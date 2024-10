¿Cuáles fueron los resultados científicos más relevantes de Cuba en 2022 y 2023, según el Citma?

Los ganadores de estos premios se dan a conocer en resoluciones firmadas por el titular del organismo Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, y publicadas en la Gaceta Oficial de la República

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente otorgó sus Premios Especiales a los resultados de mayor relevancia científica, impacto económico, impacto social, mayor relevancia para el medio ambiente y mayor integración de los años 2022 y 2023.

En resoluciones firmadas por el titular del organismo Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, y publicadas en la Gaceta Oficial de la República, se da a conocer que los ganadores de estos premios fueron:

Premio Especial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 2022 y 2023, a los trabajos de Mayor Integración:

• 2022-Título: Procesos de innovación para la producción sostenible e integrada de alimentos y energía en Cuba.

Autores principales: Jesús Suárez Hernández, Giraldo J. Martín Martín, Luis Cepero Casas, José A. Sotolongo Pérez, Leidy Casimiro Rodríguez, Alfredo Curbelo Alonso.

Otros autores: Valentina Savran, Alexander López Savran, Emigdio Rodríguez del Río, Ramón Piloto Rodríguez, Francisco Lafargue Pérez, Mario Hernández Arbucias, Tomás M. González Zorrilla y Bárbara Garea Moreda.

Entidad Principal: Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey y Universidad de Matanzas.

• 2023-Título: Caracterización Genética de aislamientos de SARS-CoV-2 y su aplicación en las evaluaciones de productos biofarmacéuticos cubanos contra la COVID-19.

Entidad Ejecutora Principal: Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil, con la participación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), e Instituto Finlay de Vacunas (IFV).

Premio Especial del CITMA 2022 y 2023, a los trabajos de Mayor Relevancia para el Medio Ambiente

• 2022-Titulo: Nuevas estimaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo sísmicos. Caso de estudio: región suroriental de Cuba.

Autores principales: Grisel Morejón Blanco, Darío Candebat Sánchez, Leonardo Álvarez Gómez y Tomás Jacinto Chuy Rodríguez.

Otros autores: Kenia Mercedes Leyva Chang, Enrique Diego Arango Arias, José Alejandro Zapata Balanqué, Eberto Luis Hernández Surós, Osmani Garrido Montoya, Bladimir Moreno Toirán, Zadierik Hernández Ortega, Liuzka Fernández Diéguez, Madelín Villalón Semanat, Iliana Clark Foeoktistova, Hazel de la Caridad Ferrera Toujague, Yelena Berenguer Heredia, Zulima Caridad Rivera Álvarez y Raúl Palau Clares.

Entidad ejecutora principal: Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

• 2023-Título: Surfactante microbiano para la biorrestauración de ecosistemas impactados con hidrocarburos y metales pesados.

Autores principales: Arelis Ábalos Rodríguez y Yaima Barrios San Martín.

Otros autores: María Isabel Sánchez López, Odalys Rodríguez Gámez, Heydi Flora Toledo León e Isabel Arelis Aguilera Rodríguez.

Entidades ejecutoras principales: Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Oriente y Centro de Investigaciones del Petróleo.

Premio Especial del CITMA 2022 y 2023 a los trabajos de Mayor Impacto Social

• 2022-Título: Cirugía bilateral simultánea de la catarata por facoemulsificación.

Autores: Juan Raúl Hernández Silva y Heidy Hernández Ramos.

Coautora: Meisy Ramos López.

Entidad ejecutora: Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”.

• 2022-Título: Una ruta de trabajo para los observatorios demográficos. Camino para la implementación de la Política de Atención a la Dinámica Demográfica en Cuba.

Autores principales: Antonio Aja Díaz, Matilde de la Caridad Molina Cintra, Dixie

Edith Trinquete Díaz, Rafael Emilio Araujo González, Iliana Benítez Jiménez, Marbellís Orbea López, Arelis Rosalen Mora Pérez.

Entidad ejecutora principal: Centro de Estudios Demográficos y Universidad de La Habana.

• 2023-Título: Migraciones y dinámica demográfica. Desafíos para la sociedad cubana.

Autores principales: Antonio Aja Díaz, María Ofelia Rodríguez Soriano, Consuelo M. Martín Fernández, Jesús Arboleya Cervera, Jany Bárcenas y Rafael Betancourt Abio.

Otros Autores: Ana Niria Aldo Diaz, Odette Bello Algeciras, Maelia Esther Pérez Silveira, Martha Prieto Valdés, María del Carmen Santibáñez Freire y Taydit Peña Lorenzo.

Entidad Ejecutora Principal: Grupo de migraciones Internacionales del Centro de Estudios Demográficos y Universidad de la Habana.

Premio Especial del CITMA 2022 y 2023, a los trabajos de Mayor Impacto Económico

• 2022-Título: UMELISA® TIR NEONATAL: Ultramicroensayo para la pesquisa neonatal de la fibrosis quística.

Autores: Elisa María Castells Martínez, Aramís Sánchez Gutiérrez y Amarilys Frómeta Suárez.

