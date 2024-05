Consternación mundial: Confirman muerte del presidente de Irán en accidente de helicóptero (+post)

Líderes mundiales, usuarios en redes sociales y ciudadanos de todo el orbe lamentan el trágico desenlace del presidente iraní, Ebrahim Raisi, de su canciller Hossein Amir Abdollahian y sus acompañantes, quienes viajaban a bordo del helicóptero siniestrado la víspera.

“Los equipos de rescate llegaron a los restos del helicóptero. No había señales de pasajeros sobrevivientes después de localizar el lugar del helicóptero estrellado”, informó el portal Entekhab, citando a Pir Hosein Kolivand, jefe de la Media Luna Roja de Irán.

Mientras, la televisión estatal iraní, informó: “No hay señales” de vida en el accidente de helicóptero del presidente iraní.

Todos los acompañantes del presidente iraní, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, murieron en el accidente aéreo. Así lo reporta la agencia Mehr.

En el helicóptero viajaban además el representante del Jurista Guardián en la provincia de Azerbaiyán Oriental y el jefe de la provincia, junto con sus acompañantes y el piloto.

Desafortunadamente, algunos de los cuerpos están quemados y no pueden ser identificados, anuncia el comandante del Cuerpo de Guardianes de Azerbaiyán Oriental, de acuerdo al reporte de HispanTV.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano, en un emotivo post en la red social X manifestó su conmoción y pesar con el fallecimiento de su homólogo iraní.

En redes sociales, varios usuarios han dejado su mensaje tras conocer la noticia del fallecimiento del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y su comitiva.

🙏🇮🇷 I am speechless. Every supporter of Palestine should be mourning the death of Iranian President Raisi tonight, the greatest supporter of the Palestinian Resistance. pic.twitter.com/GQvqtNjMML

We are all saddened by the martyrdom of #Iranian_President

Ibrahim Raisi, Foreign Minister and other dignitaries in a helicopter accident.

The Pakistani nation is with the Iranian nation in this hour of sorrow -May Allah Kareem grant these martyrs a place in His mercy.

خدا رحمت…