Deivy Pérez Martín: “Nos organizamos, nos crecimos y la vida continuó”

La solidaridad ha sido una constante entre los espirituanos durante los momentos más difíciles de la contingencia energética. (Foto: Facebook)

Un reconocimiento especial al pueblo espirituano por su actitud y respuesta en medio de la contingencia energética que vive el país trasmitió este miércoles Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en esta provincia.

“Hemos vivido días muy tensos, muy fuertes, no solo para Sancti Spíritus, sino para toda Cuba, porque a partir de la emergencia energética que se declaró en el país ante la caída del sistema eléctrico nacional, nos cambió la vida a todos. En el impacto inicial las personas se estremecieron y dijeron ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasó? Pues nada. Lo que nos tiene caracterizado a nuestro pueblo: nos organizamos, nos crecimos y la vida continuó”.

La dirigente partidista destacó el protagonismo del pueblo y reconoció que se caracterizó por la disciplina, la organización, el respeto, la sensibilidad: “La afectación fue muy grande, porque nos quedamos en cero, pero buscamos alternativas para garantizar la comida, el agua, la prestación de un servicio, en tiempos en que estamos claros de las complejidades que se están viviendo: carencias de productos de primera necesidad, altos precios, limitaciones para un grupo de actividades de servicio, y ante eso nosotros enfrentamos esta situación”.

Destacó que ese espíritu está en la formación y la educación de este pueblo, que siempre ha tenido la visión de reconocer las causas y la verdad de lo que acontece en nuestro país.

“Hemos vivido momentos excepcionales, porque si bien hemos visto cómo desde la dirección los cuadros y funcionarios han tratado de organizar y garantizar un mínimo de condiciones para la vida de nuestro pueblo para que tengan lo elemental, también ha estado la capacidad de sumarse y se han visto muchas actitudes de las personas que nos han impresionado. Ver cómo en un CDR, en una cuadra, en un parque, en una esquina, se plantaron las caldosas, se cocinó con leña y se repartió en el barrio, las instituciones de salud, de educación, de la producción… pusieron sus comedores, sus recursos en función de elaborar alimentos, se logró montar grupos electrógenos en un camión y trasladarlos hasta un bombeo para abastecer de agua a la población”.

La dirigente partidista ponderó el sacrificio del pueblo y su determinación de enfrentar los problemas.

“A veces decimos que no funciona la FMC, los CDR, el delegado, y si eso no funcionara, ¿qué es lo que vimos en cada una de las cuadras? Esos hombres y esas mujeres, esas familias son parte de nuestras organizaciones de masas, de las secciones sindicales, vimos a los más jóvenes haciendo proezas, escribiendo historias de vida, con actitudes cumpliendo tareas, desarrollándose en el servicio comunitario”.

Agregó que a estas acciones se sumaron el comercio, la gastronomía, las unidades de alojamiento, del turismo y vendieron comida en diferentes formatos y resaltó las donaciones hechas por entidades estatales y formas de gestión no estatal para garantizar la atención a las familias más vulnerables. Igualmente destacó la labor de los agropecuarios y las unidades productivas que donaron alimentos y elaboraron alimentos para repartir.

“Hay que destacar la labor de los trabajadores sociales, que llegaron hasta casas de personas que hoy están solas, que no tienen una gran protección o no están rodeadas de ese afecto de esa gran familia, ellos llegaron allí al igual que los vecinos”.

La primera secretaria del Partido resaltó la actitud de la gente cuando comenzó a restablecerse gradualmente la corriente: «Usted veía la satisfacción en medio de tantos problemas cuando lograban tener al menos tres horas, y el resto decía: bueno y a mí cuando me toca. Sabemos que hay lugares donde la afectación posterior por las averías, por problemas con transformadores, pero realmente la gente se creció, el pueblo, que puso a capacidad el concepto de resistencia creativa: qué yo tengo, cómo lo transformo, cómo yo lo comparto. Creo que afloraron valores, nos despojamos de esas miserias humanas, de esas actitudes que tratan de desalentar, de desmotivar, de desunir y floreció la sensibilidad, la solidaridad, el respeto, la unidad que es lo que nos ha hecho tan grande y nos mantiene en pie».