Entidad ejecutora principal: Centro de Inmuno Ensayo.

Entidades participantes: Hospital Calixto García y Centro Nacional de Genética Médica.

Coautores: Ernesto Carlos González Reyes, Yanin Moksde Beltrán, Eladio Silva Cabrera, Fidel Rodríguez Cala, Teresa Collazo Mesa, Elvia Nelemis Santos González, Nelson Ozunas Fernández, Tania Licourt Otero, Ana Luisa Arteaga Yera, Maryeris Espinosa Morales, Lesley del Río Fabre, Odalys Martín González, Greilys Morejón García, Pedro Lucio Pérez Morás, Claudia Almira Rizo y Zoe Núñez Lamothe.

• 2023-Título: NEREA-Productos y Tecnologías Innovadoras para la agricultura cubana.

Autores: Gerardo Rodríguez Fuentes, Lorenzo Armenio Rivero González, Inocente Rodríguez Iznaga y Ernesto Lorenzo Rivero Robaina.

Coautores: Julio César Molina Amat, Armando Caisés Ávalos, Esperanza Yamilé de la Nuez Pantoja, Beatriz Concepción Rosabal, Carlos Alberto Lariot Sánchez, Vilma Hidalgo de los Santos, Pedro Meneses Dartayet, José Martínez Grillo y Misterbino Borges García.

Colaboradores: Carlos Rodríguez Castellanos, Nancy Caridad Martínez Alfonso, Narciso Alonso Hernández, Ernesto Estévez Rams, Carlos Ricardo Milián Pila, Alberto Agraz Ferro, Annia Hernández Rodríguez, Arlem Leonor Perdomo Díaz, Deglis Alarcón Rodríguez, Martha Laffita Suárez, Michel Elier Martínez Valdés, Dagoberto Rodríguez Lozano, Osmar Méndez La Fé, Telce Abdel González Morera y Mabel Almaguer Almaguer.

Entidad Ejecutora Principal: Universidad de La Habana (UH), Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE) y Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo (Fundación UH), MES.

Premio Especial del CITMA 2022 y 2023, a los trabajos de Mayor Relevancia Científica

• 2022-Título: Nasalferón, nueva formulación que estimula marcadores de respuesta inmunológica innata a nivel de mucosa y a nivel sistémico, para el tratamiento profiláctico y terapéutico de la infección por SARS-CoV-2.

Autores principales: Ana Aguilera Barreto, Hugo Nodarse Cuní, Dania Marcia Vázquez Blomquist, Mónica Bequet Romero, Gerardo Enrique Guillén Nieto,Francisco Hernández Bernal, Verena Lucía Muzio González, Eulogio Pimentel Vázquez, Marta Ayala Ávila, Iliana Delgado Martínez, Oscar Cruz Gutiérrez, Maydolis Álvarez Tito, Jorge Valdés Hernández, Odalys Bravo Téllez, Ileana del Rosario Morales Suárez, José Luis Marcelo Sainz, Mabel Izquierdo López, Lourdes Costa Anguiano, Odalys Ruiz Hernández, José E. Brito León, Maribel Vega Simón, Jorge Castro Velazco, Yair Quiñones Maya, Yilian Bermúdez Álvarez, Lorely Milá Cáceres, Danelis Velázquez Cabrera, Tania Curras Valdés y Rolando Páez Meireles.

Otros autores: Nubia González de Armas, Isabel Apezteguía Rodríguez, Gerardo García Illera, Carmen Chuay Silva, Lizet Aldana Velazco, Lourdes Hernández Pérez, María de los Ángeles Denis Cruz, Yanet Terrero Socorro, Klaudia Urrutia Pérez, Joel Quintana Guerra, Nelvis Lázara Figueroa Baile, José L. Rodríguez Reynoso, Marel Alonso Valdés, Elizeth García Iglesias, Yssel Mendoza Marí, Iris Valdés Prado, Lismary Ávila Díaz, Sheila Chávez Valdés, Gilda Lemos Pérez, María Mercedes Vázquez Marcos, María Antonieta Costafreda Blanco, Ilena García Martínez, Ana María Cinza González, Pedro Puentes Pérez y Yanet Miguez Barrios.

Entidad ejecutora principal: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Otras entidades: Unidad Empresarial de Base Laboratorios Julio Trigo, Empresa Laboratorios AICA; Ministerio de Salud Pública; Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma.

• 2022-Título: “Consideraciones anatómicas, físicas y matemáticas en los Abordajes Endoscópicos Mínimamente Invasivos para tumores complejos de la base craneal”.

Autores: Marlon Manuel Ortiz Machín y Omar López Arbolay.

Entidad ejecutora: Hospital Hermanos Ameijeiras.

• 2023-Título: Eficacia y seguridad de la vacuna anti COVID-19 Abdala en adultos y en población pediátrica.

Autores principales: Francisco Hernández Bernal, Verena Lucila Muzio González, Zurina Cinza Estévez, María del Carmen Ricardo Cobas, Sonia Resik Aguirre, Yenima Martín Bauta, Ernesto Rodríguez Martínez, Miladys Limonta Fernández y Marta Ayala Ávila.

