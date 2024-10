Descarta Cabello existencia de chantaje que permita silenciar a Venezuela

Cabello consideró que lo sucedido en la cumbre de los Brics no fue contra Venezuela. (Foto: PL)

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó este lunes que haya chantaje posible que pueda callar a los venezolanos y reafirmó que los Brics son el camino distinto a un nuevo mundo.

En su tradicional encuentro con la prensa de los lunes, el líder político se refirió a la presencia de Nicolás Maduro en la cita cimera del bloque multilateral, celebrada en Kazán, Rusia, con la presencia de decenas de gobernantes y otras autoridades del mundo.

Agregó que allí el dignatario bolivariano se encontró con más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, en lo que denominó “una extraordinaria jornada de integración”.

Nadie podrá detener el avance de Venezuela, ocultar lo que ocurre, “nadie ni nada podrá callar a los venezolanos, no hay chantaje posible, porque no somos chantajeables, no tenemos rabo de paja y no le debemos algo al imperialismo”, manifestó.

Remarcó que “no debemos nada, podemos mirarles a los ojos hoy, mañana y siempre”, y aseguró que más temprano que tarde eso (la entrada a los Brics) se consolidará y Venezuela hará vida activa dentro de ellos.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz indicó que durante su estancia en Kazán, Maduro pudo reunirse con sus pares de Rusia, Vladimir Putin; de Belarús, Aleksandr Lukashenko; de Irán; Masoud Pezeshkian; de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; y de Bolivia, Luis Arce.

Además sostener encuentros con los mandatarios de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Palestina, Mahmud Abas, y los primeros ministros de Etiopía, Abiy Ahmed, y de Vietnam, Pham Minh Cinh.

Cabello señaló que mientras el jefe de Estado bolivariano demostró en esa reunión toda la experiencia alcanzada como canciller en el manejo de estos temas, “hubo gente que no quiso dar la cara, no fue, y nuestro Presidente fue a ver las cosas de frente como siempre lo hemos hecho, mirando a los ojos”.

Interrogado por la prensa explicó que “en Brasil subsiste una estructura terrible” por la vía de la Cancillería que ellos llaman Itamaraty, la cual es una escuela de diplomacia que tuvo como primeros profesores a estadounidenses, y alegó que “allí hay un rezago enorme”.

Consideró que lo sucedido en la cumbre de ese grupo multilateral la semana pasada no fue contra Venezuela porque “nadie la va a parar, sino que fue un ataque directo a los Brics”.

Cabello comentó que Estados Unidos operó como solo saben hacerlo ellos y aseveró que “esto solo fue un capítulo, una batalla en esta guerra”.

Valoró que de este suceso sale fortalecida la posición de Venezuela en los Brics y “muy debilitada la posición de Brasil a los ojos del mundo, y ellos lo saben”, acotó.

El político venezolano manifestó que a ellos (los brasileños) les tocará sacar las cuentas de las consecuencias de esto, mientras nosotros seguiremos avanzando.