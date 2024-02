Diorges Escobar por montarse en último tren a París

Diorges asegura que se encuentra totalmente recuperado. (Foto: Facebook).

El gimnasta Diorges Escobar Olmo está por subirse al primer viaje de los tres que pueden conducirlo hasta los Juegos Olímpicos de París, previstos del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

La parada inicial del tren clasificatorio será en la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Egipto desde el 15 de febrero. Horas antes de partir, Escambray lo contactó en la Escuela Nacional de Gimnasia Artística, donde el espirituano ha permanecido en los últimos meses tras su regreso de los Juegos Panamericanos de Chile. Allí ha combinado la recuperación de una severa lesión sufrida en la espalda durante la cita andina con la preparación para los preolímpicos, en los que será el único aspirante cubano

“Ya estoy totalmente recuperado gracias a los tratamientos que me han practicado y además he realizado una preparación muy fuerte, al punto de que solo pude ir a mi casa dos días el fin de año. Me sigo cuidando y estoy muy enfocado en mi objetivo de lograr la clasificación”, declaró.

El campeón de los Juegos Centroamericanos de San Salvador buscará boleto en tres aparatos y la exigencia es bien fuerte. “Me he enfocado en subir el grado de dificultad en cada aparato e ir haciendo las puntuaciones que me pidan los entrenadores. Por el calendario, el primer día competiré en manos libres y el segundo, en barras fija y paralelas; clasifican los tres primeros de cada ejercicio y en las restantes dos jornadas serían las finales.

“El objetivo es ubicarme entre los dos primeros para ir sumando puntos en el ranking y luego hacer lo mismo en la segunda parada de las Copas del Mundo, que será en marzo en Alemania, y así no llegar tan comprometido a la tercera, prevista en Turquía”.

La sumatoria de las tres copas es la que concede el orden en el ranking mundial y, de paso, la clasificación.