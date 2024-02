Confirman caso importado de paludismo en el municipio espirituano de Jatibonico (+video)

Al paciente se le confirmó un paludismo del tipo Vivax, enfermedad transmitida por el mosquito de la especie Anopheles. (Foto: Internet).

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), de La Habana, confirmó el diagnóstico de un caso importado de paludismo; detectado, específicamente este 26 de enero en un viajero del municipio espirituano de Jatibonico, procedente de Angola.

Así lo manifestó el doctor Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Sancti Spíritus, territorio que no reportaba un caso importado de esta enfermedad desde el 2020.

Doctor Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Sancti Spíritus. (Foto: Alien Fernández/Escambray).

“Se trata de un paciente (no colaborador de la Salud) que arribó el 24 de diciembre al municipio de Jatibonico, proveniente de la República Popular de Angola. Estuvo varios días en su vivienda, perteneciente al consultorio 14, policlínico 2, y el 17 de enero comenzó con fiebre, malestar general, lesiones en la piel, y el día 23 decidió presentarse en su área de salud; y se decide ingresar, toda vez que procedía de un país endémico de paludismo y de otras enfermedades, monitoreadas estrechamente por el Sistema Nacional de Salud a partir de la información emitida por el Control Sanitario Internacional.

“El análisis complementario (gota gruesa) resultó positivo, y como está establecido en los protocolos, esa muestra se envió al IPK y el 26 de enero se confirmó un paludismo del tipo Vivax, enfermedad transmitida por el mosquito de la especie Anopheles.

Desde ese momento, el paciente ingresa en la Sala 4 A de infeccioso, del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos”.

¿Qué acciones integrales de enfrentamiento se llevaron a cabo?

Se hicieron una evaluación y un diagnóstico de la existencia del mosquito Anopheles en Jatibonico; que, de hecho, existe en este y otros territorios de la provincia donde se reportan criaderos permanentes que el área de Vigilancia y Lucha Antivectorial lo tienen controlados.

También se ejecutó una pesquisa activa, la cual abarcó más de 1 000 viviendas. Primero, a unos 500 metros alrededor de la casa del paciente, y luego, a 1 000 metros con el objetivo de buscar la existencia de alguna persona con manifestaciones asociadas a esta enfermedad.

Se fumigaron 1 025 viviendas en tres oportunidades y, a la par, fueron colocadas trampas para la captura de mosquitos adultos. Igualmente, se realizó un tratamiento extradomiciliario con dos equipos de alta tecnología que echan humo por las calles.

Con la colaboración de las autoridades del Partido y del Gobierno de Jatibonico, acometimos una importante labor de saneamiento, díganse, drenaje de zanjas y supresión de salideros; todo ello con el objetivo de minimizar riesgos.

La población donde está abierto el control de foco ha colaborado con las labores de saneamiento; muchas acciones se han realizado en horario nocturno porque este tipo de mosquito sale de noche y pica en ese horario.

¿Existe la posibilidad de que aparezca algún nuevo caso?

Ya suman aproximadamente doce días de enfrentamiento y no ha salido ningún caso positivo nuevo. Se ha visto en consulta un número de casos febriles, tres de ellos confirmados con dengue. La tasa de la provincia hoy es de 5 por 100 000 habitantes. No existe una situación compleja. No creo que aparezca ningún nuevo caso; no obstante, se continúa trabajando en el control de foco hasta cumplirse los 21 días de su apertura.

La provincia recibió un equipo de expertos del Ministerio de Salud Pública encabezado por el doctor Francisco Durán García, director Nacional de Epidemiología, para evaluar si las acciones fueron efectivas, y el criterio fue que no debe aparecer otro caso.

Como parte de la estrategia de enfrentamiento, continúan las pesquisas y los diagnósticos. Se realiza la gota gruesa por tres días consecutivos y para ello contamos con un nivel de láminas y reactivos, asegurados por el Ministerio de Salud Pública.

¿Cómo evoluciona el paciente en estos momentos?

Desde el principio, la sintomatología del paciente fue leve, primó la fiebre. Él ha evolucionado favorablemente, se mantiene en un cubículo aislado y no ha sido necesario hacer cambios en el tratamiento ni tampoco de sala. Una vez egresado este, la vigilancia se mantendrá durante 6 meses debido a que pudiera tener alguna forma de vida del parásito en la vía hepática, que luego pudiera convertirse en adulto y volver a recurrir la enfermedad.

¿Por qué hay razones para preocuparse?

Hay razones para preocuparse porque el paludismo no es endémico de Cuba; en el país está erradicado hace muchos años.

Anualmente no rebasan los quince casos confirmados con paludismo y todos son importados. Son viajeros que, por lo general, provienen de Guyana, Brasil, Venezuela y Haití.

¿Qué recomienda a la población espirituana, sobre todo a los que viajan a otras naciones?

Todo viajero, a su regreso al país, en 48 horas debe presentarse en su consultorio médico para realizarle la vigilancia correctamente. Existen las condiciones para vigilar desde el punto de vista de laboratorio, y en los policlínicos de los municipios se pueden hacer estos exámenes.