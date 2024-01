Contrapunteos del inicio de zafra en el Melanio Hernández (+fotos)

Luego de una parada obligada de los cortes, el dos de enero se reinició el trabajo en los campos. (Fotos: Curiel/Escambray).

Todas las pruebas para poner en condiciones de éxito la zafra del central azucarero Melanio Hernández, del municipio espirituano de Taguasco, se hicieron en tiempo, según los parámetros de calidad para una tecnología castigada por el paso de los años. A pesar de las carencias para su mejora, parecía que todo sería feliz en la arrancada, con la excepción del suministro estable de caña para sostener altos niveles de eficiencia industrial.

Pero producir azúcar siempre ha sido una cualidad en sistema que necesita la combinación de muchos factores de naturaleza diversa y cuando alguno de ellos falla, se rompe la cadena agroindustrial.

El colectivo tiene el compromiso de cumplir el plan que asciende a 21 003 toneladas de azúcar.

ARRANCADA INESTABLE, PERO SE CUMPLE

El 26 de diciembre, por las chimeneas del Melanio empezó a salir el esperado humo negro; subía la temperatura, no solo de la caldera; retumbó el pitazo inicial que por años alegra a su comunidad y comenzó a moverse cada pieza del ingenio.

El arranque heredó una deuda de seis días de atraso por no contar con el aceite para las cosechadoras. Se pudo moler dos días hasta que las lluvias trajeran frío y una parada obligada de los cortes de caña, hasta que el dos de enero se pudo reiniciar el trabajo en los campos.

A solo cuatro días de estabilizar el proceso industrial hubo que parar nuevamente para arreglar una fisura en las tuberías de suministro a la caldera.

“Hemos tenido un arranque inestable. Cuando paras por muchas horas todo se complica porque el proceso industrial tiene materiales azucarados que llevan sus tiempos y sus condiciones; no tenemos aún el bagazo para dar todo el vapor necesario; hay humedad en los campos; faltan 13 cosechadoras que no se han incorporado por falta de aceite y las que están trabajando sufren roturas. Por todo eso es muy difícil hablar de datos concretos de eficiencia industrial, pero los obreros hacen lo necesario para estabilizar la zafra”, explicó Antonio Viamontes Perdomo, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández.

El clima también ha jugado su mala pasada a la zafra. La humedad de los campos no permite que la maquinaria trabaje, los caminos sufren y se deterioran, la lluvia hace que la caña baje sus indicadores de rendimiento y mucho más cuando es por varios días.

Como estrategia de país se ha decidido vincular caña de otras provincias que viene con un incremento en el plan de azúcar y es un aporte para la zafra, significa mayor estabilidad para el proceso industrial y más salario para el personal.

La caña tiene mejores condiciones que el pasado año, pero sufre también la falta de atención cultural, fertilizantes, manejo del suelo y tiempo de corte por la falta de combustible.

LAS DEUDAS DEL CAMPO

La producción de azúcar se decide en los cañaverales; la industria lo que hace es extraerla y procesarla. Este año se ha podido sembrar solo el 40 por ciento de la caña que estaba prevista, lo que complica mucho la reposición de la cepa. De las 2 020 hectáreas que se debía sembrar solo se va a llegar a 803. Hay campos que se han roturado hasta tres veces y no aparece el combustible para sembrarla.

Las áreas que se han podido sembrar se destinan en lo fundamental a garantizar la semilla que se necesita para el año siguiente, en menoscabo de los campos destinados a la molienda para la producción de azúcar. No obstantes, en las últimas semanas ha mejorado la disponibilidad de combustible y se prepara mucha tierra para plantar la mayor cantidad de hectáreas posibles.

La inmensa mayoría de los campos se cultivan en secano y en los pocos lugares que existe regadío se ha concebido un plan emergente que contempla las áreas de Hatico, en la CPA Primero de Enero y en la UBPC Cantarrana, de La Sierpe con el fin de darle todas las atenciones necesarias y poco a poco detener el decrecimiento en la producción cañera.

