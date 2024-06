Clarivel Hernández López: Me han salido las canas en esta profesión

Clarivel atiende a cerca de 14 personas en la Consulta del Manejo Integral al Paciente Diabético con el uso del Heberprot-P en el Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, de Yaguajay. (Foto: Greidy Mejía/Escambray).

La paciente tensa el rostro mientras la seño cura con detenimiento su pie. “Oiga, ya está mucho mejor. Este pie está casi sanito. Siga con el reposo. No se descuide”. Así, entre recomendaciones expresas para cada persona, transcurre la Consulta del Manejo Integral al Paciente Diabético con el uso del Heberprot-P en el Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, del municipio espirituano de Yaguajay.

Bajo las riendas de la especialista en Enfermería Comunitaria Clarivel Hernández López, dicha prestación atiende a pacientes de una punta a la otra de la cabecera municipal. Y es que esta profesional no pierde el sentido del humanismo y la solidaridad. Quizás por ello, todos los que hoy padecen úlceras del pie diabético acuden a ella, pues allí encuentran bienestar físico y emocional.

Mas, mucho antes de llegar hasta esta prestación, que funciona desde el año 2 007 en dicha instalación de salud, Clarivel laboró durante tres años como enfermera pediatra en el Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra del municipio, después de graduarse como técnico de nivel medio en Enfermería-Pediatría en el otrora Instituto Politécnico de la Salud Manuel “Piti” Fajardo, de Sancti Spíritus.

Por más de 30 años ininterrumpidos ha permanecido esta profesional en el sector de la Salud de Yaguajay.

Y después de curtirse en la atención a los pequeños, decidió enrumbar su camino profesional en un consultorio del médico y la enfermera de la familia en el Consejo Popular Obdulio Morales. En medio del ajetreo que marca el trabajo en un centro de este tipo, entre el seguimiento a embarazadas, niños, adultos mayores…, apostó por convertirse en licenciada.

Ni siquiera pensó cómo sería su rutina entre el cumplimiento de los deberes laborales y los de la academia. Sin embargo, no dudó ni un instante. Para ella lo más importante era alcanzar su superación. Y lo logró.

Por esta voluntad de prepararse siempre, tras culminar sus estudios de licenciatura, le ofrecieron la posibilidad de llevar adelante el quehacer de la Sociedad Cubana de Enfermería en el Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, institución en la que permanece hoy.

La responsabilidad no le quedó grande. La prueba está en los incontables reconocimientos que alcanzó el municipio en la labor investigativa durante aquellos años. Tanto es así que, tras la convocatoria a cursar la especialidad de Enfermería Comunitaria, Clarivel estuvo entre los primeros.

“Con esta especialidad ganaba en conocimientos en todo lo que tenía que ver con Atención Primaria de Salud, embarazadas, menores de un año, adultos mayores…Conocía integralmente el universo de trabajo de un consultorio porque no es lo mismo ser licenciada que especialista”, refiere Hernández López.

Por ello, cuando llegó hasta la Consulta del Manejo Integral al Paciente Diabético con el uso del Heberprot-P traía consigo no pocos saberes, los cuales se perfeccionaron con el diplomado en esta materia que la dotó de habilidades para enfrentar la atención a los pacientes con úlceras del pie diabético.

“Esta consulta es muy buena, porque todos sabemos que el Heberprot-P favorece la cicatrización de las úlceras y evita las amputaciones. También estimula y acelera la granulación y cicatrización progresiva y sostenida en úlceras del pie diabético”, explica la enfermera, mientras detalla cómo la aplicación del fármaco ha ayudado a sus pacientes.

Lunes, miércoles y viernes de cada semana, Clarivel está más temprano que de costumbre en su consulta. Allí la esperan personas de La Garita, Narcisa, y de otros lugares apartados de la cabecera municipal y de la propia ciudad.

“Todo depende de la lesión del paciente porque, en ocasiones, he atendido algunas muy complicadas, y ha habido que curarlas todos los días”, apunta, y recalca quiénes deben recibir el Heberprot-P. “Este medicamento no se les pone a todas las lesiones. Para aplicarlo, el paciente tiene que estar compensado con la diabetes, no puede tener nada de infección, ni ningún proceso cardiovascular, ni renal”, agrega.

A quienes no pueden llegar hasta la consulta, la enfermera lleva los cuidados hasta sus hogares. Para esta mujer no existen protocolos. Basta apreciar el vínculo con sus pacientes para notar a simple vista el halo de naturalidad que rodea todo lo que hace.

“Mi relación con los pacientes es maravillosa. Jaraneo con ellos, les sonrío y siempre les digo que van a mejorar y que se van a recuperar. Muchos vienen atemorizados y entonces trato de darles aliento. Casi todas las personas a las que he atendido se han incorporado a la sociedad y ninguna se me ha complicado”, destaca.

Clarivel es enfermera las 24 horas del día. Su quehacer no se limita a la consulta, sino que está presente en cualquier lugar que la reclamen. “Me ven muchas veces para atender a personas de mi barrio o de cualquier otro lugar del área de salud de Yaguajay y, con la mejor sonrisa, he brindado mi atención, ya sea para curar, inyectar, o atender a pacientes en estados finales”, cuenta la especialista en Enfermería Comunitaria.

Por más de 30 años ininterrumpidos ha permanecido en el sector de la Salud de Yaguajay. En el transcurso de este tiempo ha prestigiado uno de los oficios más nobles que existen. “La Enfermería es mi vida. Las canas me han salido en esta profesión y no me arrepiento de haberla estudiado. Voy a seguir trabajando de la mejor manera posible.

“A las nuevas generaciones les digo que esta es una profesión muy bonita, porque son pacientes los que vas a tratar y son vidas humanas las que vas a salvar y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad”, subraya.

Clarivel tiene 59 años y está a las puertas de la jubilación. Sin embargo, se niega a quedarse en casa, con tantas ganas de hacer y tantos saberes que compartir. “No quiero jubilarme. Me siento feliz, porque llego a este policlínico y los pacientes me reciben con tremenda gratitud y yo los curo con el mayor amor del mundo”, concluye.

Avanza la mañana y el tiempo se ha ido a tropel para la enfermera Clarivel, quien pone punto final a la entrevista solicitada por esta reportera. Afuera la esperan otras personas para curar y, cerca del mediodía, irá hasta La Garita para atender a otro de sus pacientes. Con seguridad ninguno olvidará los gestos solidarios de esta mujer, salvadora del cuerpo y del alma.