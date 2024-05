Día del Campesino en Sancti Spíritus: Lisbey, la de Managuaco

Firme a la hora de dirigir y todo el tiempo tierna, como los conejos que cría. (Foto: Pastor Batista Valdés).

«Todo el mundo la respeta, es una mujer muy querida, sociable y conversadora; cuando llama, la gente le responde… debe ser porque es ejemplo y porque hasta enferma siempre la vas a ver trabajando».

Tal afirmación no es resultado de una pregunta previa; la ofrece, de forma totalmente espontánea, Yordanis Rodríguez, jefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la zona, sin sospechar que me está dando una excelente y bastante precisa caracterización de Lisbey González Rodríguez, presidenta de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) José Martí, ubicada en las ganaderas tierras de Managuaco, en Sancti Spíritus.

–¿Cuántos años?

–Una mujer no anda diciendo la edad que tiene.

–No me refiero a tus años de edad, sino a los que llevas al frente de la cooperativa…

–Aaah bueno (y es ella quien ahora rompe a reír), si es así, entonces son 14.

–¿Y por qué presidenta tú; esperabas o aspirabas a esa responsabilidad?

–Jamás. Yo era la económica desde 2000 y muy bien que me iba, porque fue lo que estudié allá en Brasil, Camagüey. Pero el Presidente que teníamos se fue, hablaron conmigo, estuve de acuerdo, vi a la gente contenta y le metí el pecho a la tarea.

«La CCS había estado en una situación no muy favorable, pero ya en 2008 el panorama era otro, logramos entregar 300 000 litros de leche. Seguimos empujando con todo, y ocho años después llegamos al millón de litros».

–¿Cómo lo lograron?

–Habíamos crecido con campesinos sobre la base del Decreto-Ley 259. Teníamos más tierra y más ganado, pero también nos metimos en el asunto del mejoramiento genético, mayor control y responsabilidad en la entrega de leche al Estado.

–Los socios, ¿han bajado o suben?

–Más bien se mantienen. Hoy tenemos 210 y 148 son usufructuarios. A pesar de todos los contratiempos actuales, el pasado año entregamos 898 000 litros.

–¿Aplicando la misma receta?

–La mismita; aquí lo que se contrata se entrega, incluso a veces un poquito más. Eso nos permitió aportar en 2023 unos 200 000 litros por encima de lo planificado.

–¿Y el delito, te golpea mucho?

–El delincuente, el hurto y sacrificio, siempre hacen daño. Por aquí el mayor perjuicio ha sido con los equinos. En los últimos meses ha disminuido. Pienso que en eso ha incidido la ventaja de tener cubiertos todos los sectores de la PNR y trabajar de conjunto.

–Se ha estado realizando un conteo de la masa a escala nacional…

–Nuestra cooperativa fue la primera. No nos sorprendió; estábamos preparados. Cuando tienes control no hay a qué temerle. Resultado: salimos bastante bien; solo algunos señalamientos para ayudar. ¿Pero quieres que te diga algo?: no tuvimos ni un solo faltante en el conteo.

–¿Lo más difícil en ganadería?

–Hace muchos años, quizá era el sacrificio de madrugar para ordeñar a mano, bajo temporales de agua, frío o enjambres de mosquitos… ahora posiblemente sea el control sobre el ganado. Pero por encima de todo eso, la ganadería y el campo son bellos.

–¿A esta altura del juego, de qué te arrepientes?

–De nada… o en todo caso de no poder hacer más. Amo mi trabajo tanto como a mi marido (otra vez la sonrisa natural, picaresca) y aquí pienso estar hasta que me muera.

–¿Satisfacciones?

–Haber nacido un 13 de agosto. Todo el mundo sabe por qué. No dejes de ponerlo. Y lo otro es que mi cooperativa vuelva a recibir dentro de unas horas, este 17 de mayo, la condición de Vanguardia Nacional.