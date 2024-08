¿Cómo el mal tiempo afectará este fin de semana a Sancti Spíritus?

Los aguaceros pueden extenderse hasta la tarde del sábado, explicó Freddy Ruiz. (Foto: Vicente Brito/Archivo Escambray).

Durante los últimos días, en las redes sociales se ha anunciado la posibilidad de que se forme un ciclón o una tormenta tropical con una trayectoria que afectaría a Cuba de este a oeste, pero en realidad ya ese evento se encuentra sobre el territorio nacional y presenta otras características.

“Lo que ya ha comenzado a afectar el Oriente del país es una onda tropical que, efectivamente, tiene su potencial de desarrollo ciclónico, pero eso pudiera ocurrir después porque no sucedió durante su tránsito por el Atlántico abierto, ni cuando comenzó a moverse próxima a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití y ahora a la región oriental de Cuba. En esa zona no se va a desarrollar como ciclón tropical porque ninguno de estos organismos se desarrolla en tierra”, explicó el reconocido meteorólogo espirituano Freddy Ruiz.

Y agregó que la posibilidad de que se convierta en una depresión o una tormenta tropical existe, pero eso sucedería cuando atraviese o pase próximo a Cuba y salga al Golfo de México, para luego moverse hacia el Norte, buscando los Estados Unidos.

“A nosotros nos va a afectar como una onda tropical activa desde esta tarde de hoy viernes, cuando deben comenzar las lluvias a presentarse prácticamente en toda la provincia, bastante fuertes, incluso en algunos lugares las precipitaciones pueden ser puntualmente intensas”, detalló el experto.

Los aguaceros pueden extenderse esta noche, la mañana y parte de la tarde del sábado, en tanto se espera que las condiciones del tiempo mejoren a finales de mañana sábado. En cuanto a las temperaturas, se pronostica que refresquen debido a las abundantes lluvias.

“El domingo las condiciones del tiempo se normalizarán, ya debe haber calor más marcado y posibilidades de los chubascos propios de la época en horas de la tarde. Es decir que quien quiera salir a hacer compras de domingo en la Feria u otro lugar no debe tener problemas con las precipitaciones durante esa jornada”, aseguró el especialista.

Por último, comentó: “He estado insistiendo prácticamente desde que comenzó la temporada ciclónica en que las personas no deben guiarse por todo lo que se publica en las redes. Ahí aparecen muchos pronósticos, unos son de meteorólogos y otros no. Algunos son un poco exagerados, han llegado a anunciar incluso un huracán categoría seis, que eso no existe, es un disparate. Tanto el Centro de Pronósticos de la provincia como el Instituto de Meteorología dan continuo seguimiento e información actualizada sobre estos fenómenos”.