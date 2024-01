Cuba sí puede avanzar y crecer, asegura Díaz-Canel

“Yo estoy convencido de que nosotros sí podemos salir de la situación en la que estamos, pero solo lo haremos trabajando”, señaló Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

El tabaco -ese tesoro que tanto prestigio tiene en el mundo- distingue a San Luis, municipio por el cual el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la mañana de este martes a la provincia más occidental del archipiélago.

Esta es la novena de todas las visitas que realizará a un municipio de cada provincia, en estos primeros días del año, el Jefe de Estado -acompañado del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, y de las autoridades de cada territorio-

El propósito es reflexionar sobre la implementación de las prioridades trazadas por la dirección del país para superar los principales desafíos de hoy; y buscar las maneras de que las experiencias exitosas, las que prueban que sí es posible superar problemas, se expandan a otros espacios y colectivos.

El primer punto en la agenda del mandatario por el municipio de San Luis, fue la Unidad Empresarial de Base número cuatro -de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco- conocida como centro de Escogida V-13-26 para el Beneficio del Tabaco. Allí el Presidente cubano indagó por las condiciones laborales que tendrán las más de cien mujeres que, a partir de mayo, cumplirán con jornadas para el beneficio de la hoja.

Díaz-Canel fue puesto al tanto de cómo la instalación -restaurada por la Mipyme de construcción “Govea” luego de que un incendio hubiera hecho estragos en el lugar- cuenta con un almacén para acoger y procesar hasta 350 toneladas del preciado producto agrícola.

La siguiente parada fue la Casita Infantil “Celia Sánchez Manduley”, inaugurada el 11 de enero de este año. El centro -el primero de su tipo inaugurado en San Luis- cuenta con una capacidad para 50 niños, y hoy acoge a una veintena. El beneficio será para las madres de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco, y también para las que forman parte de programas priorizados y viven en la zona.

Por la calidad de la alimentación y por las condiciones en general se interesó el dignatario, quien, para conocer detalles,conversó con autoridades del territorio y con las educadoras, además de observar y hacer preguntas entre los pequeños.

En el itinerario del recorrido tocó después el turno a las áreas tabacaleras de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Giraldo Valdés”, donde Díaz-Canel conversó con los cosecheros que integran la entidad productiva. Allí preguntó sobre la marcha de la actual campaña, así como sobre el impacto que las jornadas de trabajo tienen sobre los vegueros y sus familias; y esa también fue la oportunidad para que el dignatario conversara con obreras inmersas en la faena de ensartar las hojas que luego quedan colocadas sobre cujes.

Ante de despedirse del colectivo de la CCS, el Jefe de Estado habló sobre la importancia de “seguir fomentando más áreas, más rendimiento, más calidad, para poder exportar más tabaco -que es una de las principales fuentes de ingreso en el país, que es uno de los rubros exportables, que además nos distingue”.

A nivel mundial se reconoce -expresó el dignatario- la calidad del tabaco de Cuba, “pero todavía hay nichos de mercados a los que nosotros no llegamos”.

El Consejo Popular Urbano José Martí-donde han nacido casas para familias que han sido afectadas por eventos meteorológicos que suelen golpear a la zona, y donde debe seguirse avanzando con la urbanización- fue el espacio visitado momentos antes de que, en la sede municipal del Partido Comunista de San Luis, tuviera lugar una reflexión colectiva encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido, sobre cómo han sido atendidas en el territorio las prioridades trazadas por la dirección del país en el 2023, y las diseñadas para este año.

REFLEXIONES EN SAN LUIS

Hay un afán que marca el trabajo político ideológico de estos tiempos, y sobre el cual habló en la reunión con los dirigentes del municipio el miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda: ¿Cómo generalizar las mejores experiencias? ¿Cómo hacer que las excepciones se conviertan, por su éxito, en una tendencia hacia lo profundo de la sociedad?

El Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista hizo énfasis en que, si se trata del trabajo partidista, ya “no podemos seguir hablando de implementación”: hay que concentrar, dijo, las fuerzas y el trabajo en el cumplimiento de todo lo acordado en los cónclaves recientes, más importantes, de la organización política de vanguardia.

Morales Ojeda hizo referencia a la importancia de las estrategias político-ideológica y económico-social que tiene definidas el Partido Comunista. Y en la misma línea de pensamiento hizo alusión a una premisa cardinal, como la correcta política de cuadros -la cual, enunció, va más allá de discutir completamiento de plazas-.

