambray al final de la tarde de este miércoles, en el lugar del accidente, que el vertimiento de combustible está bajo control, luego de la ejecución de varias medidas aplicadas desde el mismo martes, con la participación de integrantes del Ejercito Juvenil del Trabajo, la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, la Refinería Sergio Soto Bomberos y la Defensa Civil.

“Se logró contener el vertimiento en el curso acuático, que es un afluente del rio Zaza, en tanto se ha trabajado también en la parte terrestre por donde se movió el derrame para, en el lapso de unos tres días, dejar solucionada la afectación en esa área”, expresó.

Integrantes de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico trabajaron en un muro de contención en el arroyo.

Señaló Díaz Camero que, de conjunto con un Equipo Multidisciplinario creado por el Gobierno Provincial para hacer frente a esta situación a raíz de ocurrir el derrame y, a nivel de terreno, se han estado evaluando varias soluciones para la limpieza del curso superficial de agua, a partir de que el relieve de la zona es muy irregular y no hay accesos, factores que conspiran mucho contra el empleo de tecnología mecanizada, señaló.

En tal sentido, explicó que dado lo inaccesible de la zona, “se evalúan las alternativas de construir un posible acceso vial hasta la cercanía del arroyo, de manera que se pueda entrar hasta allí con equipamiento especializado para recoger el crudo de la superficie o, la quema del crudo que está en esa superficie acuática, con las correspondientes medidas que eso llevaría”, expresó el delegado del Citma.

“Lo principal es que el derrame del martes está totalmente bajo control, no fue significativo, ni por la cantidad, ni por el impacto y la biodiversidad no se ha visto afectada, hemos revisado la zona y, hasta el momento, no hay ningún daño ambiental: Este jueves se actuará en el curso superficial; el peligro que existía se contuvo con las acciones acometidas desde el propio martes, con un primer tranque en el arroyo, hoy se realizó otro con un fundamento más técnico por fuerzas de Aprovechamiento Hidráulico”, detalló.

Este miércoles se realizaron ajustes finales a la Línea Central y se restableció el paso de los trenes nacionales.

Por su parte Mijail Bonachea Crespo, director de la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, expresó que todo el suelo impactado se recogerá para llevarlo a la industria a un área de bioremediación, donde existe una bacteria que convierte los hidrocarburos en un periodo de tres meses y así subsanar el suelo afectado.





Detalló el directivo que por la inclinación de uno de los tanques no fue posible succionar todo el combustible, le quedó un volumen y es el tanque que se derramó por un registro. Según se reconoce en el lugar, a la tapa se le extrajeron tornillos.

Este miércoles se completaron los trabajos finales en la reparación de la vía férrea, por lo que directivos del Ferrocarril en la provincia anunciaron el restablecimiento de la circulación por la Línea central, con medidas de precaución en la velocidad hasta tanto se terminen las labores para devolver a la vía todos los parámetros técnicos requeridos.