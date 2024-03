Conceden nuevo plazo a Trump para pagar fianza en caso de fraude civil

Se trata de una victoria para el expresidente, ya que frena la incautación de algunos de sus bienes a la que se enfrentaba si no pagaba la fianza dictada inicialmente

Trump junto a su abogada Susan Necheles en la sala del tribunal, en la ciudad de Nueva York, EE.UU., este 25 de marzo de 2024. (Foto: Reuters)

Este lunes, en su caso por fraude empresarial, también en una corte de Nueva York, los abogados de Donald Trump lograron que le fuera suspendida su sentencia, emitida el pasado febrero por fraude civil, que lo obligaba a pagar una fianza de 454 millones de dólares, cuyo plazo vencía en esta jornada.

Un tribunal de apelaciones dictaminó en las últimas horas que se suspende esa medida si el exmandatario paga una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días.

Se trata de una victoria para el expresidente, ya que frena la incautación de algunos de sus bienes a la que se enfrentaba si no pagaba la fianza dictada inicialmente.

El juez Arthur Engoron había impuesto la multa superior después de declarar culpables a Trump y a sus dos hijos adultos en un juicio sin jurado, de manipular su patrimonio neto y los valores de las propiedades de su empresa familiar de bienes raíces para engañar a prestamistas y aseguradores.

Si Trump no proporcionaba el pago, “su imagen cambiaría dramáticamente para muchas personas, porque ha dicho que es un multimillonario, y muy exitoso. Y si no puede pagar una fianza por ningún monto, obviamente es un gran problema”, subrayó a la agencia AFP Andrew Weissmann, exfiscal federal y autor del libro The Trump Indictments, justo antes de conocerse la nueva decisión.

En horas de la mañana de este 25 de marzo, mediante su plataforma Truth Social, Trump escribió que la cifra que fijó Engoron era “fraudulenta”.

“Debería ser cero, ¡no hice nada mal!”, manifestó el exjefe de Estado.

La campaña de Trump pidió la semana pasada donaciones de “un millón de patriotas pro-Trump”, al indicar que la “icónica Torre Trump” estaba entre sus propiedades en riesgo de incautación.

La sentencia del caso se dictó en Manhattan, donde propiedades de Trump como la Trump Tower o 40 Wall Street podían estar en la mira de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata que presentó el caso civil en 2022.

(Tomado de France 24)