Sobre el valor de fortalecer la vida interna del Partido habló también el miembro del Buró Político, quien hizo la alerta de que, si no se logra un avance sostenido en esa dirección, no se alcanzarán la combatividad ni la participación ejemplar de toda la militancia.

El crecimiento no tiene meta numérica, reflexionó Morales Ojeda, quien con ello aludió al propósito de sumar a todos los posibles, sin descuidar la calidad. A sus interlocutores, dijo: Si cuentan con jóvenes valiosos, ¿qué les puede faltar a ellos para unirse a las filas de la militancia? De lo que se trata, razonó, es de interactuar y de trabajar con los futuros militantes.

Hay en enamorar, hay que encantar, explicar lo que representa formar parte de la vanguardia, enfatizó el dirigente partidista; y recalcó que lo anterior no puede llevarse hacia adelante si no hay conciencia revolucionaria, si no se cree en aquellas ideas que deben ser defendidas.

Preparación de los cuadros para que tengan el arte de interactuar eficazmente con todos -con militantes y no militantes-; fortalecer y defender los valores que distinguen a la sociedad y pueblo cubanos; saber que el trabajo político-ideológico comienza haciendo bien las cosas; no olvidar que en la juventud habita la continuidad de la Revolución. Sobre tales aristas reflexionó en la reunión el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista.

Por su parte el Presidente Díaz-Canel Bermúdez hizo referencia a las cuatro prioridades que motivan los actuales encuentros que está propiciando la dirección del país: habló de continuar fortaleciendo la unidad; de perfeccionar la labor ideológica; del aseguramiento político a la implementación de las medidas económicas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular; y de la discusión sistemática para resolver y atenuar el efecto de las tendencias negativas que han proliferado en la sociedad cubana.

En cuanto a la unidad, el mandatario trajo a colación conceptos expresados por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en su discurso por el aniversario 65 de la Revolución cubana. Recordó la definición, dada por el excepcional luchador, de que la unidad es unarma estratégica; y al respecto dijo que lo primero que deben preguntarse los cubanos es cómo vamos a lograrla y defenderla.

Esa premisa -reflexionó el mandatario- está muy ligada al tema de la participación: Si entre todos aportamos, eso indudablemente consolidará la unidad, afirmó el Jefe de Estado, quien hizo referencia al valor de avanzar en un tipo de pensamiento según el cual, en todo lo que nos propongamos, haya espacio para que la población participe, proponga, y además controle para evitar posteriores desvíos y distorsiones.

“Yo estoy convencido -hizo énfasis- de que nosotros sí podemos salir de la situación en la que estamos, pero solo lo haremos trabajando”. Díaz-Canel destacó que hay que generar las riquezas que el país necesita, a pesar del bloqueo recrudecido. Se trata, dijo, de una convocatoria hecha de convicciones, “porque cada vez que visitamos territorios vemos experiencias que expresan que sí se puede, vemos colectivos que están trabajando por encima del bloqueo”.

Sobre las medidas económicas, recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mandatario expresó que “son necesarias e impostergables”; que muchas de ellas convocan al ahorro y a la redistribución de los ingresos; y que persiguen el crecimiento económico con desarrollo social. No son medidas, afirmó, que en algún momento vayan en contra del pueblo sino todo lo contrario.

El Jefe de Estado denunció que, desde que las mismas fueron anunciadas, el enemigo lo que ha hecho es intoxicar las redes virtuales; se ha dedicado a sembrar la matriz comunicacional de que tales decisiones significan desamparo, desconfianza, disgusto. Han dicho –denunció Díaz-Canel- que se trata de un paquetazo de corte neoliberal.

Las medidas nuestras -subrayó el mandatario- no son un paquete neoliberal; porque tal política, si es neoliberal, se aplica de golpe y es el sálvese quien pueda.

El Jefe de fue enfático en que el efecto que tendrán esas medidas dependerá mucho del modo en que los cubanos sean capaces de implementarlas.

Una vez concluido el encuentro y frente a la sede municipal del Partido Comunista en el municipio de San Luis, el pueblo esperaba al Presidente. Como ha sucedido en otros municipios del país, el mandatario explicó a sus interlocutores la esencia de las medidas recientemente anunciadas por la dirección del país. Rechazó las campañas de desinformación enemiga, y fue explícito en su convicción de que Cuba podrá vencer sus adversidades.