“No nos faltó una ambulancia -dijo- en los hospitales se salvaron niños, se le dio nacimiento a nuevos niños, se le dio atención médica a los pacientes críticos, hay que reconocer lo que hicieron los vecinos en la atención a los hogares de ancianos, lo que hicieron las entidades para que la gente cargara los celulares, se montaron más de 70 puntos móviles de información y visionaje, donde había un grupo electrógeno, se pusieron televisores, se cargaron plantas eléctricas y después la gente compartía su energía”.

La primera secretaria del Partido en la provincia resaltó la labor de los trabajadores eléctricos. “Hay que reconocer lo que se hizo para, con el poco combustible que teníamos, ponerlo en función de un grupo electrógeno, cómo logramos crear esos microsistemas de esas centrales eléctricas que hoy no todos sus motores están a plena capacidad, pero se garantizaron los servicios de la salud y del abasto de agua a la población, y ahí está el ejemplo de los que se hicieron en Trinidad, en Sancti Spiritus, en Cabaiguán y Yaguajay y que después comenzaron a aportar al sistema nacional”.

“Son heroicos, compartí con ellos a altas horas, ahí no se descansaba, desde los que estaban en el despacho organizando cómo sincronizar al sistema eléctrico nacional hasta la dirección del sistema eléctrico en la provincia, los técnicos, los eléctricos, bajo lluvia, sereno, es digno reconocer lo que han hecho en todo el país y en particular en la provincia, porque guapearon a la cubana y creo que es justa la convocatoria que se hacía en las redes de aplaudirlos, no solo a las nueve de la noche, sino a todas las horas del día, porque han trabajado muy duro y no solo en la emergencia energética, también antes de que esta llegara. Además tienen el compromiso de seguir haciendo, porque el problema no está resuelto aunque se haya logrado sincronizar al sistema eléctrico nacional, seguimos con el déficit de combustible y con todas las limitaciones para cambiar transformadores, arreglar la conectividad”.

La máxima dirigente partidista en la provincia reconoció el aporte de todos y el acompañamiento permanente de la dirección del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en estos días difíciles, “pues no es menos cierto que en estos días hay quien ha tratado de dividir o desalentar a nuestro pueblo y entre el pueblo y ellos no lo permitieron y no tuvimos que enfrentar esas actitudes en la provincia”.

“El presidente del país Miguel Díaz-Canel llamó a aplicar medidas extraordinarias y creo que las medidas extraordinarias fueron surgiendo con las actitudes que el pueblo, con la capacidad de nuestros cuadros y funcionarios que dirigen las entidades, los municipios, las entidades provinciales, el papel de los consejos de defensa desde la provincia hasta la zona, hay que resaltar el desvelo de todas esas estructura de dirección en buscar la manera de aglutinar las fuerzas y medios que tenemos en la provincia en función de esta situación”.

No faltó en sus palabras el elogio al papel de los medios de comunicación del territorio, por el acompañamiento en todos los escenarios, por la inmediatez informativa ante cada suceso de estas difíciles jornadas y por el aliento a la población en medio de tan compleja situación, tanto por la vía tradicional como por las redes sociales.

Al referirse al escenario que distingue a la zona oriental azotada por el huracán Oscar, específicamente Guantánamo, la dirigente partidista refirió: «Los espirituanos tenemos que demostrar ahora esa sensibilidad que nos caracteriza y ayudar a la población de los municipios que fueron devastados. Hay un llamado de las organizaciones de masas, de la UJC, a contribuir con donaciones, a compartir lo que tenemos con esas personas que lo han perdido todo y se quieren enviar el lunes hacia esa provincia”.