Sostener la materia prima que demanda el proceso industrial en el Melanio Hernández es vital por muchas razones, entre las que destacan los niveles de eficiencia de este central; su aporte para cubrir la entrega de azúcar por la canasta básica normada para la población y la existencia de la destilería. A esto se suma la estrategia para el reinicio de la producción en el central Uruguay, lo que significaría menos caña para el Melanio.

EL TRABAJADOR EN CENTRO DE LA ATENCIÓN

No hay forma de superar las complejidades que impone la situación del país que no sea poner al obrero en condiciones de éxito, lo que tiene que ver con su salario, así como sus condiciones de trabajo y de vida.

La empresa cuenta hoy con toda la fuerza de trabajo calificada que demanda, a pesar de la tendencia al decrecimiento del corte manual.

El salario promedio está alrededor de los 8 000 pesos y con las utilidades está sobre los diez mil pesos. Sin completar las estadísticas de diciembre, las utilidades superan los 280 millones de pesos, lo que pone en condiciones de mejorar los ingresos del trabajador y su atención.

Cada unidad productiva tiene su autoconsumo y se han montado fincas que potencian las ofertas en puntos de venta donde los trabajares adquieren los productos necesarios para su economía familiar.

De igual forma, cada estructura productiva tiene establecido un día de cambio de labor, para que una parte de su personal trabaje en esos autoconsumos y fincas, con el propósito de garantizar la fuerza de trabajo necesaria para su crecimiento.

Las carencias de productos alimenticios por las vías tradicionales son mitigadas desde las producciones cooperadas con otras entidades y bajo contrato, lo que facilita la disponibilidad de insumos para la alimentación para ambas partes, como son los casos del huevo, pan, galletas, viandas y frutas.

UN SEMILLERO DE INNOVADORES NATURALES

Radamés Rodríguez Palmero dirige un grupo de hombres que labora ininterrumpidamente para solucionar las fisuras aparecidas en la caldera y hace las pruebas hidráulicas para poner en marcha nuevamente la industria.

“No se pudo hacer una reparación como debió ser por la falta de recursos, pero eso nos obliga a innovar, a esforzarnos y apelar a la experiencia del personal para salir adelante y cumplir con el compromiso en la fecha prevista”, dice Radamés.

En el campo, los pelotones no hacen menos para mantener activas las viajas cosechadoras y los equipos de tiro de caña.

Edemio Ledezma Sierra lleva 45 años arriba de una combinada cañera. Su piel se nota curtida por el sol que también le toca el cuerpo cuando se baja en un lugar cualquiera para arreglar piñones, cadenas y ejes averiados.

El ambiente innovador se respira metro a metro en todo el pelotón de corte mecanizado de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Tuinucú. El mecánico con su antorcha hace labores que debían ser para un tornero; el chofer que sale del campo a reparar la bomba de petróleo del camión Hino y hasta las mujeres de la cocina se las arreglan para que la comida quede sabrosa.

Tania Morera Pérez es cocinera y jefa del pelotón. “Desde el amanecer hasta que nos vamos, donde esté el pelotón estamos con ellos. Garantizamos su desayuno, almuerzo y meriendas. Nos desvelamos por la calidad de la comida, porque a pesar de contar con buenos aseguramientos, incluido el plato fuerte, la manera de elaborarla es importante para que se sientan bien atendidos”, asegura con voz recta que denota seguridad.

DE QUE SE CUMPLE, SE CUMPLE

Caminar el Central es respirar ambiente de trabajo y confianza en el cumplimento del plan que asciende a 21 003 toneladas de azúcar.

No siempre lo que empieza inestable termina mal. No se pudo hacer un proceso de reparaciones e inversiones para resolver todos los problemas tecnológicos, pero en los 86 días de zafra previstos para el Melanio Hernández cada de los trabajadores tendrá que ser sabiduría, tradición, esfuerzo y compromiso. En las conversaciones sobre el tema abundan frases que son pura serenidad y confianza: “Cumplir no tiene problemas”; “No tenga dudas que cumpliremos”; “…lo que hay que hacer maravillas; pero de que se cumple, se cumple”; “Usted venga acá el 14 de marzo, que habrá fiesta en el central”.