Otros autores: Klaudia Urrutia Pérez, Karen Urrutia Pérez, Joel Manuel Quintana Guerra, Zadis Navarro Rodríguez, Marjoris Piñera Martínez, José Luis Rodríguez Reinoso, Idania Baladrón Castrillo, Iván Campa Legrá, Alina Tejeda Fuentes, Marila Rivero Caballero, Gloria González García, Cristina Olimpia Chávez Chong, Marel Alonso Valdés, Alejandro Batista Izquierdo, Alexis Rodolfo Pupo Micó, Ricardo Lorenzo Mora Betancourt, Jacqueline Bizet Almeida , María del Carmen Martínez Rodríguez, Leonardo Lobaina Lambert, Vivian Maritza Velázquez Pérez, Jalimy Soler Díaz, Sandra Caridad Laurencio Vallina,Tamara Meriño Hechavarría, Norberto Carmenaty Campos, Enri Rodríguez Montero, Gilda Lemos Pérez, Ana Cristina Campal Espinosa, Giselle Freyre Corrales, Zeila Santana Vázquez, Delia Benítez Gordillo, Evelyn Gato Orozco, Iliana Mesa Pedroso, Nilda Bueno Alemani, Reinier Hernández Rodríguez, Eulogio Pimentel Vázquez, Elizeth

García Iglesias, Karem María Catasús Álvarez, Elizabeth Colina Ávila, María Victoria Cabrera Núñez, Laura Elena Alvaré Alvaré y Gerardo Enrique Guillén Nieto.

Entidad ejecutora principal: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

• 2023-Título: Desarrollo del soporte analítico para las vacunas SOBERANA 02® y SOBERANA Plus®.

Entidad Ejecutora principal: Instituto Finlay de Vacunas (IFV).

Autores principales: Darielys Santana Mederos, Raine Garrido Arteaga, Felix Cardoso San Jorge, Bárbara Baró Vicet, Jean Pierre Soubal Mora, Laura M. Rodríguez Noda, Mario Landys Chovel Cuervo, Aida Yaima Merchán Miliá, Vicente Vérez Bencomo, Yury Valdés Balbín, Dagmar García Rivera, Daniel García Rivera, Ernesto Bermúdez Abreut, Gretchen Bergado Báez, Ana Victoria Casadesús Pazos, José Alberto Gómez Pérez, Roberto D. Machado Santisteban, Yamilet Romero Batista, Luis Javier González López y Yassel Ramos Gómez.

Colaboradores:

Del IFV; Sonsire Fernández Castillo, Yanet Climent Ruiz, Yisabel Aranguren Mazorra, Olivia Martínez Almenteros, Lauren M. Quintero Moreno, Lucy Herrera Guada, Deidad Brooms Vandama, Elsa D. Rey Contreras, Claudia C. Rodríguez Elejarde, Claudia Labrada Regalado, Elizabeth González Aznar, Raquel de la C. Mujica La Fé, Claudia O. Acosta Grogues, Samantha Fernández González, Carolina Nuñez Valdés, Marylé Garcia Ferrer, Ismavy de la C. Castillo Quintana, Humberto González Rodríguez, Yoanna Garrido Álvarez, Adina García Suárez-Villamil, Yalaydis Plutín Ocaña, Juan Francisco Núñez Osenes, Orialys Valle Corrales, Danay Díaz Antúnez, Maylin Simón Mallén, Jacqueline Veliz Rivera y Thaimí Castellanos Rodríguez.

Del CIM: Belinda Sánchez Ramírez, Tais Hernández García, Yadira Cazañas Quintana, Thais Fundora Barrios, Franciscary Pi Estopiñan, Beatriz de la Caridad Pérez Massón, Dayana Pérez Martínez, Gerardo Raúl Diez Rodríguez, Kathya Rashida de la Luz Hernández, Sum Lai Lozada, Tammy Boggiano Ayo, Gertrudis Rojas Dorantes, Diana Rosa Hernández Fernández, Miguel Angel González Cruz, Katya Sosa Aguiar, Tania Gómez Peña, Adriana Carr Pérez, Naomi Averhoff Phiney, Dayana Doce Sosa, Dayana Gil Ibarra, Leydi Elena Rasmussen, Nathaly Rodríguez Morales, Olga Lidea Fernandez, Mileydi Sanchez, Marilyn Clavell Pérez, Claudia Aracelis Plasencia Iglesias, Yasnaya Bolua, Liset Martin

Rodriguez, Gretel Marrero, Estephania Porra, Raiza Quintero Pérez, Keidy de la Paz Castro, Dayana Columbie Gilbert, Liuva Madera Martínez, Yaima Matos, Alina Cruz, Indira Serrano Acosta y Aymara Nieto.

Del CIGB: Luis A. Espinosa Rodríguez, Satomy Pousa Ramírez y Pablo E. Ramos Bermúdez.

Del Laboratorio Conjunto de Síntesis Biomolecular (UH): Evelyn Garcia Oceguera.