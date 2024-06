¿Cuándo bajarán las temperaturas en Sancti Spíritus?

Las lluvias pronosticadas para junio podrían refrescar las temperaturas en Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

El sofocante calor que por estos días hemos experimentado en carne propia los espirituanos, evidentemente, no ha sido un eufemismo, sino una realidad acuñada por las estadísticas: durante el recién concluido mes de mayo aquí se rompieron tres récords de altas temperaturas.

Los días 19, 27 y 28 del pasado mes, en la estación meteorológica ubicada en la zona cercana al aeropuerto de la ciudad de Sancti Spíritus, los termómetros batieron los registros precedentes y finalmente impusieron en la última de estas jornadas un 37.3 Celsius.

“El mes de mayo fue extremadamente cálido y se impusieron varios récords de temperatura en Cuba, incluso en la parte occidental donde no resulta frecuente que esto suceda. En Sancti Spíritus se superó el valor superior de temperatura de hace 20 años. Ese valor de 37,3 grados Celsius parece casi imposible que ocurra porque no es habitual aquí, sino en otras provincias más cálidas de la zona oriental”, comentó a Escambray Freddy Ruiz, especialista del Centro Meteorológico Provincial.

Y agregó que romper tres récords de temperatura en un mes “no es algo excepcional, pero tampoco muy usual, hace muchos años no se rompían récords de temperatura en Sancti Spíritus”.

Según el experto, esto se debió a que el pasado mes fue mucho menos lluvioso de lo habitual —finalizó con alrededor del 50 por ciento de su promedio de precipitaciones—, y de por sí este es un período cálido, pero con los aguaceros que normalmente ocurren las temperaturas no llegan a los extremos de este 2024.

En cuanto a la posibilidad de que los termómetros continúen en ascenso, comentó que junio históricamente resulta ligeramente más cálido que mayo, pero la sensación térmica es menor porque llueve más e incluso el presente mes aparece registrado como el que más precipitaciones aporta anualmente en la provincia.

Los pronósticos actuales aseguran que junio va a ser lluvioso, incluso por encima de su promedio, y ello incidirá en que las temperaturas medias, aunque sean elevadas, no se perciban tan cálidas en la sensación térmica de las personas.

“Las temperaturas reales no van a ser tan elevadas porque se va a nublar más temprano y va a llover, por lo tanto no debemos tener el calor tan intenso que tuvimos en mayo. En resumen, que en junio se espera calor, pero no tan agobiante como en mayo”, aseguró.

En junio, además, comienza la temporada ciclónica y, como ya se ha publicado, la probabilidad de que un evento de esta naturaleza afecte al país es alta, entre un 80 y un 90 por ciento, lo cual también influiría en el incremento de las precipitaciones y, por ende, en la disminución del calor.